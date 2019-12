Mens spillerne trænede, lænsede tyveknægte omklædningsrummet for værdier

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv TV 2 Sport 6.00 Badminton: World Tour Finals 20.00 Håndbold: Skjern-Holstebro (m) 2.00 Basketball: Boston-Philadelphia 4.30 Badminton: World Tour Finals TV3+ 2.15 Amerikansk fodbold: Baltimore-Jets TV3 Sport 19.00 Håndbold: Füchse Berlin-Kiel (m) 1.05 Ishockey: Tampa Bay-Boston 6’eren 18.55 Fodbold: FC København-Malmö FF Eurosport 1 13.45/22.55 Snooker: Scottish Open 18.55 Fodbold: Dinamo Kijev-Lugano 21.00 Fodbold: Rangers-Young Boys Eurosport 2 14.00 Tennis: Diriyah Cup 18.55 Fodbold: Standard Liége-Arsenal 21.00 Fodbold: Manchester U-AZ Alkmaar



Håndbold. Mens den danske landsholdsspiller Morten Olsen og holdkammeraterne i bundesligaklubben Hannover-Burgdorf trænede før torsdagens kamp i Ludwigshafen sneg uindbudte gæster sig ind i omklædningsrummet og forsynede sig med blandt andet mobiltelefoner, skriver Bild. Tyvene er formentlig kommet ind gennem en bagdør i hallen, og de fik let adgang til omklædningsrummet og værdigenstandene, da døren ikke var låst.

Basketball. Kawhi Leonard var for første gang tilbage i Toronto, som han i sidste sæson førte til mesterskabet i den nordamerikanske NBA-liga. Leonard, der blev kåret til den mest værdifulde spiller i finaleserien, men er siden skiftet til Los Angeles Clippers, der slog Raptors 112-92. Trods skiftet blev Kawhi Leonard hyldet af sit tidligere publikum, da han før kampen fik overrakt den traditionelle mesterskabsring.

Fodbold. Ilkay Gündogan fra Manchester City har afskrevet det engelske mesterskab i denne sæson, hvor Liverpool har lagt sig solidt i spidsen for Premier League. »Vi kan ikke lyve. Titelræset er ovre for os, og derfor må vi koncentrere os om Champions League«, siger den tyske landsholdsspiller til BT Sporty. Manchester City er klar til ottendedelsfinalen i den europæiske turnering.

Fodbold. Kingsley Coman blev skadet, da Bayern München slog Tottenham i Champions League onsdag aften, men det er endnu ikke meddelt, hvor længe franskmanden er ude af spillet. Ifølge Bayerns hjemmeside har Coman pådraget sig en knæskade.

Fodbold. Ukendte gerningsmænd har savet i benet på statuen af Zlatan Ibrahimovic, der står i Malmø. Det er tredje gang i løbet af kort tid, at der bliver begået hærværk mod statuen af byens store fodboldsøn. Hærværket er sket efter at det kom frem, at Zlatan har investeret i Stockholm-klubben Hammarby.

Amerikansk fodbold. En ny sag for ulovligt at filme en kommende modstander er på vej mod New England Patriots. Super Bowl-vinderne er blevet afsløret i at filme spillerne fra Cincinnati Bengals i kampen mod Cleveland Browns, og det er imod reglementet i den nordamerikanske NFL-liga. Patrios har erkendt optagelserne, men siger, at det er sket i forbindelse med en dokumentar om en af holdets talentspejdere. Ifølge Patriots skulle filmfolkene ikke være bekendte med reglerne. I 2007 fik Patriots en kæmpebøde i en lignende sag.