Danskere sejler sig til to VM-medaljer og får god generalprøve på OL

Sejlsport. Danmark rejser hjem med både sølv- og bronzemedaljer fra VM i New Zealand. Podiepladserne blev sikret natten til søndag dansk tid ved de afsluttende VM-sejladser i Nacra 17 og 49erFX. I Nacra 17 var det Lin Ea Cenholt og Christian Peter Lübeck, der vandt sølv. De lå allerede godt til på en tredjeplads inden sejladserne søndag og var endda i spil til en guldmedalje, da den australske båd fejlede i topstriden i den afgørende sejlads. Herefter var det reelt en kamp om guld og sølv mellem den danske båd og italienske Bissaro og Frascari. Men italienerne formåede at holde danskerne bag sig og kan dermed kalde sig verdensmestre.

Ida Marie Baad og Marie Thusgaard skaffede sig bronze i 49erFX. Det skete med et stort comeback, da parret før de afsluttende sejladser søndag lå nummer seks med 23 point op til podiet. Det er Baad og Thusgaards anden VM-medalje, siden parret fik sølv tilbage i 2014. Begge både er kvalificeret til OL næste år i Tokyo, men det er endnu ikke afgjort, hvem der skal af sted.

Boksning. Den britiske bokser Anthony Joshua kan igen kalde sig verdensmester i sværvægtsboksning. Sent lørdag dansk tid slog den 30-årige brite til i det stort anlagte revanchebrag mellem ham og mexicansk-amerikanske Andy Ruiz Jr. Kampen i Saudi-Arabien gjaldt sværvægtstitlen i de store forbund WBA, IBF og WBO, mens der også var en IBO-titel på spil. Anthony Joshua vandt kampen på point med de tre dommerstemmer 118-110, 118-110 og 119-109 efter de 12 omgange. Dermed fik Joshua revanche for nederlaget 1. juni, da Andy Ruiz Jr. rystede det meste af bokseverdenen med sin sejr på teknisk knockout i syvende omgang.

Esport. Counter Strike-holdet Astralis tabte natten til søndag semifinalen i ESL Pro League Finals i Odense. Det skete med et nederlag på 19-22, 16-9, 14-16 til holdet Mousesports, som har sin base i Tyskland. Det begyndte da også bedst for Mousesports, der tog sig af det første map, Train, med 22-19. Men i det andet map, Overpass, vendte lykken for en stund for danskerne, som vandt 16-9. I det tredje og sidste map, Dust 2, måtte Astralis dog strække gevær efter en tæt afslutning. Dermed vandt Mousesports med to maps mod Astralis’ ene.

Ishockey. Den danske landsholdsmålmand Frederik Andersen var med 26 redninger stærkt medvirkende til en klar Toronto-sejr på isen. Det skete, da St. Louis Blues blev slået med 5-2 i den nordamerikanske NHL-liga natten til søndag dansk tid. Sejren betød samtidig, at Toronto Maple Leafs fik sat en stopper for en stime på syv nederlag i træk til Blues.

Skisport. Nicole Schmidhofer var hurtigst, da kvinderne gennemførte World Cup-afdelingen i styrtløb ved Lake Louise i Canada sent lørdag aften dansk tid. Østrigeren vandt løbet med tiden 1 minut og 49,92 sekunder foran den amerikanske superstjerne Mikaela Shiffrin på andenpladsen. Schmidhofer vandt World Cuppen i styrtløb i den seneste sæson.

Fodbold. For 35. gang scorede Lionel Messi hattrick i La Liga, og det var stærkt medvirkende til, at FC Barcelona besejrede Mallorca 5-2. Dermed overtog catalanerne 1. pladsen i rækken på en bedre målscore end rivalerne fra Real Madrid.

Skisport. Beat Feuz var hurtigst, da mændene gennemførte sæsonens anden World Cup-afdeling i styrtløb. Den foregik i Beaver Creek lørdag, hvor Beat Feuz også vandt i fjor. Schweizeren var hurtigst i tiden 1 minut og 12,98 sekunder med Østrigs Vincent Kriechmayr og tyske Thomas Dressen på henholdsvis anden- og tredjepladsen.