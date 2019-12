Sportsdomstol skal behandle Ruslands fireårige karantæne

Automatisk oplæsning Beta

Doping. Den Internationale Sportsdomstol (CAS) skal afgøre, om Ruslands udelukkelse fra alle internationale sportsbegivenheder i fire år skal stå ved magt. Det Internationale Antidopingagentur (Wada) valgte 9. december at udelukke russerne, men torsdag meddelte Ruslands Antidopingagentur (Rusada), at det ikke er enig i afgørelsen, skriver nyhedsbureauet Tass. Det betyder, at Wada skal indberette sagen for CAS. Afgørelsen fra Wada blev begrundet med, at Rusland fra et laboratorie i Moskva har manipuleret med dopingdata, som blev sendt videre til Wada. Straffen vil betyde, at Rusland som nation går glip af blandt andet OL i 2020 samt vinter-OL i 2022.

Fodbold. 46 personer kom ifølge myndighederne til skade, da demonstranter onsdag aften stødte sammen med politiet uden for Camp Nou i Barcelona, skriver nyhedsbureauet AFP. Derudover er ni personer blevet anholdt, siger det catalanske politi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Inde på banen spillede Barcelona El Clásico-opgøret mod ærkerivalen Real Madrid, som for første gang i 17 år endte 0-0. Uden for – i nærheden af stadion – greb politiet ind over for maskerede demonstranter, der havde sat ild til skraldespande og en politibil for at barrikadere vejen, efter at politiet var mødt talstærkt op. Mange af demonstranterne bar catalanske separatistflag, og under konfrontationen kom flere altså til skade. Kampen mellem Barcelona og Real Madrid var egentlig programsat til 26. oktober, men blev dengang udskudt på grund af omfattende uroligheder i Barcelona.

Håndbold. Skjern Håndbold skal igennem et trænerskift inden næste sæson. Torsdag meddeler klubben på sin hjemmeside, at Patrekur Jóhannesson af familiemæssige årsager stopper i den vestjyske klub ved sæsonens udgang for at vende tilbage til Island. Til den tid bliver hans job som cheftræner overtaget af assisterende træner Claus Hansen. »Jeg nyder Skjern som klub og by, men det er for vanskeligt at bo væk fra min familie, som lever deres eget liv i Island. Derfor har jeg besluttet at vende tilbage til mit hjemland efter denne sæson«, siger den islandske træner i følge Ritzau. Dermed bliver hans ophold i klubben meget kortere end først planlagt. Han afløste Ole Nørgaard i sommer, og islændingen havde skrevet under på en treårig kontrakt.

Olympisk. De japanske arrangører af den kommende sommers olympiske lege forsøger at forberede sig på alt, og det inkluderer også jordskælv! Torsdag har arrangørerne gennemført en simuleret katastrofesituation ved det nyopførte Ariake-anlæg, der skal huse de olympiske gymnastikkonkurrencer. Øvelsen skulle tage højde for et jordskælv af styrken 7.3 i den nærliggende Tokyo bugt. Japan rammes ofte af jordskælv, og sammen med voldsom varme udgør de arrangørernes største bekymringer under OL.

Golf. Det danske talent Nicolai Højgaard fandt birdievejen, men var ikke fejlfri på første runde af European Tour-turneringen Australian PGA Championship. Efter fire birdies, to bogeys og en dobbeltbogey gik han første runde i par. Dermed ligger han placeret på en delt 43.-plads. Han er fem slag efter turneringens to førende spillere, australierne Lucas Herbert og Brett Rankin.

Fodbold. Det mandlige danske landshold slutter 2019 som nr. 16 i verden. Det fremgår af Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) verdensrangliste, som er blevet opdateret torsdag. Danmarks placering er uændret siden den seneste opdatering af verdensranglisten. Ved udgangen af 2017 var Danmark nr. 12, mens Danmark ved udgangen af 2016 – efter Åge Hareides første år som dansk landstræner – lå nr. 46. Danmarks kommende EM-modstander Belgien slutter året af øverst på verdensranglisten, mens Danmarks øvrige EM-modstandere, Rusland og Finland, ligger hhv. nr. 38 og 58 på verdensranglisten.

Fodbold. Liverpool skriver for første gang kontrakt med en japansk spiller. 24-årige Takumi Minamino imponerede for Salzburg ledelsen hos Liverpool under de to Champions League-kampe i gruppespillet, og japaneren starter på Anfield 1. januar. »Det har været en drøm for mig at blive Liverpool-spiller, så jeg er lykkelig for, at det nu bliver virkelighed«, siger Takumi Minamino i følge AP. Japaneren er midtbanespiller, men kan også optræde som angriber. Shinji Okazaki vandt mesterskabet med Leicester i 2016, mens Shinji Kagawa (Manchester United), Hidetoshi Nakata (Bolton) og Junichi Inamoto (Arsenal and Fulham) er blandt den gruppe japanere, der har optrådt i Englands øverste række.

Fodbold. FC Københavns kommende modstander i Europa Leagues 16.-delsfinaler, skotske Celtic FC, vandt onsdag aften 2-0 på udcebane over Hearts i den skotske Premier League. Dermed har holdet – i hvert fald midlertidigt – øget føringen over Rangers FC til 5 point i tabellen. Rangers møder fredag aften Hibernian på udebane.