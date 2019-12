Jokende Liverpool-chef kan skrive historie, men ønsker det ikke

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Med en overbevisende sejr på 4-0 over sin nærmeste konkurrent, Leicester, cementerede Liverpool sent anden juledag sin suveræne førerposition i Premier League. Efter 18 runder har Jürgen Klopps mandskab 13 point ned til Leicester – der har spillet en kamp mere – og 14 ned til Manchester City, som i aften møder Wolverhampton.

Direkte sport i TV TV 2 Sport 19.30 Ishockey: Rødovre-Rungsted 01.30 Basketball: Atlanta-Milwaukee TV3 Sport 13.30 + 20.00 Dart: VM 01.05 Ishockey: Washington-Columbus Xee 20.45 Fodbold: Wolves-Manchester City Eurosport 1 14.55 Cykelcross: DVV Trofee

Dermed styrer Liverpool sikkert mod sit første mesterskab siden 1990. Eller som manager Jürgen Klopp udtrykte det efter sejren: »Jeg kan selv sørge for at skrive historie: Aldrig før i britisk fodbolds historie har et hold været mere foran og tabt føringen. Men det lyder så negativt i mine ører, så hvorfor skulle vi tænke på det?«.

Doping. Rusland har nu officielt anket den dopingstraf, der ellers vil udelukke landet fra store, internationale sportsbegivenheder som OL i de næste fire år. Russerne ønsker at markere, at de er uenige i afgørelsen fra Det Internationale Antidopingagentur (Wada) – de mener, at der er tale om en politisk kampagne mod Rusland. Tidligere har den russiske antidopingchef, Jurij Ganus, dog givet udtryk for, at han fandt det omsonst at anke, da chancen for at vinde sagen hos idrættens højesteret, Cas, i hans øjne var meget lille.

Fodbold. Det bliver et velkendt ansigt, der fremover skal besætte posten som sportschef i superligaklubben OB. Den fynske klub oplyser på sin hjemmeside, at Michael Hemmingsen fra årsskiftet afløser Jesper Hansen som sportslig ansvarlig. I 13 år i 90’erne og 00’erne markerede Michael Hemmingsen sig som en stærk forsvarsspiller for det fynske fodboldflagskib og var blandt andet en del af det hold, der på mirakuløs vis sendte Real Madrid ud af Uefa Cuppen i 1994.

»I et interessant felt af spændende kandidater var Michael Hemmingsen vores førstevalg. Ud over at kende klubben, kulturen og omgivelserne fra sine mange år i Ådalen har han både som spiller og træner vist stor fodboldfaglighed og stærke lederegenskaber«, siger OB-formand Niels Thorborg til hjemmesiden om Hemmingsen, der har været cheftræner i en række klubber, siden han indstillede sin spillerkarriere.

Fodbold. Sønderjyske henter sin tidligere anfører Pierre Kanstrup tilbage på en treårig aftale, oplyser superligaklubben i en pressemeddelelse. 30-årige Kanstrup optrådte i efteråret for Oslo-klubben Vålerenga, hvor han havde kontraktudløb ved årsskiftet.

Fodbold. Den spanske bundklub Espanyol har ansat Abelardo Fernandez som ny cheftræner i forsøget på at undgå nedrykning fra den bedste fodboldrække. Han stod senest i spidsen for Alavés, men huskes især for sin aktive karriere som forsvarer hos Espanyols lokalrival FC Barcelona, hvor han spillede mellem 1994 og 2002. Abelardo opnåede 54 landskampe for Spanien.