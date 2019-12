Effektive United nedlægger City i Manchester-derby

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Lørdag 7. december TV 2 Sport 06.00 Banecykling: World Cup 10.25 Svømning: EM på kortbane 13.55 Håndbold: Aalborg-GOG (m) 17.25 Skiskydning: World Cup, stafet (m) 18.55 Svømning: EM på kortbane, finaler 21.00 Fodbold: Barcelona-Mallorca TV3+ 18.30 Fodbold: Man. City-Man. United TV3 Sport 13.30 Fodbold: Huddersfield-Leeds 15.30 Fodbold: Dortmund-F. Düsseldorf 17.30 Fodbold: Montpellier-Paris SG 22.05 Ishockey: Vancouver-Buffalo 01.05 Ishockey: St. Louis-Toronto TV3 Max 13.30 Fodbold: Everton-Chelsea 16.00 Fodbold: Bournemouth-Liverpool Xee 15.30 Fodbold: M’gladbach-Bayern M. Canal 9 13.00 & 20.00 E-sport: Superliga, finaler Eurosport 1 09.50 Nordisk kombineret: World Cup 10.55 Langrend: World Cup (k) 12.20 Langrend: World Cup 15.00 Cykelcross: Ethias Cross 16.15 Skihop: World Cup 17.20 Skiskydning: World Cup 18.50 Alpint: World Cup 20.30 Alpint: World Cup (k) 22.00 Ridebanespringning: Masters Eurosport 2 10.55 Freestyle: World Cup 14.00 & 19.45 Billard: Snooker, UK Ch. Vis mere

Fodbold. Manchester United var skarpest, når det gjaldt, da holdet lørdag mødte lokalrivalerne fra Manchester City på Etihad Stadium. Med to mål scoret inden for den første halve time nedlagde United de forsvarende mestre ved at vinde 2-1. Dermed tog Ole Gunnar Solskjær og United den anden store sejr i denne uge efter at have besejret Tottenham onsdag. Sejren sender United op på femtepladsen i Premier League med 24 point. City har 32 på tredjepladsen med hele 14 point op til Liverpool, der efterhånden må betragtes som massive favoritter til guldet.

Fodbold. Managerfyringer har været ugens tema i Premier League. Arsenal indledte med at tabe 2-1 hjemme til Brighton med Fredrik Ljungberg som afløser for den fyrede Unai Emery, Duncan Ferguson havde anderledes succes efter at være blevet den midlertidige løsning i Everton, hvor Matrco Silva røg ud forleden. Everton vandt lørdag 3-1 over Chelsea, der havde Andreas Christensen i midterforsvaret, hvor danskeren tabte en duel, da Dominic Calvert-Lewin scorede det ene af sine to mål. Nigel Pearson bliver Watfords fjerde manager i denne sæson, når han i næste uge afløser den fyrede spanier, Quique Sanchez Florez, men i lørdagens kamp mod Crystal Palace var det Hayden Mullins på sidelinjen, at bundholdet Watford spillede 0-0 mod Crystal Palace. Tottenham har vundet fire af fem kampe og har scoret 16 mål, efter Jose Mourinho afløste Maurizio Pocchetino, men Christian Eriksen tilbragte atter alle 90 minutter på bænken under lørdagens 5-0-sejr over Burnley. I Liverpool er de derimod glade for Jürgen Klopp og med god grund. Det suveræne tophold vandt den 15. ud af 16 kampe i Premier League, da Bournemouth blev udraderet 3-0 med Mohamed Salah som sidste målscorer og oplægger til Naby Keitas 2-0-mål med en formidabel hælaflevering.

Alle resultater og stillingen i Premier League

Fodbold. Bundesligaens tophold hedder stadig Borussia Mönchengladbach efter en 2-1-sejr over rekordmestrene Bayern München, der ellers kom foran i starten af anden halvleg. Ramy Bensebaini udlignede med et hovedstød efter et hjørnespark og headede Gladbach på 1-1, og til allersidst begik Javi Martinez et straffespark, som Bensebaini omsatte til sejrsmålet, selv om Manuel Neuer gik til den rigtige side. RB Leipzig bevarede andenpladsen med en 3-1-sejr over Hoffenheim, der havde Robert Skov på venstrekanten i hele kampen, mens Yussuf Poulsen fik den sidste halve time for Leipzig.

Svømning. Rasmus Nickelsen satte rekord, da han som 16-årig blev den yngste mandlige danske EM-deltager nogen sinde, og den unge kleppert nåede endnu en milepæl, da debutanten med 23,01 sek. forbedrede sin egen danske juniorrekord i 50 meter butterfly og kvalificerede sig til semifinalen ved kortbane-EM i Glasgow.

Rasmus Nickelsen kickstartede dermed en forrygende dansk formiddag, hvor også Mathias Zander Rysgaard nåede semifinalen i 100 meter fri ved at slå en 12 år (!) gammel dansk rekord. Med 47,37 sek. svømmede Mathias Zander Rysgaard 0,36 sek. hurtigere end han har gjort før og 7 hundrededele sekund under Jakob Andkjærs danske rekord. I 50 meter rygcrawl kom Julie Kepp Jensen med fjerdebedste tid og Victoria Bierre som nummer 14 videre til semifinalerne i aften, lige som Emilie Beckman og Caroline Erichsen er semifinalister i 100 meter butterfly.

En af flere personlige rekorder af danskerne satte 15-årige Clara Rybak-Andersen, der var mindre end et sekund fra at blive finalist i 200 meter medley.

Formiddagens danske EM-resultater

50 meter butterfly (m)

13. Rasmus Nickelsen 23,01 sek. (dansk juniorrekord)

50 meter rygcrawl (k)

4. Julie Kepp Jensen 26,63 sek.

14. Victoria Bierre 27,46 sek.

100 meter fri (m)

11. Mathias Zander Rysgaard 47,37 sek. (dansk rekord)

50. Marcus Krøyer Svendsen 49,16 sek. (personlig rekord)

52. Andreas Hansen 49,36 sek. (personlig rekord)

200 meter fri (k)

10. Helena Rosendahl Bach 1.56,34 min.

16. Signe Bro 1.57,89 min.

39. Emily Gantriis 2.01,31 min.

100 meter butterfly (k)