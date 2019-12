Dansk verdensmester åbner sæsonen i Australien

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

FAKTA Direkte sport i tv DR1 10.00 Håndbold-VM: Rusland-Holland (k) 12.30 Håndbold-VM: Norge-Spanien (k) TV 2 Sport 06.00/14.00 Badminton: Sæsonfinale 19.30 Ishockey: Rungsted-Aalborg 01.00 Basketball: Miami-LA Lakers 04.00 Badminton: World Tour Finals TV3 Sport 19.00 Fodbold: AaB-FC Nordsjælland 21.45 Dart: VM 02.05 Ishockey: Dallas-Vegas TV3 Max 18.30 Fodbold: Bochum-Hannover 96 20.30 Fodbold: Hoffenheim-Augsburg Eurosport 1 11.20/14.15 Skiskydning: World Cup 12.50 Snowboard: World Cup 15.40 Skihop: World Cup 19.45 Snooker: Scottish Open Eurosport 2 12.45 Snooker: Scottish Open 18.50 Freestyle: World Cup 22.35 Kælk: World Cup (k) Vis mere

Cykling. Verdensmesteren Mads Pedersen (Trek) indleder den kommende cykelsæson i Australien. Arrangøren af etapeløbet Tour Down Under oplyser på sin hjemmeside, at den 23-årige dansker stiller til start. »Sikke en ære det er for os at have den regerende verdensmester med, så regnbuetrøjen kan køre med i det sydlige Australien. Mads er en verdensklasserytter, og vi kan næsten ikke vente med at se, hvad han kan gøre i næste års første World Tour-løb«, siger løbsdirektør Mike Turtur på hjemmesiden. Tour Down Under køres fra 21. til 26. januar.

Kricket. Indien er i gang med at bygge verdens største kricketstadion med plads til 110.000 tilskuere. Efter planen kan det nybyggede stadion i Ahmedabad indvies til marts næste år, efter at det første arbejde gik i gang i 2017. Dermed overgår det indiske stadion det store Melbourne Cricket Ground i Australien med plads til omkring 100.000 tilskuere. Det største stadion i Indien er i Kolkata og har plads til 66.000 tilskuere efter en renovering, der har minimeret kapaciteten.

Ishockey. Danmark fik natten til fredag endnu en dansker med spilletid i NHL. Det blev en realitet, da 21-årige Joachim Blichfeld skøjtede på isen for San Jose Sharks i en hjemmekamp mod New York Rangers. Debuten endte med et nederlag på 3-6. Frederikshavneren fik i alt 11 minutter og 34 sekunder på isen for San Jose. Han var dog ikke involveret i nogen scoringer. Værterne fra San Jose var flere gange undervejs i front, men en stærk afslutning på tredje periode med fire scoringer i træk gav New York Rangers sejren. Blichfeld blev draftet af San Jose i 2016 og havde indtil fredag spillet for San Jose Barracuda i den næstbedste nordamerikanske liga, AHL.

Håndbold. Bo Spellerberg vender til sommer hjem til Danmark efter to år i den bedste schweiziske række som spillende træner. Selv om Spellerberg har rundet 40 år, så er han ikke nødvendigvis færdig med håndboldkarrieren. Han ved endnu ikke, hvad fremtiden bringer. »Vi må se. Det bliver spændende. Jeg har ikke travlt. Jeg vil sige, at jeg har fået bægeret fyldt med hensyn til håndbold, men jeg tænker, at jeg stadig kan spille. Men jeg skal ikke spille for enhver pris«, siger Bo Spellerberg til TV2 Sport.

Badminton. Fredag gik det helt galt for Viktor Axelsen i sæsonfinalen i Kina, da han skulle spille sin sidste gruppekamp mod indonesiske Anthony Ginting. Ved stillingen 6-13 i 1. første sæt opgav Axelsen at fuldføre, og danskeren havde heller ikke med en sejr kunnet gå videre i turneringen, da han havde tabt sine første to kampe. I den anden gruppe skal Anders Antonsen også i aktion fredag. 22-årige Antonsen er ligeledes i problemer efter to nederlag i træk før fredagens møde med Tzu-Wei Wang fra Taiwan. Torsdag blev det til nederlag i tre sæt til verdensmesteren Kento Momota fra Japan.