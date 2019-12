En ven af huset siger farvel: Nicklas Bendtner er færdig i FC København

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Nicklas Bendtner er færdig som spiller i FC København. Angriberen indgik i september en kontrakt med udløb ved årsskiftet, men reel sportslig succes nåede han ikke. »Vi har løbende haft gode og ærlige snakke, og vi var også enige om, at det kunne være svært for Nicklas og hans motivation fortsat at få begrænset spilletid fremover«, siger FCK-manager Ståle Solbakken og tilføjer: »Nicklas kom som en ven af huset, og det vil han også være i fremtiden. Han har haft en flot karriere og hos os været en god holdspiller og en god fyr hele vejen igennem, og han er fortsat velkommen hos os«.

Nicklas Bendtner nåede blot spilletid i 9 kampe og 406 minutter for FCK. Èn scoring blev det til. »Nu vil jeg tænke mig rigtigt godt om i forhold til min fremtid og mærke grundigt efter, om jeg skal forsøge et nyt eventyr i fodboldverdenen eller sige stop og tage hul på nogle nye eventyr i tilværelsen«, siger Nicklas Bendtner.

F.C. København og @bendtnerb52 forlænger ikke den nuværende aftale, der udløber ved årsskiftet #fcklive https://t.co/Wl5X7mlIIs — F.C. København (@FCKobenhavn) December 17, 2019

Kåring. Det bliver en verdensmester, der ved gallaen i Herning 4. januar vil blive hædret som Årets Sportsnavn 2019. Kandidatfeltet er nemlig indsnævret gevaldigt fra 15 navne til blot at være tre tilbage i ræset: Laser Radial-sejleren Anne-Marie Rindom, cykelrytteren Mads Pedersen og håndboldmændene. »2019 har været et stærkt dansk sportsår. De tre finalister har hver især præsteret exceptionelt flot i 2019 med verdensmesterskaber, der har vakt enorm begejstring i Danmark og givet genlyd i store dele af verden«, siger Lone Hansen, direktør i Team Danmark.

Amerikansk fodbold. En af de mest prestigefyldte rekorder i NFL har fået ny ejermand. Det er den 40-årige quarterback Drew Brees fra New Orleans Saints, der efter fire kastede touchdowns i 34-7-sejren hjemme over Indianapolis Colts strøg forbi Peyton Manning. Drew Brees er nu oppe på 541 kastede touchdowns mod Mannings 539.

Fodbold. FC København kan efter to scoringer i slutfasen mod OB gå til vinterpause med oprejste pande, velvidende, at FC Midtjylland blot er 4 point foran i Superligaen. FCK’s offensivprofil Viktor Fischer gør da derfor også blot FCM til kneben titelfavorit. »Det er et meget lige forhold, og den kan falde begge veje, men jeg er meget optimistisk. Vi bliver bedre og bedre, og vi tror meget på os selv«, siger Fischer til Ritzau og tilføjer: »Det er lige mellem os, og sådan tror jeg, det bliver helt indtil det sidste. Men måske hedder den 55-45 i FC Midtjyllands favør«.

Fodbold. Den tidligere Arsenal-anfører Mikel Arteta har ifølge AP været til jobsamtale i London-klubben, der i øjeblikket står uden fast manager. Arteta er i øjeblikket assistent i en anden Premier League-klub, Manchester City.

Fodbold. Andetsteds i Premier League spillede midterklubberne Crystal Palace og Brighton 1-1 på førstnævntes hjemmebane. Stjernen Wilfried Zaha sikrede hjemmeholdet det ene point, da han udlignede et kvarter før tid.

Motorsport. Nicklas Nielsen blev mandag ifølge en pressemeddelelse annonceret som fabrikskører hos Ferraris GT-motorsportsteam, Competizioni GT. Den 22-årige er første dansker på fuldtidskontrakt med Ferrari, og skal til juni køre 24-timers-løbet Le Mans.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand scorede to gange i tredje periode, da Columbus slog Washington og Lars Eller 3-0 på hjemmebane i NHL.