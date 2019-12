Hollandske kvinder sprudler og når VM-finalen

Automatisk oplæsning Beta

FAKTA Direkte sport i tv DR1 10.00 Håndbold-VM: Rusland-Holland (k) 12.30 Håndbold-VM: Norge-Spanien (k) TV 2 Sport 06.00/14.00 Badminton: Sæsonfinale 19.30 Ishockey: Rungsted-Aalborg 01.00 Basketball: Miami-LA Lakers 04.00 Badminton: World Tour Finals TV3 Sport 19.00 Fodbold: AaB-FC Nordsjælland 21.45 Dart: VM 02.05 Ishockey: Dallas-Vegas TV3 Max 18.30 Fodbold: Bochum-Hannover 96 20.30 Fodbold: Hoffenheim-Augsburg Eurosport 1 11.20/14.15 Skiskydning: World Cup 12.50 Snowboard: World Cup 15.40 Skihop: World Cup 19.45 Snooker: Scottish Open Eurosport 2 12.45 Snooker: Scottish Open 18.50 Freestyle: World Cup 22.35 Kælk: World Cup (k) Vis mere

Håndbold. Holland, som det danske landshold besejrede i mellemrunden, spillede sig fredag lidt overraskende frem til VM-finalen i håndbold for kvinder i Japan. En meget tæt kamp mod Rusland fik en intens afslutning, hvor det lykkedes Holland at vinde 33-32 med en scoring cirka 15 sekunder før tid. Russerne græd af skuffelse efter nederlaget, mens hollænderne festede og kan se frem til en finalekamp søndag mod enten Norge eller Spanien.

Fodbold. Malmö FF skiller sig af med cheftræner Uwe Rösler dagen efter svenskernes udesejr mod FC København i Europa League. På et pressemøde oplyser den svenske klub, at Rösler er fortid. Klubben fortæller, at ledelsen og Rösler er uenige om den fremtidige retning for klubben. Sæsonen i Allsvenskan er for længst afsluttet og endte med en andenplads, et point efter Djurgården, der vandt guld. Torsdagens kamp i Parken var derfor den sidste i år. Allerede forud for den svenske 1-0-sejr, der betød, at Malmö FF gik videre som etter fra gruppespillet foran FCK, gik der rygter i medierne om, at kampen ville blive Röslers sidste. Det er langtfra første gang, at ledelsen i Malmö skiller sig af med en træner ovenpå en succes. I 2016 gjorde danske Allan Kuhn den skånske klub til svensk mester, men blev efterfølgende fyret.

Golf. Thorbjørn Olesen må vente til maj næste år, før han kender udfaldet af sin sag i det britiske retssystem. Ved en høring fredag i Isleworth Crown Court erklærede han sig uskyldig i tre forhold, han er tiltalt for som følge af en flyvetur fra Nashville til London 29. juli. Allerede i september blev det bestemt, at en eventuel retssag skulle begynde 11. maj og vare i fem dage. Det blev bekræftet ved fredagens høring. Sagen kunne være blevet afgjort allerede fredag, hvis Olesen havde erklæret sig skyldig de tre forhold, han er tiltalt for. Han er tiltalt for ’sexual assault om a female’, hvilket dækker over berøring af seksuel karakter uden samtykke, ’assault by beating ’, som i engelsk lov dækker over et overfald af mindre grov karakter, samt for at være beruset på flyet.

Cykling. Verdensmesteren Mads Pedersen (Trek) indleder den kommende cykelsæson i Australien. Arrangøren af etapeløbet Tour Down Under oplyser på sin hjemmeside, at den 23-årige dansker stiller til start. »Sikke en ære det er for os at have den regerende verdensmester med, så regnbuetrøjen kan køre med i det sydlige Australien. Mads er en verdensklasserytter, og vi kan næsten ikke vente med at se, hvad han kan gøre i næste års første World Tour-løb«, siger løbsdirektør Mike Turtur på hjemmesiden. Tour Down Under køres fra 21. til 26. januar.

Håndbold. Sverige får en på papiret let vej til de olympiske lege efter sejren over Tyskland i kampen om 7. pladsen ved VM i Japan. Der med kommer Sverige nemlig i en kvalifikationspulje med nr. 2 ved det aktuelle VM samt Senegal og Argentina. De to bedste kvalificerer sig til OL i Tokyo næste år. Derimod bliver der ingen OL-billet til Tyskland efter det store nederlag på 35-24. Sverige var allerede klar til den olympiske kvalifikationsturnering på grund af holdets placering ved sidste års EM, og den plads overtages nu af Ungarn. I kampen om 5. pladsen slog Montenegro storesøster Serbien med 28-26, og begge mandskaber er klar til OL-kvalifikationen.

Kricket. Indien er i gang med at bygge verdens største kricketstadion med plads til 110.000 tilskuere. Efter planen kan det nybyggede stadion i Ahmedabad indvies til marts næste år, efter at det første arbejde gik i gang i 2017. Dermed overgår det indiske stadion det store Melbourne Cricket Ground i Australien med plads til omkring 100.000 tilskuere. Det største stadion i Indien er i Kolkata og har plads til 66.000 tilskuere efter en renovering, der har minimeret kapaciteten.

Ishockey. Danmark fik natten til fredag endnu en dansker med spilletid i NHL. Det blev en realitet, da 21-årige Joachim Blichfeld skøjtede på isen for San Jose Sharks i en hjemmekamp mod New York Rangers. Debuten endte med et nederlag på 3-6. Frederikshavneren fik i alt 11 minutter og 34 sekunder på isen for San Jose. Han var dog ikke involveret i nogen scoringer. Værterne fra San Jose var flere gange undervejs i front, men en stærk afslutning på tredje periode med fire scoringer i træk gav New York Rangers sejren. Blichfeld blev draftet af San Jose i 2016 og havde indtil fredag spillet for San Jose Barracuda i den næstbedste nordamerikanske liga, AHL.