Skandaleforside med racistiske undertoner ryster italiensk fodbold

Håndbold. Landstræner Nikolaj Jacobsen har afleveret sin EM-bruttotrup på 28 navne. Han har du 11 dage til at beslutte sig for, hvilke 16 spillere der kommer til at udgøre truppen til EM i Østrig, Norge og Sverige fra 9. januar.

Bruttotruppen, mål: Niklas Landin, Emil Nielsen, Jannick Green, Kevin Møller. Fløj: Magnus Landin, Magnus Bramming, Emil Jakobsen, Lasse Svan, Hans Lindberg, Johan Hansen. Streg: Anders Zachariassen, Magnus Saugstrup, René Toft Hansen, Henrik Toft Hansen, Benjamin Jakobsen. Bagspillere: Nicklas Kirkeløkke, Nikolaj Markussen, Rasmus Lauge, Henrik Møllgaard, Mads Mensah Larsen, Mikkel Hansen, Morten Olsen, Michael Damgaard, Lasse Andersson, Nikolaj Øris, Jacob Holm, Martin Larsen, Lasse Møller.

Fodbold. HB Køge, der er placeret som nr. 7 i 1. division, skifter træner, erfarer Politiken. Som afløser for Morten Karlsen indtræder nu Auri Skarbalius, der tidligere har spillet for Herfølge BK, og som har været både spiller og træner for Brøndby. Skarbalius, der kommer fra Litauen og som spiller var en hårdt kæmpende back, har optrådt 65 gange for det litauiske landshold. HB Køges og den nye træners første opgave efter vinterpausen bliver en udebanekamp 1. marts mod Vejle. Kontrakten er toårig.

Håndbold. Man har et standpunkt, indtil man tager et nyt. Også landstræner Klavs Bruun Jørgensen. VM-træneren, der fredag sender sit kvindehold på banen i en vind eller forsvind-kamp ved VM i Japan mod Frankrig, sagde før VM-turneringen til både Politiken og Ekstra Bladet, at dansk fiasko i Asien ville være ensbetydende med, at en ny træner skal have chancen. Nu modificerer han tidligere udtalelser. »Det, jeg sagde, var, at hvis jeg ikke følte, at jeg kunne flytte holdet, hvis jeg kunne se, at det var ved at være slut, og hvis forbundet ikke mente, at jeg var den rette til at flytte det videre, så er jeg klar til at træde tilbage«, siger landstræneren ifølge Ritzau og tilføjer: »Det holder jeg fast i. Sådan har det jo altid været, det er ikke noget nyt. Lad os spille denne kamp, og så må vi se, hvad der sker«.

Golf. Med en runde i 66 slag åbnede Rasmus Højgaard på European Tour-turneringen Mauritius Open på bedst mulige facon. Den 18-årige dansker delte, da han ankom til klubhuset, førstepladsen med den rutinerede franskmand Benjamin Hebert. Se live-stillingen her

Sejlsport. Efter torsdagens sejladser ved VM i Auckland er der tilbagefald for flere af danskerne. I 49erFX havde Ida Marie Baad og Marie Thusgaard en tung dag med placeringer som nummer 13, 5, 24 og 20. De er nu blot nummer 10 samlet. I Nacra 17 blev Lin Ea Cenholt og Christian Peter Lübeck noteret for placeringer som nummer 7, 10, 6 og 17 og gled ned som nummer 7 samlet. 49eren med Jonas Warrer og Jakob Precht Jensen var til gengæld stabile og rykkede med tre top-10 placeringer frem som nummer 11. Mads Emil Lübeck og Nikolaj Buhl på en 23.-plads.