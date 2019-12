Prisen for at arrangere OL i Tokyo nærmer sig 200 milliarder kroner

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.15 Skiskydning: World C., sprint (k) 19.30 Ishockey: SønderjyskE-Fr.havn 2.00 Basketball: Philadelphia-Dallas TV3 Sport 13.30/22.45 Dart: VM 20.45 Fodbold: Middlesbrough-Stoke 1.05 Ishockey: New Jersey-Washington TV3 Max 20.30 Fodbold: Hoffenheim-Dortmund Eurosport 1 11.35 Alpint: World Cup 14.15 Skiskydning: World Cup (k) Eurosport 2 21.45 Svømning: International League Vis mere

Olympisk. Prisen på næste års olympiske lege løber ifølge arrangørerne op i 85 milliarder kroner, men den reelle pris er meget større, siger det japanske svar på rigsrevisionen ifølge AP. Den japanske rigsrevision skriver i en meddelelse, at afledte omkostninger i forbindelse med afviklingen af OL løber op i 9,7 millarder dollars (ca. 65 milliarder kr.), og bystyret i Tokyo har tidligere sagt, at den får udgifter på 7,4 milliarder dollars (ca. 49 milliarder dollars). Så de reelle omkostninger ved at afvikle verdens største idrætsstævne løber snarere op i næsten 200 milliarder kroner.

Fodbold. Ifølge BBC bliver Mikel Areta senere fredag præsenteret som træner i Premier League-klubben Arsenal. Arteta er for øjeblikket assisterende træner for Pep Guardiola i Manchester City, og han spillede i sin aktive karriere blandt andet fem sæsoner for netop Arsenal. London-klubben fyrede fornylig Unai Emery, og siden har ungdomstræner Frederik Ljungberg siddet i trænersædet som vikar.

Vægtløftning. Oleksiy Torokhtiy vandt i 2012 guld ved de olympiske lege i London, men nu skal ukraineren levere sin medalje tilbage. Han er nemlig blevet afsløret i dopingmisbrug efter at Den Internationale Olympiske Komité, IOC, har genåbnet dopingprøverne fra OL i den britiske hovedstad.

Basketball. Milwaukee Bucks vandt topopgøret i den nordamerikanske NBA-liga over Los Angles Lakers med 111-104. Bucks kan især takke den græske stjernespiller Giannis Antetokounmpo - også kendt som ’The Greek Freak’ - for sejren. Antetokounmpo bidrog nemlig med 34 point, 11 rebounds og 7 assists. Så hjalp det ikke Lakers, at superstjernen LeBron James præsterede en såkaldt tripledouble med 21 point, 12 rebounds og 11 assists.

Fodbold. Damien Le Tallec går efter at repræsentere Rusland ved næste års EM. Den 29-årige midtbanespiller fra Montpellier har optrådt på flere franske ungdomslandshold, men det er aldrig blevet til en A-landsholdskamp for Frankrig. For nogle måneder siden ansøgte han om at få russisk statsborgerskab, da han er russisk gift. Le Tallec håber, at Ruslands landstræner Stanislav Cherchesov vil overveje at udtage ham.

Fodbold. Kunstneren bag udskældte abebilleder, som skulle bekæmpe racisme i italiensk fodbold, undskylder. Den italienske kunstner, Simone Fugazzotto, siger ifølge Ritzau til den italienske avis La Repubblica, at hans idé med billederne var at portrættere hvide, asiater og sorte som aber. Formålet med billederne var, at de skulle fungere som et ’forsvar’ mod de fornærmende tilråb, som nogle sorte fodboldspillere har oplevet fra grupper af italiensk fodboldfans. Billederne blev tidligere på ugen offentliggjort på den italienske Serie A’s hjemmeside og sociale medier. Samtidig blev de udstillet i ligaens hovedkvarter. Ifølge Serie A skulle billederne »sprede værdier som integration, multikulturalisme og broderskab«. Men billederne er blevet modtaget med talrige negative reaktioner. Både fra antiracistiske organisationer og blandt flere italienske klubber.