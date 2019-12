Arsenals dybe krise forværres efter managerfyring og ny fiasko

Automatisk oplæsning Beta

FAKTA Direkte sport i tv DR1 7.00 Håndbold: Brasilien-Australien (k) 10.00 Håndbold: Angola-Cuba (k) 12.30 Håndbold: Frankrig-Danmark (k) DR2 11.00 Håndbold: Rumænien-Ungarn (k) TV 2 Sport 7.00 Håndbold: Serbien-Slovenien (k) 11.00 Håndbold: Tyskland-Sydkorea (k) 12.30 Håndbold: Holland-Norge (k) 17.55 Svømning: EM på kortbane 2.00 Basketball: Boston-Denver TV3 Sport 19.00 Fodbold: Hobro-AC Horsens 21.45 Fodbold: Millwall-Nottingham F. 1.05 Ishockey: Pittsburgh-Arizona TV3 Max 18.30 Fodbold: Hamburg SV-Heidenheim 20.30 Fodbold: Frankfurt-Hertha Berlin Eurosport 1 11.50 Freestyle: World Cup 15.25 Skihop: World Cup 18.35/20.20 Alpint: World Cup 22.00 Ridebanespringning: Masters Eurosport 2 14.00/19.45 Snooker: UK Championship Vis mere

Fodbold. Ofte kommer der en positiv reaktion oven på en managerfyring i den engelske Premier League, men det er endnu ikke tilfældet for traditionsrige Arsenal. Efter fyringen af Unai Emery har den tidligere Arsenal-spiller Fredrik Ljungberg midlertidigt overtaget ansvaret, og torsdag aften var opgaven for svenskeren og hans hold at besejre Brighton på hjemmebanen Emirates. Men det endte i fiasko, for Brighton løb med en 2-1-sejr, og dermed må Arsenal konstatere den længste sejrsløse stime siden 1977. Ljungberg var bestemt heller ikke tilfreds med sit hold.

»Selvfølgelig er det skuffende, men vi må blive ved. Spillernes selvtillid er lav, det er tydeligt«, siger Fredrik Ljungberg til nyhedsbureauet Reuters. Og »... de var meget bange for at få bolden og for at bevæge sig. De stod bare stille«, siger han til det britiske medie Mirror. Det var Ljungbergs første hjemmekamp efter 2-2 ude mod Norwich. Med nederlaget nåede Arsenal op på syv kampe i træk uden en sejr i ligaen, hvor holdet er placeret på 10. pladsen med 19 point efter 15 runder. Næste opgave for Ljungberg og truppen bliver på mandag ude mod London-rivalen West Ham.

Sejlsport. Ved det igangværende VM i New Zealand i bådklasserne 49er, 49erFX og Nacra 17 er der størst mulighed for en dansk medalje i sidstnævnte bådklasse. Nacra 17-sejlerne Lin Ea Cinholt og Christian Peter Lübeck var fredag de bedste på VM’s fjerde dag, og efter placeringer som nr. 9, 5 og 4 avancerer den danske duo fra en syvendeplads til en fjerdeplads i den samlede stilling. Det giver god mulighed for at avancere op på medaljeskamlen i løbet af weekendens afsluttende sejladser. Danskerne er 4 point efter både et britisk makkerpar på tredjepladsen og australierne på andenpladsen, mens der er 11 point op til italienerne i front af konkurrencen.

Ishockey. Nikolaj Ehlers har gang i en habil sæson i NHL. Natten til fredag dansk tid kom nordjyden på pointtavlen for fjerde kamp i træk, da han sammen med Winnipeg Jets var på besøg hos Dallas Stars. Desværre for Ehlers og Winnipeg blev kampen tabt 2-3 efter forlænget spilletid. Inden kampens sidste periode var Winnipeg nede med 0-2, men danskeren var med til at bringe spænding tilbage i opgøret. Han havde næstsidste stav på 1-2-målet, som blev scoret af Blake Wheeler. Assisten var Ehlers’ tiende i sæsonen. 45 sekunder før tid udlignede Winnipeg, men måtte altså alligevel skøjte fra banen som tabere. I alt står Nikolaj Ehlers noteret for 23 point i 29 kampe i denne sæson.

E-sport. Træneren for det succesrige Counter Strike-hold Astralis blev torsdag valgt ind i Hall of Fame i dansk e-sport. Astralis-træneren Danny ’Zonic’ Sørensen blev hædret med en ærespris, da dansk e-sport fejrede sig selv ved Danish Game Awards i Odense. Ifølge B.T. er Danny ’Zonic’ Sørensen dermed det første medlem af e-sportens Hall of Fame. Astralis hører til blandt verdens bedste Counter Strike-hold og har de seneste år vundet en lang række store turneringer. Holdet rangerer i øjeblikket som det bedste i verden. I denne uge deltager Astralis i ESL Pro League Finals i Odense, hvor holdet er nået frem til semifinalerne. Danny ’Zonic’ Sørensen var ikke den eneste, der blev hyldet ved prisuddelingen på Fyn. Dota 2-spilleren Johan Sundstein med kælenavnet N0tail blev tidligere på aftenen kåret til Årets E-sportsstjerne.

Fodbold. Kasper Dolberg er blevet kåret til månedens spiller i november i den franske klub Nice. I en fan-afstemning har den 22-årige danske angriber fået 30 procent af stemmerne. Dermed vandt Dolberg kåringen foran holdkammeraterne Youcef Atal (16 procent) og Pierre Lees-Melou (10 procent). Nice skriver, at Dolberg i november var involveret i fire af holdets syv scoringer. Dolberg skiftede før den igangværende sæson fra hollandske Ajax Amsterdam til Nice. Landsholdsangriberen har en fortid i Silkeborg i dansk fodbold.