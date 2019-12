Rusland vinder bronze ved VM for første gang i historien

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv DR 1 12.30 Håndbold: VM, Holland-Spanien (k) TV 2 09.30 Håndbold: VM, Norge-Rusland (k) TV 2 Sport 11.55 Skiskydning: World Cup, stafet 21.00 Fodbold: Valencia-Real Madrid 22.55 Basketball: New Orleans-Orlando 00.00 Basketball: Brooklyn-Philadelphia TV3+ 22.15 Am. fodbold: Dallas-LA Rams 02.20 Am. fodbold: Pittsburgh-Buffalo TV3 Sport 12.00 Fodbold: AC Horsens-SønderjyskE 15.30 Fodbold: Wolfsburg-M’gladbach 19.00 Am. fodbold: Tennessee-Houston 22.15 Dart: VM 01.05 Ishockey: Detroit-Los Angeles TV3 Max 14.00 Fodbold: Lyngby-Silkeborg 18.00 Fodbold: FC Midtjylland-AGF 21.30 Fodbold: St.-Etienne - Paris SG Xee 15.00 Fodbold: Manchester Unt.-Everton 17.30 Fodbold: Arsenal-Manchester City Canal 9 16.00 Fodbold: Brøndby-Hobro Eurosport 1 12.00 Alpint: World Cup 14.00 Skiskydning: World Cup 15.50 Skihop: World Cup 19.45 Billard: Snooker, Scottish Open Eurosport 2 14.00 Fodbold: Randers FC-Esbjerg 18.00 Golf: QBE Shootout Vis mere

Håndbold. Rusland vandt bronze ved VM i Japan, da holdet besejrede Norge 33-28. Det var første gang siden de olympiske lege i 1996, at de norske jenter tabte to kampe i træk ved et mesterskab og meget usædvanligt tabte Norge tre gange i turneringen. Til Holland i den indledende runde, til Spanien i semifinalen og nu altså til russerne i kampen om bronze. Rusland/Sovjetunionen har vundet verdensmesterskabet 7 gange og sølv to gange, men bronze er det aldrig blevet til før nu.

Ishockey. Lars Eller kom på måltavlen for Washington Capitals, da holdet natten til søndag dansk tid vandt 5-2 på udebane over Tampa Bay Lightning. De to første perioder bød kun på én scoring til hvert af holdene. Men i tredje periode havde Capitals fået indstillet målsigtet. Efter to minutters spil modtog Lars Eller en pasning i højre side af banen, og uden at betænke sig hamrede han pucken op i det nærmeste målhjørne til stillingen 2-1. Det er den var ottende sejr i de seneste ni kampe for holdet fra den amerikanske hovedstad. Med sin scoring er Lars Eller oppe på seks mål i denne sæson og 122 mål i sin tid som NHL-spiller.

Badminton. Kento Momota slutter 2019 med endnu en titel. Søndag var japaneren ellers i store problemer, men det lykkedes alligevel for Momota at vinde finalen ved World Tour Finals, da han slog indoneseren Anthony Sinisuka Ginting efter en kamp på næsten halvanden time. Sejrscifrene lød 17-21, 21-17, 21-14 i Momotas favør, selv om verdensetteren blandt andet var bagud med syv point i det afgørende tredje sæt.

Olympisk. Japans nye nationalstadion i Tokyo er nu officielt åbnet og klar til brug. Stadionet, der skal bruges under de olympiske lege i storbyen næste år, blev søndag åbnet af premierminister Shinzo Abe. Det nye nationalstadion har været forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Det skulle blandt andet have været brugt til rugbykampe under VM tidligere i år, men det var ikke muligt. I forhold til stadionets oprindelige design er der også foretaget justeringer for at sikre, at omkostningerne ikke løb løbsk. Den samlede pris er cirka 9,6 milliarder kroner, skriver Reuters og AFP.

Dart. Raymond van Barneveld har spillet sin sidste kamp som professionel dartspiller. Det står klart efter et nederlag ved PDC World Darts Championship. Den 52-årige hollænder tabte lørdag aften med 1-3 i sæt til amerikaneren Darin Young ved VM i Alexandra Palace i London. Allerede i november sidste år meddelte den femdobbelte verdensmester, at 2019 ville blive hans sidste aktive sæson som professionel dartspiller.

Fodbold. Finske Teemu Pukki spillede en stor del af kampen lørdag i Premier League for Norwich ude mod Leicester med en brækket tå. Det bekræfter den tidligere Brøndby-angriber på den engelske klubs hjemmeside efter opgøret, der endte 1-1. »Det var ikke nemt. Den slags sker, og jeg ønskede udelukkende at spille videre og give alt. Det hjalp med al den adrenalin, så det gjorde ikke specielt ondt. Men måske mærker jeg mere i morgen (søndag, red.)«, siger Teemu Pukki ifølge Ritzau til hjemmesiden.

Fodbold. Andreas Corneliuis måtte skadet udgå efter 17 minutter, da hans klub Parma slog Napoli 2-1. Det var Gennaro Gattuso debut som Napoli-træner efter at han i ugens løb afløste den fyrede Carlo Ancelotti.

Fodbold. Liverpool skal onsdag møde den mexicanske klub Monterrey ved klub-VM i Qatar. Monterrey slog Al-Sadd fra værtsnationen 3-2 i kvartfinalen. Den anden semifinale står mellem brasilianske Flamengo og saudiarabiske Al-Hilal og spilles tirsdag.