Arsenal hapser tidligere anfører hos Pep Guardiola

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.15 Skiskydning: World C., sprint (k) 19.30 Ishockey: SønderjyskE-Fr.havn 2.00 Basketball: Philadelphia-Dallas TV3 Sport 13.30/22.45 Dart: VM 20.45 Fodbold: Middlesbrough-Stoke 1.05 Ishockey: New Jersey-Washington TV3 Max 20.30 Fodbold: Hoffenheim-Dortmund Eurosport 1 11.35 Alpint: World Cup 14.15 Skiskydning: World Cup (k) Eurosport 2 21.45 Svømning: International League Vis mere

Fodbold. Det bliver den 37-årige spanier Mikel Arteta, der bliver ny manager i Premier League-klubben Arsenal. Arteta, der som aktiv spillede knap 300 kampe i Premier League for Everton og siden for Arsenal, for hvem han også var anfører, forlader dermed assistentjobbet for Pep Guardiola i Manchester City. »Vi skal spille med om trofæerne. Det blev slået fast under mine samtaler med ejerne og de ansvarlige ledere«, siger Arteta ifølge BBC. Aftalen gælder i tre et halvt år. Arsenal møder lørdag Everton med den midlertidige manager Frederik Ljungberg ved roret for sidste gang, inden Arteta tager over.

Håndbold. Sportschefen i Dansk Håndbold Forbund, Morten Henriksen, kalder i en klumme på forbundets hjemmeside det en katastrofe, at kvindelandsholdet ved det netop overståede VM ikke formåede at spille sig til en plads i OL-kvalifikationen og en skuffelse, at holdet blev nr. 9. »For trænerteamet, mit og Dansk Håndbold Forbunds vedkommende er julen også tid til at træffe nogle alvorlige beslutninger om, hvad der skal ske med dansk kvindehåndbold i 2020«, skriver Morten Henriksen om den kommende periode, hvor landstræner Klavs Bruun Jørgensens fremtid skal afgøres.

»Jeg foregiver ikke, at det danske landsholds placering som nummer 9 ved dette års VM ikke er en stor skuffelse, som kræver enorm ransagelse«, hedder det endvidere. Sportschefen fremhæver, at »vi ikke formår at levere på vores kontraer – og generelt i et højre tempo angrebsmæssigt, set i forhold til nationer som for eksempel Spanien og Holland. At vi brænder alt for mange chancer. At vi var udfordrede på vores overtalsspil og i forsvaret syv mod seks. Noget af det, vi også skal spørge os selv om, inden vi træffer en beslutning om landsholdets og trænerteamets fremtid, er om niveauet overhovedet er til at stile efter topplaceringen til EM på hjemmebane i december?«.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen siger til B.T., at udmeldingen fra sportschefen er »en helt normal reaktion«.

Håndbold. Mens der er krisestemning omkring kvindelandsholdet, ser det noget bedre ud hos mændene. De regerende verdensmestre og OL-guldvindere vil i januar få massiv opbakning ved EM, hvor holdet skal spille i Malmö Arena. Hele 70 procent af billetterne til de indledende kampe og mellemrunden i Malmö Arena er solgt til danske tilskuere, oplyser arenaen til News Øresund. Malmö Arena har plads til 13.000 tilskuere.

Fodbold. Bayern Münchens målmaskine Robert Lewandowski skal bruge den fire uger lange vinterpause i Tyskland til at blive opereret for et problem i lysken og derefter restituere, så han er klar til mødet med Hertha Berlin 19. januar. Lewandowski har foreløbigt scoret 30 mål i 24 kampe i denne sæson.

Fodbold. Skal kvindernes VM afvikles hvert andet år? Det er en bestemt en mulighed, fortæller Fifa-præsident Gianni Infantino ifølge AP. Det er det franske forbund, som var VM-værter med stor succes tidligere i år, der har luftet ideen over for Fifa-bossen. »Vi bliver nødt til at se på, hvilket store events, vi har mulighed for at skabe«, siger Infantino, er allerede har givet kvinde-VM vokseværk. Turneringen udvides i 2023 fra 24 til 32 hold.

Tennis. Når Danmarks Davis Cup-hold 6.-7. marts tager mod Puerto Rico, bliver det med Holbæk Sportsby som hjemmebane. Den nybyggede tennishal i sportsbyen bliver ombygget til opvisningsbane med mobile tribuner. Davis Cup-kampen spilles i World Group II play-off, som svarer til det tredjehøjeste niveau i den verdensomspændende Davis Cup-turnering. Det bliver samtidig første gang, at Frederik Løchte Nielsen står i spidsen for holdet som kaptajn.

Olympisk. Prisen på næste års olympiske lege løber ifølge arrangørerne op i 85 milliarder kroner, men den reelle pris er meget større, siger det japanske svar på rigsrevisionen ifølge AP. Den japanske rigsrevision skriver i en meddelelse, at afledte omkostninger i forbindelse med afviklingen af OL løber op i 9,7 millarder dollars (ca. 65 milliarder kr.), og bystyret i Tokyo har tidligere sagt, at den får udgifter på 7,4 milliarder dollars (ca. 49 milliarder dollars). Så de reelle omkostninger ved at afvikle verdens største idrætsstævne løber snarere op i næsten 200 milliarder kroner.