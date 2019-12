AGF forlænger kontrakten med David Nielsen

Ishockey. Danskerne havde en stor dag i NHL, hvor to af dem scorede. Oliver Bjørkstrand lavede endda to mål, da Columbus Blue Jackets vandt 5-1 iver New Jersey Devils. Med sine 12 mål og 23 point er Bjørkstrand sit holds topscorer. Nikolaj Ehlers scorede det fjerde mål i 6-0-sejren til Winnipeg Jets over Minnesota Wild, Lars Eller lavede en assist i Washington Capitals sejr på 3-1 over Tamba Bay Lightning og så fik 26-årige Patrick Russell i sin første sæson for Edmonton Oilers 15 minutters spilletid i 4-3-sejren over Montreal Canadiens.

Amerikansk fodbold. Den legendariske quarterback Tom Brady spillede en hovedrolle, da New England Patriots udbyggede endnu en NFL-rekord. Med 24-17 over Buffalo Bills er Bostonklubben sikker på at vinde sin division for 11. år i træk. På tværs af alle de klassiske amerikanske sportsgrene kan kun baseballholdet Atlanta Braves med 14 divisionstitler fra 1991 til 2005 matche den bedrift, men Braves vandt kun MLB én gang i den periode, mens Patriots har vundet Super Bowl tre af de seneste ti år.

Svømning. Med Sarah Sjöström som den mest værdifulde vandt Energy Standard lørdag aften i Las Vegas finalen i den første udgave af International Swimming League. Svenskeren fik prisen på 50.000 dollar (ca. 330.000 kr.) efter at have scoret 243,5 point til sit hold, hvilket var 3,5 flere end amerikaneren Caeleb Dressel, der svømmede for Cali Condors og satte verdensrekord i 50 meter fri med 20,24 sek. Finalestævnet bød på yderligere en verdensrekord, da japaneren Daiya Seto med 3.54,81 min. vandt 400 meter medley, hvor Anton Ørskov Ipsen blev nummer 6 i 4.09,09 min. Ipsen svømmede lige som Signe Bro for Cali Condors, der blev nummer tre, mens Jeanette Ottesen repræsenterede London Roar, der blev nummer to.