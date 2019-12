Sportschef: En katastrofe, at vi ikke fik en plads i OL-kvalifikationen

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.15 Skiskydning: World C., sprint (k) 19.30 Ishockey: SønderjyskE-Fr.havn 2.00 Basketball: Philadelphia-Dallas TV3 Sport 13.30/22.45 Dart: VM 20.45 Fodbold: Middlesbrough-Stoke 1.05 Ishockey: New Jersey-Washington TV3 Max 20.30 Fodbold: Hoffenheim-Dortmund Eurosport 1 11.35 Alpint: World Cup 14.15 Skiskydning: World Cup (k) Eurosport 2 21.45 Svømning: International League Vis mere

Håndbold. Sportschefen i Dansk Håndbold Forbund, Morten Henriksen, kalder i en klumme på forbundets hjemmeside det en katastrofe, at kvindelandsholdet ved det netop overståede VM ikke formåede at spille sig til en plads i OL-kvalifikationen og en skuffelse, at holdet blev nr. 9. »For trænerteamet, mit og Dansk Håndbold Forbunds vedkommende er julen også tid til at træffe nogle alvorlige beslutninger om, hvad der skal ske med dansk kvindehåndbold i 2020«, skriver Morten Henriksen om den kommende periode, hvor landstræner Klavs Bruun Jørgensens fremtid skal afgøres.

»Jeg foregiver ikke, at det danske landsholds placering som nummer 9 ved dette års VM ikke er en stor skuffelse, som kræver enorm ransagelse«, hedder det endvidere. Sportschefen fremhævet. at »vi ikke formår at levere på vores kontraer – og generelt i et højre tempo angrebsmæssigt, set i forhold til nationer som for eksempel Spanien og Holland. At vi brænder alt for mange chancer. At vi var udfordrede på vores overtalsspil og i forsvaret syv mod seks. Noget af det, vi også skal spørge os selv om, inden vi træffer en beslutning om landsholdets og trænerteamets fremtid, er om niveauet overhovedet er til at stile efter topplaceringen til EM på hjemmebane i december?«.

Tennis. Når Danmarks Davis Cup-hold 6.-7. marts tager mod Puerto Rico, bliver det med Holbæk Sportsby som hjemmebane. Den nybyggede tennishal i sportsbyen bliver ombygget til opvisningsbane med mobile tribuner. Davis Cup-kampen spilles i World Group II play-off, som svarer til det tredjehøjeste niveau i den verdensomspændende Davis Cup-turnering. Det bliver samtidig første gang, at Frederik Løchte Nielsen står i spidsen for holdet som kaptajn.

Olympisk. Prisen på næste års olympiske lege løber ifølge arrangørerne op i 85 milliarder kroner, men den reelle pris er meget større, siger det japanske svar på rigsrevisionen ifølge AP. Den japanske rigsrevision skriver i en meddelelse, at afledte omkostninger i forbindelse med afviklingen af OL løber op i 9,7 millarder dollars (ca. 65 milliarder kr.), og bystyret i Tokyo har tidligere sagt, at den får udgifter på 7,4 milliarder dollars (ca. 49 milliarder dollars). Så de reelle omkostninger ved at afvikle verdens største idrætsstævne løber snarere op i næsten 200 milliarder kroner.

Håndbold. Ni år efter han sagde farvel, får Johannes Bitter overraskende comeback i målet på det tyske landshold. 37-årige Bitter, der tilbage i 2007 var med til at blive verdensmester, er blevet udtaget til den tyske EM-trup sammen med Andreas Wolff.

Fodbold. Tottenham Hotspur har forlænget kontrakten med den belgiske forsvarer Toby Alderweireld. Hans aftale med Premier League-klubben løber nu til 2023.

Golf. Finalerunderne i Europa Tour-turneringen Australian PGA Championship bliver uden Nicolai Højgaard. Den 18-årige dansker gik anden runde i to slag over par og gled tilbage som nr. 73, hvilket ikke var nok til videre deltagelse. Turneringen føres af kineseren Wechun Yuan, der samlet ligger ni slag under par.