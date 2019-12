Så er der kun en mellemrundebillet tilbage

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Onsdag 4. december TV 2 12.30 Håndbold: Danmark-Brasilien (k) TV 2 Sport 7.00 Håndbold: Montenegro-Rumænien (k) 11.00 Håndbold: Tyskland-Frankrig (k) 16.10 Skiskydning: World Cup, 20 km (m) 17.55 Svømning: EM på kortbane 3.00 Basketball: Utah-LA Lakers 3+ 21.15 Fodbold: Liverpool-Everton TV3 Sport 19.00 Fodbold: St. Etienne-Nice 21.00 Fodbold: Paris SG-Nantes 1.05 Ishockey: Toronto-Colorado TV3 Max 20.00 Håndbold: Löwen-Hannover (m) Xee 20.30 Fodbold: Manchester U-Tottenham Eurosport 1 16.05 Skiskydning: World Cup 19.45 Snooker: UK Championship Eurosport 2 14.00 Snooker: UK Championship 19.00 Golf: Hero World Challenge Vis mere

Håndbold. Sydkorea sejrede 34-17 i gruppe B-kampen ved VM i Japan mod Australien og sikrede sig dermed adgang til mellemrunden, hvor Tyskland efter sejren over Danmark tirsdag også er med. Dermed er der kun en mellemrundeplads tilbage at spille om. Frankrig sidder i øjeblikket på tredjepladsen i gruppen med samme antal point (3) som danskerne. Dagens øvrige kampe - Tyskland-Frankrig og Danmark-Brasilien - er derfor nøgleopgør for både danskerne, de franske kvinder og sågar også for brasilianerne, som Danmark møder 12.30.

Fodbold. Manchester City sejrede 4-1 på udebane i Burnley i en af tirsdagens Premier League-kampe og passerede dermed Leicester i tabellen på bedre målscore. City er dog fortsat 8 point efter Liverpool. Brasilianske Gabriel Jesus scorede to gange for Manchester-holdet, inden Rodri og den indskiftede Riyad Mahrez kom på tavlen. I forfølgerfeltet hentede Crystal Palace en 1-0-sejr mod Bournemouth med Philip Billing, der fik sæsonens sjette gule kort. Jeffrey Schlupp blev matchvinder for Crystal Palace et kvarter før tid, efter at holdet havde spillet med 10 mand mod 11 i næsten en time som følge af Mamadou Sakhos udvisning i 19. minut.

Ishockey. Brandvarme Nikolaj Ehlers blev noteret for point for tredje kamp i træk i NHL, da han natten til onsdag åbnede scoringen for Winnipeg i første periode og assisterede ved 3-0-målet midtvejs i hjemmekampen mod Dallas, som blev slået klart med 5-1. Andetsteds i NHL sejrede Lars Eller og Washington 5-2 ude mod San Jose Sharks. Målmand Frederik Andersen blev skudt i sænk, da han og Toronto tabte 1-6 til Philadelphia. Oliver Bjorkstrand og Columbus tabte 2-4 til Phoenix.

Rugby. Australieren Israel Folau har indgået forlig med det australske rugbyforbund efter en fyring i homofobisag. Fyringen af Folau kom i maj, efter at Folau, der er stærkt troende kristen, havde skrevet på Instagram, at ’helvedet venter homoseksuelle, hvis de ikke angrer deres synder’. Indholdet af forliget er fortroligt. 30-årige Folau havde krævet ca. 65 millioner kroner i erstatning for uberettiget fyring fra landsholdet. Det er uklart, om Folau får lov til at spille igen.