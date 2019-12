Italiensk fodbold undskylder bizar kampagne mod racisme

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Chefen for den italienske Serie A, Luigi De Siervo, erkender at organisationen begik en brøler, da der blev lanceret en ny kampagne mod racisme. Den kunstner, som Serie A havde valgt til at illustrere kampagnen, brugte tre ansigter af aber som blikfang. Et lidt bizart valgt, eftersom abelyde er en af de hyppigste racistiske provokationer, man kan høre på italienske arenaer, lød meldingen fra flere storklubber, herunder AC Milan og AS Roma. »Jeg indser nu, at det var uhensigtsmæssigt«, siger ligadirektør Luigi De Siervo. Kunstneren Simone Fugazzotto forsvarer ifølge BBC sit værk. »Vi er alle aber«, siger han. Serie A meddeler, at en kommende kampagne mod racisme nu i stedet vil blive lanceret i slutningen af februar.

Olympisk. Når de anslåede 100 danske OL-atleter sammen med 10.000 andre skal kæmpe om medaljer i Tokyo i 2020, kommer det til at ske for fulde huse. Fra Japan forlyder det, at efterspørgslen på billetter til konkurrencerne i de 33 sportsgrene langt overstiger det antal billetter, der er til rådighed. Ca. 7,8 millioner billetter vil blive udbudt, men alene ud fra registreringerne fra indbyggerne i Japan vil der kunne sælges omkring 60 millioner billetter, skriver AP. Også para-OL ser ud til at blive for udsolgt hus. 2,3 millioner billetter regner OL-arrangørerne ved at sælge.

Dart. Engelske Fallon Sherrock er den første kvinde, der har vundet en kamp ved PDC World Darts Championship. I Alexandra Palace i London slog hun tirsdag landsmanden Ted Evetts 3-2 i sæt og skrev darthistorie. »Jeg har vist, at vi kan spille mod mændene og slå dem«, sagde den 25-årige englænder ifølge Ritzau efter kampen, hvor Sherrock var bagud, men kom stærkt tilbage. »Jeg kan ikke tro det. At gøre dette på den største scene af dem alle, wow. Jeg er så glad for, at jeg kan fortsætte (i turneringen, red.)«, fortsatte Fallon Sherrock. PDC World Darts Championship er blevet afviklet siden 1994. Den samlede præmiesum til fordeling blandt de 128 deltagere er ca. 22 millioner kroner, heraf 4,4 millioner til vinderen.

Fodbold. AaB har hyret norske Inge André Olsen fra Stabæk som ny sportschef i klubben. Han tiltræder senest 1. april 2020.

Fodbold. Yussuf Poulsen og RB Leipzig bestod endnu en lille eksamen i sæsonen, da holdet viste stor moral og viste sig som et hold med titelpotentiale i tirsdagens bundesligatopkamp i Dortmund. Her kom hjemmeholdet hurtigt foran 2-0, inden Timo Werner fik udlignet med to hurtige scoringer kort inde i 2. halvleg af den tempofyldte og underholdende affære. Slutresultatet blev 3-3 efter yderligere mål af Dortmunds Jadon Sancho og gæsternes Patrik Schick. Leipzig fører Bundesligaen med 34 point. Borussia Mönchengladbach har 31 og skal i kamp i aften mod Paderborn.

Fodbold. Liverpool røg ud af Liga Cuppen på røv og albuer med 0-5 på udebane mod Aston Villa. Forklaringen på det store nederlag skal findes i, at det var et rent ungdomshold med en gennemsnitsalder på lige under 20 år, Liverpool stillede med. A-truppen er nemlig til VM for klubhold. Ungdomstræner Neil Critchley mener, at de helt unge gjorde det fint mod Aston Villa. »Jeg er utrolig stolt af den præstation. Jeg synes, at vi i lange perioder var godt med i kampen. I starten spillede vi fantastisk, og jeg synes faktisk, at vi var det bedre hold i de første 12-13 minutter«, udtaler han til Liverpool FC’s hjemmeside.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand fortsætter med at score i NHL. Natten til onsdag både scorede han og lagde op til et mål, da han sammen med Columbus Blue Jackets vandt med 5-3 ude over Frans Nielsen og Detroit Red Wings. Også Nikolaj Ehlers kom på pointtavlen med en assist, da Winnipeg Jets tabte med 3-6 til Carolina Hurricanes. Målmand Frederik Andersen sejrede 5-3 med Toronto Maple Leafs over Buffalo Sabres.