Lummer sag kan sende Real Madrid-stjerne i retten

Fodbold. Det franske politi fastholder anklagen mod Real Madrid-stjernen Karim Benzema for at have deltaget i afpresning af en tidligere kollega på det franske landshold, Mathieu Valbuena, i 2015. Det skriver den franske sportsavis L’Equipe ifølge Ritzau. Benzema havde sammen med to andre anklagede i sagen anmodet appeldomstolen i Paris om at afvise sagerne mod dem, fordi de mente, at politiet havde brugt ulovlige metoder. Men nej. Benzema agerede angiveligt mellemmand for en ven, der var kommet i besiddelse af en sexvideo med Valbuena og krævede penge for ikke at lække den. Hvornår en eventuel retssag kan indledes, vides endnu ikke.

Tennis. Caroline Wozniacki vil gerne huskes som en fighter. Det siger den snart pesnionerede dansker i et interview med Ekstra Bladet. »Min karriere har talt for sig selv, synes jeg. Jeg tror, at man vil huske mig for at have kæmpet og arbejdet rigtig hårdt. Og så håber jeg, at mine modstandere og kolleger vil huske mig som et betænksomt og hjælpsomt menneske, som var sød og rar«, siger hun til avisen. 29-årige Wozniacki indstiller karrieren i januar eller februar efter Australien Open – grandslamturneringen hun vandt i 2018.

Olympisk. Den australske delstat Queensland barsler med planer om at påtage sig værtskabet for sommer-OL i 2032. Det skriver den australske tv-station ABC News ifølge Ritzau. Planerne skal nu forbi den australske regering, inden Queensland, der er Australiens nordøstlige del, kan byde officielt på værtskabet.

Fodbold. FC Midtjylland-anfører anfører Erik Sviatchenko kan ikke få armene ned efter en noget nær perfekt efterårssæsonen. Søndag sejrede Superligaens tophold 2-1 i Brøndby og fik yderligere 3 point. Pointgennemsnittet er nu på 2,63. »Et snit på over 2,6 er voldsomt, men det forpligter jo også. Og derfor skal vi arbejde stenhårdt«, siger Erik Sviatchenko til Ritzau og tilføjer: »På søndag skal vi spille den sidste kamp mod AGF, og der skal vi være der igen. Vi skal have tre point i hver eneste kamp«. FC København har pointrekorden ved vinterpausen med en snit på 2,68 ved årsskiftet 2010/2011. Den kan FCM selv med en sejr mod AGF ikke slå.

Håndbold. Playmaker og topscorer i den danske liga, Mia Rej fra København Håndbold, erstatter forud for mandagens kamp mod Holland fløjspilleren Simone Böhme på det danske landshold ved VM i Japan. For første gang i VM-turneringen gør landstræner Klavs Bruun Jørgensen brug af sin ret til at skifte ud i den danske trup.

Håndbold. Serbien slog Tyskland 29-28 i VM-mellemrunden og de tyske kvinder kan i løbet af mandag derfor blive passeret af både Holland og Norge i tabellen.

Fodbold. Samtlige kaptajner i Premier League-klubberne bar i weekenden et regnbuefarvet anførerbind, men i Liverpool hos Everton var der under hjemmekampen ikke fuld støtte til kampagnen mod homofobi. Everton har således iværksat en undersøgelse af, om der var homofobiske fra lægterne, da klubben hjemme slog Chelsea 3-1 lørdag. Det menes at være en lille gruppe Everton-tilhængere, der havde sunget en homofobisk sang.

Antidoping. Det er i dag, Det Internationale Antidopinagentur (WAda) tager stilling til eventuelle sanktioner mod Rusland som følge af et storstilet statsorganiseret dopingprogram. Et udafhængigt udvalg har anbefalet udelukkelse af Rusland i fire år.

Fodbold. Memorabilia fra ens helte kan være i høj kurs. Søndag var en AC Milan-tilhænger gevaldigt på afveje, da han brugte kniv og stak en anden AC Milan-fan i maven jagten på et par shorts, en af deres fodboldhelte havde kastet ud til tilhængerne på tribunen på Stadio Renato Dall’Ara i Bologna. Ritzau skriver, at den tilskadekomne fans tilstand er alvorlig. Det fremgår ikke, om gerningsmanden er anholdt eller på fri fod.