VM-overblik: Danmark har en stadig teoretisk chance for at nå semifianlen

Danmarks to sidste VM-kampe handler om at holde liv i håbet om OL-kvalifikation.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Med dagens 19-22-nederlag til Norge er drømmen om en dansk semifinale ved VM i Japan forduftet. Eller hvad?

Nej, men det er nu i endnu højere grad en drøm, at Danmark stadig kan nå frem til medaljekampene, for det kræver nogle i aller højeste grad teoretiske og ikke særligt sandsynlige udfald af de resterende kampe.

Naturligvis skal Danmark vinde de to resterende kampe mod Holland og Serbien.

Endvidere SKAL både Sydkorea og Tyskland besejre Norge og så SKAL Holland og Sydkorea spille uafgjort på onsdag.

Det vil efterlade en stilling, hvor Tyskland vinder mellemrundepulje med 7 point, mens Danmark, Holland og Sydkorea alle slutter med 5 point og Norge med 4, og så vil Danmark være bedst i det indbyrdes regnskab med Holland og Sydkorea, hvilket vil give andenpladsen i puljen.

OL-kvalifikationen er også på spil

De sidste sidste to kampe er under alle omstændigheder afgørende for Danmarks muligheder for at kvalificere sig til næste års OL i Tokyo.

Det kræver som minimum en 4.-plads i mellemrunden, hvilket giver en plads om 7.-pladsen ved VM, og netop nummer 7 sikrer sig som sidste hold deltagelse i OL-kvalifikationspuljerne til marts.

Her sikrer de to bedste fra tre grupper med fire hold sig de olympiske billetter sammen med OL-værtsnationen Japan, de nykårede verdensmestrene samt de kontinentale mestre, der udgøres Frankrig, Brasilien, Sydkorea og Angola.

GRUPPE I

Serbien - Sydkorea 36-33

Holland - Tyskland 23-25

Danmark - Norge 19-22

GRUPPE I Kampe Målscore Point Tyskland 3 78-75 5 Holland 3 89-76 4 Norge 3 78-74 4 Serbien 3 84-97 2 Sydkorea 3 86-89 2 Danmark 3 70-74 1

Mandag 9. december

7.00 Tyskland - Serbien

10.00 Danmark - Holland (TV2)

12.30 Norge - Sydkorea

Onsdag 11. december

7.00 Holland - Sydkorea

10.00 Danmark - Serbien (TV2)

12.30 Norge - Tyskland

GRUPPE II

Rusland - Rumænien 27-18

Montenegro - Japan 30-26

Spanien - Sverige 28-28

GRUPPE II Kampe Målscore Point Rusland 3 90-63 6 Spanien 3 86-70 5 Montenegro 3 83-79 4 Sverige 3 84-84 3 Japan 3 75-97 0 Rumænien 3 60-85 0

Tirsdag 10. december

7.00 Rusland - Montenegro

10.00 Spanien - Japan

12.30 Sverige - Rumænien

Onsdag 11. december

7.00 Spanien - Rusland

10.00 Rumænien - Japan

12.30 Sverige - Montenegro

Finalerunden

Fredag 13. december

3.30 Kamp om 7.-pladsen

6.30 Kamp om 5.-pladsen

9.30 Semifinale

12.30 Semifinale

Søndag 15. december