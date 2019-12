Liverpool vinder derby 5-2: »Enestående! Sikke en kamp, han spillede«

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Liverpools belgiske angriber Divock Origi scorede to gange i klubbens 5-2-derbysejr i Premier League over Everton i aftes. Origi og Xherdan Shaqiri fik chancen, da både Mohamed Salah og Roberto Firmino fik et hvil. »Manageren viste os tillid, og vi forsøgte blot at tilbagebetale den tillid så meget som muligt og vinde de tre point«, siger Origi ifølge Ritzau Liverpool FC’s hjemmeside.

Origi loves scoring in the derby



Last night's #MerseysideDerby opener courtesy of #TrueView 360 technology pic.twitter.com/GXZ9wSIiSS — Liverpool FC (@LFC) 5. december 2019

Det var da også en tydeligt imponeret manager Jürgen Klopp, som satte ord på den 24-årige belgiers præstation. »Enestående! Sikke en kamp, han spillede. Og jeg mener ikke kun målene, selv om de var exceptionelle«, siger Klopp. Liverpool fører Premier League med 8 point ned til Leicester.

Stillingen i Premier League

Håndbold. De danske kvinder skal fredag ud i en alt eller intet-kamp mod Frankrig ved VM. Og der skal en sejr til mod de regerende verdensmestre, for at gå videre til mellemrunden. »Umiddelbart er franskmændene favoritter, men det tror jeg passer os fint«, siger bagspilleren Anne Mette Hansen til Ritzau. Om de dansk kvinder så kan stå for presset, må tiden vise. »Det er en megasvær opgave, for Frankrig har også kniven for struben«, siger playmaker Lotte Grigel.

Fodbold. Henrik Clausen stopper som U19-landstræner, når kontrakten udløber til sommer. »Jeg har aldrig tænkt på det som et job, nærmere en livsstil. Men alt godt har en ende, og jeg har nu syv måneder til at finde nye udfordringer«, siger Clausen til DBU’s hjemmeside. Clausen skal som sin sidste opgave forsøge at kvalificere U19-landsholdet til EM 2020.