United ramt af VAR, Wolves slået ned af dansk luksusreserves assist

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv DR 1 12.30 Håndbold: VM, Holland-Spanien (k) TV 2 09.30 Håndbold: VM, Norge-Rusland (k) TV 2 Sport 11.55 Skiskydning: World Cup, stafet 21.00 Fodbold: Valencia-Real Madrid 22.55 Basketball: New Orleans-Orlando 00.00 Basketball: Brooklyn-Philadelphia TV3+ 22.15 Am. fodbold: Dallas-LA Rams 02.20 Am. fodbold: Pittsburgh-Buffalo TV3 Sport 12.00 Fodbold: AC Horsens-SønderjyskE 15.30 Fodbold: Wolfsburg-M’gladbach 19.00 Am. fodbold: Tennessee-Houston 22.15 Dart: VM 01.05 Ishockey: Detroit-Los Angeles TV3 Max 14.00 Fodbold: Lyngby-Silkeborg 18.00 Fodbold: FC Midtjylland-AGF 21.30 Fodbold: St.-Etienne - Paris SG Xee 15.00 Fodbold: Manchester Unt.-Everton 17.30 Fodbold: Arsenal-Manchester City Canal 9 16.00 Fodbold: Brøndby-Hobro Eurosport 1 12.00 Alpint: World Cup 14.00 Skiskydning: World Cup 15.50 Skihop: World Cup 19.45 Billard: Snooker, Scottish Open Eurosport 2 14.00 Fodbold: Randers FC-Esbjerg 18.00 Golf: QBE Shootout Vis mere

Fodbold. VAR har været flittigt debatteret i Premier League i denne sæson. Søndag kom endnu en kontroversiel situation, da Everton på Old Trafford bragte sig foran 1-0. Det var Manchester Uniteds Victor Lindelöf, der blev noteret som selvmålsskytte i 36. minut, men forinden var Evertons Dominic Calvert-Lewin i karambolage med United-målmand David De Gea og havde sågar en hånd helt oppe i ansigtet på keeperen, da denne i det lille felt forsøgte at bokse bolden væk. Indskiftede Mason Greenwood, 18 år, udlignede til slutresultatet 1-1 med en præcis venstrebensafslutning fra kanten af feltet i 77. minut af en kamp, der på ny viste, at Manchester United har svært ved at dominere en modstander i bakgear.

Andetsteds i Premier League fik Christian Eriksen de sidste par minutter, da Tottenham var på besøg i Wolverhampton. Men trods ganske kort tid på banen fik danskeren, som ikke vil forlænge med klubben og derfor nu er en af Premier Leagues største luksusreserver, afgørende betydning. Det var nemlig Eriksen, der lagde op til Jan Vertonghens sejrsmål til 2-1 få sekunder inde i overtiden. Wolves havde gennem hele kampen siddet godt på gæsterne, men et markeringssvigt gjorde, at den belgiske forsvarsspiller stod ganske fri og således kunne heade Eriksens udadskruende hjørnespark ind til den fjerde ligasejr af fem mulige under José Mourinho.

Søndagens tredje opgør i Premier League blev en fest for Manchester Citys belgier Kevin De Bruyne. Den offensivt indstillede midtbanemand scorede to gange og lagde endvidere op til Raheem Sterlings 2-0-scoring i 3-0-gevinsten på udebane over kriseramte Arsenal.

Stillingen i Premier League

Fodbold. Sønderjyske-trioen Danny Amankwaa, Marco Rojas og Frederik Schram har kontraktudløb ved årsskiftet, og ingen af dem vil få aftalerne forlænget. Det skriver superligaklubben på sin hjemmeside.

Fodbold. En scoring af Maximilian Arnold i sidste minut til 2-1 sikrede Wolfsburg sejren i den tyske Bundesliga mod Borussia Mönchengladbach, der dermed må se Leipzig gå ind til den kommende uges dobbeltrunde som tophold. Leipzig fører med 33 point, Borussia Mönchengladbach har 31.

Fodbold. Cristiano Ronaldo scorede to mål, da Juventus på hjemmebane slog Udinese med 3-1 i den italienske Serie A og dermed generobrede førstepladsen i Serie A. I 3-1-sejren over Udinese scorede Ronaldo kampens to første mål.

Motorsport. Den danske duo Marco Sørensen og Nicki Thiim i Aston Martin vandt GTE Pro-klassen ved VM-afdelingen for sportsvogne i Bahrain. Det rakte til en samlet 13. plads i løbet, der blev vundet af Toyota. Med sejren har de to danskere lagt sig i spidsen for deres klasse i kampen om VM. på andenpladsen er Michael Christensen med sin franske makker Kevin Estre. De kører i en Porsche.

Alpint. Franske Alexis Pinturault sejrede for anden gang i World Cuppen i denne sæson, da han var suveræn i slalom på hjemmebane i Val d’Isere. Pinturault var næsten halvandet sekund hurtigere end den svenske 2’er Andre Myhrer. Dagens comeback stod norske Henrik Kristoffersen for. Han var nummer 27 efter 1. gennemløb, men sluttede blot 0,01 sekund fra podiet som nummer 4. Kristoffersen måtte dog afgive den samlede World Cup-føring til Pinturault, der har 264 point mod nordmandens 243.

Alpint. Petra Vlhova vandt World Cup-løbet i parallel slalom i St. Moritz, da slovakken i finalen besejrede Anna Swenn fra Sverige. Det var Vlhovas 10. World Cup-sejr. I kampen om tredjepladsen besejrede Franziska Gritsch fra Østrig slovenske Meta Hrovat. Den førende i World Cuppen, Mikaela Shiffrin fra USA, stillede ikke til start.

Golf. For ottende gang i træk vandt USA søndag golfturneringen Presidents Cup, der er et opgør mellem USA og resten af verden minus Europa. Tiger Woods var kaptajn for det amerikanske hold, og han gik forrest ved selv at vinde sine tre dueller under turneringen, der begyndte i torsdags. Inden søndagens afsluttende singlekampe var USA bagud 8-10, men endte med at vinde 16-14.

Håndbold. Rusland vandt bronze ved VM i Japan, da holdet besejrede Norge 33-28. Det var første gang siden de olympiske lege i 1996, at de norske jenter tabte to kampe i træk ved et mesterskab og meget usædvanligt tabte Norge tre gange i turneringen. Til Holland i den indledende runde, til Spanien i semifinalen og nu altså til russerne i kampen om bronze. Rusland/Sovjetunionen har vundet verdensmesterskabet 7 gange og sølv to gange, men bronze er det aldrig blevet til før nu. I bronzekampen var Anna Vyakhireva med 9 mål helt ustyrlig for Rusland.