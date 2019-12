Idrætsleder efter olympisk fuser: »Frygtelig skuffende«

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Onsdag 11. december DR1 7.00 Håndbold: Holland-Sydkorea (k) 10.00 Håndbold: Rumænien-Japan (k) 12.30 Håndbold: Norge-Tyskland (k) TV 2 10.00 Håndbold: Serbien-Danmark (k) TV 2 Sport 6.00/14.00 Badminton: Tour Finals 12.30 Håndbold: Montenegro-Sverige (k) 1.00 Basketball: Toronto-LA Clippers 4.00 Badminton: World Tour Finals TV3+ 21.00 Fodbold: Bayern M.-Tottenham TV3 Sport 13.55 Fodbold: U19 - Brugge-Real Madrid 15.55 Fodbold: U19 - Bayern-Tottenham 18.55 Fodbold: Dinamo Zagreb-Man. City 21.00 Fodbold: Leverkusen-Juventus 1.05 Ishockey: Washington-Boston TV3 Max 18.55 Fodbold: Shakhtar Donetsk-Atalanta 21.00 Fodbold: Club Brugge-Real Madrid Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker: Scottish Open

Håndbold. Mens spillerne græd for rullende kameraer efter 26-26-kampen med VM i Japan mod Serbien, var der kontant afregning fra Team Danmark i kølvandet på skuffelsen. Resultatet betyder, at det danske kvindelandshold er uden mulighed for at komme med til OL i 2020. »Frygtelig skuffende«, lyder det fra Team Danmark-direktør Lone Hansen ifølge Ritzau. »Vi havde formuleret en målsætning sammen med DHF (Dansk Håndbold Forbund, red.), hvor vi gik efter at få en kvalifikationsturnering til OL til Danmark«, siger Lone Hansen og bebuder, at der på et senere tidspunkt skal evalueres.

Fodbold. Med scoringen til 2-1 mod Inter i aftes blev Barcelona-spilleren Ansu Fati den yngste målscorer i Champions League-historien. 17 år og 10 dage gammel var Ansu Fati, da han blev matchvinder fire minutter før tid. »Det er en drøm. Alt virker bare til at gå så stærkt. Jeg må bare gribe hver en chance, jeg får. Men man kigger bare rundt og tænker: Hvad er det, jeg har gjort?«, siger teenageren ifølge uefa.com og tilføjer: »Jeg kombinerede med Luis (Suarez, red.), og da jeg scorede, blev stadion stille. Jeg er super glad«.

Sejlsport. Med en økonomisk opbakning på et tocifret millionbeløb fra Rockwool bliver der deltagelse af en dansk båd, når anden sæson af SailGP indledes i februar i Sydney. Jonas Høgh-Christensen, der er flerdobbelt verdensmester og OL-sølvvinder i finnjolle, bliver teamchef for det danske mandskab, der får den professionelle sejler Nicolai Sehested, der blandet andet har deltaget i Ocean Race to gange, som rorsmand. SailGP fortsætter i en række storbyer, blandt andet New York, og afvikles i kæmpe katamaranbåde.

Fodbold. Med tirsdagens resultater er følgende klubber klar til 1/8-finalerne i Champions League: Paris SG, Bayern, Manchester City, Juventus, Liverpool, Barcelona, Leipzig, Valencia, Real Madrid, Tottenham, Napoli, Dortmund, Lyon, Chelsea. Tre hold - Shakhtar, Atalanta og Zagreb - bejler til den sidste plads i gruppe C, mens Atlético Madrid og Leverkusen er kandidater til at følge med Juventus videre fra gruppe D.

Fodbold. Trods en 4-0-sejr over Genk og avancement til forårets 1/8-finaler er det slut for træner Carlo Ancelotti i Napoli. Klubben fyrede ham i minutterne efter storsejren i Champions League. »Napoli har besluttet sig for at fratage hr. Carlo Ancelotti rollen som cheftræner for førsteholdet. Venskabet, beundringen og den gensidige respekt mellem klubben, dens præsident Aurelio De Laurentiis og Carlo Ancelotti er intakt«, meddelte klubben sent tirsdag. Den tidligere AC Milan-boss Gennaro Gattuso nævnes i italienske medier som kandidat til jobbet.

Badminton. Viktor Axelsen tabte sin første gruppekamp i sæsonfinalen, da Chen Long sejrede 21-17, 10-21, 21-17 i kinesiske Guangzhou. Med nederlaget er Viktor Axelsen nu under maksimalt pres i forhold til at kunne gå videre til semifinalen. Han er formentlig tvunget til at slå både Chou Tien-chen og Anthony Sinisuka Ginting for at avancere i World Tourens sidste turnering i 2019.

Håndbold. Der blev scoret 73 gange, da Holland slog Sydkorea ved VM for kvinder i Japan. Mellemrundeopgøret sluttede 40-33 til hollænderne, der først kender sin VM-skæbne når de øvrige onsdagskampe i gruppen er afgjort: 10.00 Serbien-Danmark, 12.30 Norge-Tyskland.