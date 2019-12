Hårdt ramt Arsenal-chef: Der er en afgrundsdyb kvalitetsforskel mellem os og Manchester City

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Arsenals midlertidige manager, svenskeren Fredrik Ljungberg, siger efter holdets nederlag søndag til Manchester City, at det haster med at finde en permanent løsning på managersituationen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. »Jeg har sagt, at den (managersituationen, red.) skal afklares, og det ville være godt at træffe en beslutning, uanset hvad den så er«, siger Ljungberg efter nederlaget på 0-3 til Manchester City. Ifølge Reuters antyder svenskeren med den udtalelse at have accepteret, at han ikke selv er i betragtning til jobbet på permanent basis. Ljungberg trådte til som en midlertidig løsning, efter at London-klubben i slutningen af november fyrede Unai Emery. Spanieren blev smidt på porten efter en serie på syv kampe uden sejr. » Vi må alle se os selv i spejlet. De er bedre end os, det er bare et faktum«, siger han om Manchester City. »Vi er nødt til at være realistiske. Der er en afgrundsdyb kvalitetsforskel mellem os og City. Det er svært. Liverpool og Manchester City er i en liga for sig selv«.

Ishockey. Nikolaj Ehlers var på pletten for Winnipeg Jets, der vandt med 7-3 hjemme over Philadelphia Flyers i NHL natten til mandag dansk tid. Danskeren åbnede målfesten efter fem minutter, da han stod klar efter en face off. Winnipeg-spilleren Blake Wheeler fik skubbet pucken videre til Jack Roslovic, som hurtigt satte Ehlers op til et skud. Ehlers hamrede til pucken på sin første berøring, og den strøg ind til 1-0-føring. Det var 14. NHL-mål i denne sæson for Ehlers, som også er noteret for 11 assister i 33 kampe. Sejren betyder, at Winnipeg fortsat er godt placeret i forhold til at komme i slutspillet med 42 point efter 33 kampe i grundspillet.

Ukrainske Roman Zozulya har en svær tid for Albacete i spansk fodbold. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Fodbold. En kamp i den spanske 2. division mellem Rayo Vallecano og Albacete blev søndag afbrudt efter første halvleg, fordi tilhængere af Rayo Vallecano i en sang kaldte Albacete-spilleren Roman Zozulja for ’nazist’. Kampen blev stoppet i første halvleg og derefter suspenderet efter de første 45 minutter. Det skete, efter at Rayo-tilhængere havde råbt »puta nazi« (forbandede nazist, red.) ned mod Zozulja, der i 2017 skiftede til Rayo Vallecano på en låneaftale. Begge klubber, kampens dommer og den spanske divisionsforening var enige om, at kampen ikke skulle spilles færdig. Ukrainske Zozulja blev i 2017 udlånt fra Real Betis til Rayo Vallecano, men han nåede aldrig at spille en kamp for klubben. Hans ophold blev afkortet på grund af protester fra holdets tilhængere, som er kendt for at støtte den politiske venstrefløj. Den ukrainske angriber afviste i et åbent brev til Rayos fans beskyldninger om, at han skulle have forbindelse til nynazistiske grupperinger.

Fodbold. FC Midtjylland har præsteret flot gennem hele efterårssæsonen. Søndag led klubben så sæsonens blot andet nederlag i Superligaen, da AGF vandt 3-1 i Herning. På trods af nederlaget i årets sidste kamp roste FCM-træneren sine spillere for deres indsats i efteråret. »Spillerne skal huske hinanden på det efterår, som de har leveret. Det har været helt outstanding«, siger Brian Priske ifølge Ritzau. FCM-træner Brian Priske håber, at nederlaget til AGF kan vendes til noget positivt. »Lige nu og i de næste par timer, der gør det selvfølgelig ondt, men spillerne skal huske den følelse, som de sidder med efter nederlaget, for den skal være brændstof til ferien og en hård opstart«, siger FCM-træneren.