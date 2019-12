Uro under El Clásico efterlader 46 personer tilskadekomne

Automatisk oplæsning Beta

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.10 Skiskydning: World Cup – sprint (m) 2.00 Basketball: Milwaukee-LA Lakers TV3 Sport 13.30/20.00 Dart: VM 1.05 Ishockey: Boston-NY Islanders TV3 Max 19.00 Håndbold: Ludwigshafen-Flensburg (m) Eurosport 1 14.05 Skiskydning: World Cup Eurosport 2 12.50 Snowboard: World Cup

Fodbold. 46 personer kom ifølge myndighederne til skade, da demonstranter onsdag aften stødte sammen med politiet uden for Camp Nou i Barcelona, skriver nyhedsbureauet AFP. Derudover er ni personer blevet anholdt, siger det catalanske politi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Inde på banen spillede Barcelona El Clásico-opgøret mod ærkerivalen Real Madrid, som for første gang i 17 år endte 0-0. Uden for – i nærheden af stadion – greb politiet ind over for maskerede demonstranter, der havde sat ild til skraldespande og en politibil for at barrikadere vejen, efter at politiet var mødt talstærkt op. Mange af demonstranterne bar catalanske separatistflag, og under konfrontationen kom flere altså til skade. Kampen mellem Barcelona og Real Madrid var egentlig programsat til 26. oktober, men blev dengang udskudt på grund af omfattende uroligheder i Barcelona.

Olympisk. De japanske arrangører af den kommende sommers olympiske lege forsøger at forberede sig på alt, og det inkluderer også jordskælv! Torsdag har arrangørerne gennemført en simuleret katastrofesituation ved det nyopførte Ariake-anlæg, der skal huse de olympiske gymnastikkonkurrencer. Øvelsen skulle tage højde for et jordskælv af styrken 7.3 i den nærliggende Tokyo bugt. Japan rammes ofte af jordskælv, og sammen med voldsom varme udgør de arrangørernes største bekymringer under OL.

Fodbold. FC Københavns kommende modstander i Europa Leagues 16.-delfinaler, skotske Celtic FC, vandt onsdag aften 2-0 på udcebane over Hearts i den skotske Premier League. Dermed har holdet – i hvert fald midlertidigt – øget føringen over Rangers FC til 5 point i tabellen. Rangers møder fredag aften Hibernian på udebane.

Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix Juventus-stjernen Cristiano Ronaldo kunne efter et oplæg fra Alex Sandro onsdag aften mod Sampdoria atter demonstrere sin imponerende hovedstødteknik, og det skaffede holdet tre point til tabellen, hvor Ronaldo & Co. er tophold.

Fodbold. Målmanden Gianluigi Buffon leverede lidt af en bedrift onsdag, da Juventus på udebane i Serie A besejrede Sampdoria 2-1. 41-årige Buffon var i målet for Juventus, og det betød, at han spillede sin Serie A-kamp nr. 647 i karrieren. Dermed tangerede han Paolo Maldinis rekord for fleste ligakamp i den bedste italienske række, og Buffon kunne samtidig glæde sig over, at Juventus overtog førstepladsen i rækken. Med et flot hovedstødsmål sørgede Cristiano Ronaldo for, at Juventus kunne gå til pausen foran 2-1, og det viste sig at holde hele vejen til slutfløjt.

Fodbold. Hvis Manchester United skal spille sig i sæsonens første finale, kræver det en samlet sejr over lokalrivalen Manchester City i et dobbeltopgør i Liga Cuppens semifinale i januar. Selv om onsdagens lodtrækning næppe kunne være værre for United, er manager Ole Gunnar Solskjær tilfreds med den. Hans spillere viste så sent som 7. december, at de er i stand til at slå Manchester City. United vandt ligakampen med 2-1 på udebane. »Man kan ikke slå Manchester City to eller tre gange i træk med den samme taktik, så vi skal gøre nogle ting bedre, end vi gjorde mod dem senest, for jeg er sikker på, at Guardiola vil sørge for, at hans spillere er toptændte«, siger Ole Gunnar Solskjær i følge Ritzau. I den anden Liga Cup-semifinale mødes Leicester, der bl.a. via to Kasper Schmeichel-redninger i en straffesparksduel kom videre mod Everton, og Aston Villa. De to samlede semifinalevindere mødes 1. marts på Wembley.