Nedtur: Supermanager Guardiolas mesterværk i Manchester krakelerer

Fodbold. Manchester City er færdig i kampen om det engelske mesterskab. Fredag aften kunne manager Pep Guardiolas mandskab ikke holde stand med en mand i undertal trods en 2-0-føring i Wolverhampton, og holdet endte med at tabe 2-3. Nederlaget var Citys femte i denne sæson, hvorimod det i hele forrige sæson blot blev til fire nederlag på vej mod mesterskabet. »Målene kan altid undgås, men nogle gange tager trætheden over. Det er mange minutter at forsvare sig med ti mand«, siger Pep Guardiola ifølge nyhedsbureauet AFP. City var en mand i undertal i 80 minutter, men kom alligevel foran 2-0, inden holdet lod tre mål gå ind i anden halvleg og tabte 2-3. »Der er intet at beklage. De gjorde alt, hvad de kunne for at forsvare et resultat i 80 minutter, men det var svært«, siger Guardiola. Resultatet betyder, at Manchester City på Premier Leagues tredjeplads har 14 point op til Liverpool, der har spillet en kamp færre. »Det er ikke realistisk at tænke på titelræset«, konkluderer Guardiola.

Manchester Citys nederlag i Premier League:

19. runde Wolverhampton-Man. City 3-2

16. runde Man. City-Man. United 1-2

12. runde Liverpool-Man. City 3-1

8. runde Man. City-Wolverhampton 0-2

5. runde Norwich-Man. City 3-2

Doping. Det Internationale Antidopingagentur (Wada) vil bruge mange kræfter på at forsvare Ruslands dopingstraf over for Den Internationale Sportsdomstol (CAS). Det siger Wada-præsident Craig Reedie, efter at Ruslands Antidopingagentur (Rusada) fredag officielt indgav en klage over straffen, så den skal behandles i CAS. »Vi vil forsvare beslutningen med maksimal energi over for CAS«, siger Reedie til Wada’s hjemmeside. Rusland blev 9. december idømt fire års udelukkelse fra store internationale sportsbegivenheder. Russerne har manipuleret med dopingdata, der blev sendt til Wada fra et laboratorie i Moskva, lyder det. »Wada er fortsat overbevist om, at det har truffet den rette beslutning 9. december. De foreslåede konsekvenser er hårde for de russiske myndigheder, men beskytter kraftigt integriteten af ren sport rundt i verden«, siger Reedie. Wada bekræftede fredag aften at have modtaget klagebrevet fra Rusada og vil nu indbringe sagen for CAS, som reglerne foreskriver det.

Ishockey. De forsvarende danske mestre fra Rungsted Seier Capital fandt fredag aften vindermelodien. Her blev det til den første sejr efter fem nederlag i træk, da Rødovre Mighty Bulls på udebane blev slået 2-0. Men det er nok ikke resultatet, de to hold vil huske kampen for. Midtvejs i tredje periode måtte spillerne således holde en ufrivillig pause på cirka 20 minutter. Før kampen havde tilskuere affyret fyrværkeri og andre former for pyroteknik, og det fortsatte under kampen, ligesom der opstod tumult på tilskuerpladserne. Det fik sikkerhedspersonalet i Rødovre Centrum Arena til at føre flere personer ud af arenaen, hvor der opstod uroligheder, skriver TV2 Sport.

Håndbold. Det er godt seks år siden, hun sidst spillede ligahåndbold, men efter nytår gør 44-årige Rikke Schmidt comeback i den bedste danske række. Her skal hun sammen med Frederikke Rasmussen vogte målet for Horsens HK, der har sin anden målmand, Claudia Rompen, ude med en hjernerystelse. Det siger Rikke Schmidt til Horsens Folkeblad og forklarer, at Horsens-træner Lars Frederiksen har ringet flere gange for at få hjælp. »Han forklarede situationen omkring målmanden Claudia Rompens hjernerystelse. Jeg havde stor forståelse for hans problem og ville gerne hjælpe igen«, siger Rikke Schmidt. Siden hun stoppede med ligahåndbold i 2013, har hun blandt andet spillet i 2. division og har netop været med til at spille Kolding IF op i Jyllandsserien.

Fodbold. For en måned siden indstillede Osama Akharraz karrieren, efter at han i sommer forlod FC Helsingør, der rykkede ned i 2. division. Men nu gør den 29-årige midtbanespiller comeback – denne gang i Danmarksserien, hvor han i fremtiden skal tørne ud for Ishøj IF. Det skriver klubben på Facebook.