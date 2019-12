To danske OL-både får en stormende start på VM

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Onsdag 4. december TV 2 12.30 Håndbold: Danmark-Brasilien (k) TV 2 Sport 7.00 Håndbold: Montenegro-Rumænien (k) 11.00 Håndbold: Tyskland-Frankrig (k) 16.10 Skiskydning: World Cup, 20 km (m) 17.55 Svømning: EM på kortbane 3.00 Basketball: Utah-LA Lakers 3+ 21.15 Fodbold: Liverpool-Everton TV3 Sport 19.00 Fodbold: St. Etienne-Nice 21.00 Fodbold: Paris SG-Nantes 1.05 Ishockey: Toronto-Colorado TV3 Max 20.00 Håndbold: Löwen-Hannover (m) Xee 20.30 Fodbold: Manchester U-Tottenham Eurosport 1 16.05 Skiskydning: World Cup 19.45 Snooker: UK Championship Eurosport 2 14.00 Snooker: UK Championship 19.00 Golf: Hero World Challenge Vis mere

Sejlsport. Efter aflysninger på førstedagen på grund af for meget blæst fik to danske både en stormende start på VM i New Zealand. Bedst gik det for Ida Marie Baad/Marie Thusgaard i 49erFX, hvor fire sejladser med placeringerne 4, 9, 2 og 1 rækker til en samlet 2.-plads med samme pointtal som de førende, amerikanerne Paris Henken/Anna Tobias. I nacra 19 er Lin Cenholt/Christian Peter Lübeck efter placeringerne 2, 1, 7 og 2 samlet nummer 4, men kun 1 point skiller de fire øverste. VM-stævnet er det første tællende i den interne danske OL-kvalifikation, og i mændenes 49er kæmper fire danske mandskaber om OL-pladsen, der blev sikret allerede sidste år ved VM i Aarhus. Efter 6 sejladser er bedste danskere Jonas Warrer/Jakob Precht Jensen som nummer 21, men der er kun 2 point ned til Mads Emil Lübeck/Nikolaj Buhl på 24.-pladsen.

Golf. 18-årige Nicolai Højgaard slutter året som eneste danske deltager i Australian PGA Championship i næste uge på Royal Pines Resort i Queensland, der også tæller med på European Tour. Årets Fund i dansk idræt er nu kommet inden for i feltet efter tidligere at have stået på reservelisten. I denne uge udgør hans tvillingebror, Rasmus, sammen med tourskolevinderen Benjamin Poke, Søren Kjeldsen og Jeff Winther det danske islæt i Mauritius Open.

Foto: Pierre-philippe Marcou/Ritzau Scanpix Portugiseren Joao Felix er den dyreste spiller, der er handlet i 2019. Det kostede Atlético Madrid lige knap 900 millioner kroner, at købe ham i portugisiske Benfica. Fra det sydlige Europa forlyder det, at sgenten Jorge Mendes har tjent over 200 millioner kroner på klubskiftet.

Portugiseren Joao Felix er den dyreste spiller, der er handlet i 2019. Det kostede Atlético Madrid lige knap 900 millioner kroner, at købe ham i portugisiske Benfica. Fra det sydlige Europa forlyder det, at sgenten Jorge Mendes har tjent over 200 millioner kroner på klubskiftet. Foto: Pierre-philippe Marcou/Ritzau Scanpix

Fodbold. Den brogede agentbranche har aldrig tidligere tjent så mange penge, som den har gjort i 2019. Det er konklusionen i Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) årlige opgørelse. 654 millioner dollar, ca. 4,41 milliarder kroner, er der udbetalt til agenter og rådgivere i forbindelse med klubskifter i 2019. Det er lige knap 20 procent mere end i 2018. Klubber i Italien, England, Tyskland, Portugal, Spanien og Frankrig står for 80 procent af de penge, der er udbetalt til agenter og rådgivere. BBC skriver, at portugisiske klubber brugte flere penge på at aflønne agenter end på at købe spillere i 2019. Fifa har de senere år haft øget fokus på agentbranchen og indført flere nye regler fra 2021 i et forsøg på at begrænse den ukontrollerbare pengestrøm.

Håndbold. Sydkorea sejrede 34-17 i gruppe B-kampen ved VM i Japan mod Australien og sikrede sig dermed adgang til mellemrunden, hvor Tyskland efter sejren over Danmark tirsdag også er med. Dermed er der kun en mellemrundeplads tilbage at spille om. Tre hold bejler til den fra gruppe B. Frankrig strammede ved middagstid grebet om tredjepladsen i gruppen efter sejr på 27-25 over topholdet Tyskland. FRankrig har nu 5 point. Danmark, der har 3 point, spiller 12.30 mod Brasilien i et opgør, danskerne helt skal vinde, for at holde sig tæt på Frankrig inden en intern gyserkamp om pladsen i mellemrunden på fredag. Dansk nederlag til Brasilien vil lukke sydamerikanerne tilbage i kampen om tredjepladsen.