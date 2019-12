Skidronning haler hurtigt ind på rekordhaverne

Tennis. Den tidligere verdensetter Andy Murray trækker sig fra Australian Open, der begynder 20. januar i Melbourne og er den første af sæsonens fire grand slam-turneringer. Det skriver The Guardian. Murray, der i sommer gjorde comeback efter en hofteoperation i januar for et år siden, forventer at vende tilbage til ATP-touren i løbet af februar. I Davis Cup-turneringen for seks uger siden i Madrid pådrog den 32-årige sig en skade i sin lyske. Skaden »... er ikke helet så hurtigt som håbet på«, oplyser Murrays lejr ifølge nyhedsbureauet AFP. Andy Murray har flere gange sagt, at han ikke vil forcere sit forsøg på at komme tilbage til toppen af tennissporten.

Fodbold. Den portugisiske træner Leonardo Jardim er blevet fyret to gange af Monaco på lidt mere end et år. Lørdag valgte den franske klub at afskedige den 45-årige portugiser og ansætte spanske Roberto Moreno i stedet for. Jardim skabte i 2016/17-sæsonen et stort navn for sig selv i Monaco, da han førte klubben frem til det franske mesterskab og en plads i semifinalerne i Champions League. Efter den succesfulde sæson valgte klubben at afhænde en lang række profiler, blandt andre blev Kylian Mbappé sendt til Paris Saint-Germain. I oktober 2018 blev Jardim fyret, men afløseren Thierry Henry kunne ikke få Monaco-holdet til at fungere. Derfor blev Leonardo Jardim hentet tilbage allerede i marts 2019. Den igangværende sæson fik en skidt start med blot tre point i de seks første spillerunder. Monaco har dog spillet sig op på en aktuel syvendeplads med 28 point efter 18 spillerunder.

Håndbold. Skjern-målmand Björgvin Gustavsson fortsætter karrieren i den islandske klub Haukar, når han til sommer forlader Danmark. I et opslag på det sociale medie Twitter skriver klubben Haukar, at 34-årige Gustavsson har skrevet under på en toårig kontrakt. Skjern meddelte i oktober, at Gustavsson stopper ved udgangen af sæsonen på grund af familiære årsager. I sommer sagde Skjern farvel til målmandskollegaen Emil Nielsen, der skiftede til franske Nantes.

Fodbold. Erhvervsmanden Jesper ’Kasi’ Nielsen vil tilbage i Brøndby som medejer. Det siger den tidligere storsponsor i et interview med B.T. »Det skal være den bedste skandinaviske fodboldklub nogensinde«, siger Jesper Kasi til avisen. Jesper Nielsen trådte til som hovedsponsor i klubben i 2008. Denne gang vil han dog ikke ind som sponsor, men som aktionær. Brøndbys storaktionær og bestyrelsesformand, Jan Bech Andersen, vil ikke afvise, at Jesper Nielsen kan blive en del af klubben igen. »Han skal da være velkommen til at melde sig. Men det må vi tage, når den tid kommer«, siger klubejeren til B.T. I øjeblikket kører en voldgiftssag, hvor Jesper Nielsen mener at have mere end en milliard kroner til gode fra smykkefirmaet Pandora, der er hans tidligere forretningspartner. Den forventes at blive afgjort i 2020.