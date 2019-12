16-årig kleppert er EM-semifinalist på heftig dansk rekorddag

Golf. Da Rasmus Højgaard med dagens syvende birdie havde færdigspillet tredje runde af Mauritius Open stod den 18-årige dansker øverst på leaderboardet, men tre andre lavede også birdies på 18. hul og overhalede dermed Rasmus Højgaard, der inden sidste runde af sin blot femte European Tour-turnering er på en delt 4.-plads. Franskmanden Antoine Rozner og belgieren Thomas Detry udgør søndagens førerbold, mens Rasmus Højgaard skal spille sammen med skotten Calum Hill, der også indgår i førertrioen. Toppen af feltet er dog ekstremt tæt med 13 spillere inden for 4 slag, deriblandt Søren Kjeldsen, der i sin turnering nummer 598 på European Tour er på en delt 10.-plads.

Sejlsport. Inden sidstedagen af VM udfor Auckland i New Zealand er Lin Cenholt/Christian Peter Lübeck på tredjepladsen i nacra 17. Med placeringerne 8, 5 og 7 i lørdagens sejladser var danskerne bedst blandt de meget jævnbyrdige mandskaber i toppen, avancerede en plads og har 7 point til de førende italienere inden søndagens tre sejladser. I 49erFX vandt Ida Marie Baad/Marie Thusgaard lørdagens første sejlads, og fulgte op med en 5.-plads, men en afsluttende 23.-plads placerer parret som nummer 6 sammenlagt. I 49’er skal Jonas Warrer/Jakob Precht Jensen forsøge at sejle sig i medalrace, hvilket kræver et avancement på én placering fra den nuværende 11.-plads.

Se alle resultaterne ved VM i New Zealand (eksternt link)

Bordtennis. BTK 61 fra Roskilde er klar til kvartfinalerne i Champions League efter en udesejr på 3-1 over Wels fra Østrig. Trods en føring på 2-0 i sæt sæt Yujia Zhai den første kamp for BTK 61, men sloveneren Bojan Tokic udlignede til 1-1. Derefter var Michael Maze ude i en vanvittig yoyokamp mod Dominiquw Plattner, der førte 2-0 i sæt og havde tre matchbolde i fjerde sæt, inden Maze vandt 8-11, 7-11, 11-1, 12-10, 11-3. Bojan Tokic lukkede kampen med en 3-0-sejr, der sender BTK 61 videre inden den sidste kamp på mandag i Roskilde mod russiske UMMC, der med Jonathan Groth vandt 3-0 over tjekkiske Ostrava.

Fodbold. Joachim Andersen scorede sit første ligamål for Lyon, der fredag aften vandt 4-0 på udebane over Nimes i Ligue 1. Nimes var efter udvisninger i 5. og 50. minut reduceret til ni spillere, da Joachim Andersen på et langskud scorede kampens sidste mål. Hollænderen Memphis Depay scorede de to første og Houssem Aouar det tredje mål for Lyon.

Fodbold. Nigel Pearson bliver Watfords fjerde manager i denne sæson. Den 56-årige englænder afløser spanieren Quique Sanchez Florez, der som den anden efter Javi Gracia blev fyret i søndags, men i dagens kamp mod Crystal Palace står Hayden Mullins på sidelinjen som midlertidig løsning. Det var Nigel Pearson, der er i 2014 førte Leicester til oprykning til Premier League.