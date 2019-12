Gammel kending skal redde West Ham i Premier League

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv TV 2 Sport 02.00 Basketball: Minnesota-Brooklyn TV3 Sport 20.00 Dart: VM 01.05 Ishockey: Pittsburgh-Ottawa TV3 Max 20.45 Fodbold: Derby-Charlton Eurosport 1 15.00 Cykelcross: Ethias Cross

Fodbold. West Ham har fundet afløseren for Manuel Pellegrini. Det bliver David Moyes, som får jobbet som ny manager i London-klubben. David Moyes har fået en 18 måneder lang aftale, oplyser Premier League-klubben på sin hjemmeside. 56-årige David Moyes var også manager i West Ham fra november 2017 til maj 2018 ligesom han har stået i spidsen for blandt andre Everton og Manchester United. West Ham ligger aktuelt lige over nedrykningsstregen i Premier League.

Amerikansk fodbold. San Francisco 49ers sikrede sig natten til mandag dansk tid en førsteseedning i slutspillet i NFL efter en dramatisk sejr over Seattle Seahawks på hjemmebane. Med sejren på 26-21 skal 49ers nu udelukkende spille hjemmebanekampe i slutspillet frem mod Super Bowl.

I første runde i slutspillet mødes de fire dårligst seedede i AFC og NFC. Den spilles 4. og 5. januar.

AFC:

New England Patriots (3)-Tennessee Titans (6)

Houston Texans (4)-Buffalo Bills (5)

NFC:

New Orleans Saints (3)-Minnesota Vikings (6)

Philadelphia Eagles (4)-Seattle Seahawks (5)

Tennis. Kei Nishikori har meldt fra til Grand Slam-turneringen French Open. Verdens nr. 13 døjer med en albueskade, og han har ikke spillet siden US Open i august.

Fodbold. Midtbanestjernen Paul Pogba var ikke med i Manchester Uniteds 2-0-sejr over Burnley i lørdags, men klubben forventer at gøre brug af ham i udekampen mod Arsenal nytårsdag. Det siger United-manager Ole Gunnar Solskjær ifølge nyhedsbureauet Reuters. Paul Pogba havde smerter i sin ene ankel efter kampen mod Newcastle 26. december og var ikke klar til at spille igen allerede to dage senere. 26-årige Pogba har døjet med ankelproblemer i flere måneder og har blot spillet syv ligakampe i denne sæson.

Dart. Fallon Sherrock kommer til Danmark i 2020. Det skriver TV3 Sport ifølge Ritzau. Den kvindelige dartsensation er blevet inviteret til de sidste fem World Series of Darts-stævner i sæsonen. Et af dem er Nordic Darts Masters, der afvikles i Forum i København 12. og 13. juni. Sherrock blev med en sejr over Ted Evetts i første runde 18. december den første kvinde nogensinde til at vinde en kamp ved PDC World Darts Championship. I runden efter slog hun 11.-seedede Mensur Suljovic ud.

Amerikansk fodbold. Baltimore Ravens har slået en 41 år gammel holdrekord i den nordamerikanske NFL-liga. Holdet med quarterback Lamar Jackson i spidsen har slået holdrekorden for flest yards løbet i grundspillet. I løbet af kampen mod Pittsburgh Steelers søndag aften i sidste runde af grundspillet overtog Ravens rekorden fra New England Patriots, der i 1978 løb for 3.165 yards i sæsonen. Det antal blev passeret, da Ravens’ running back Gus Edwards, der fik en større rolle grundet Mark Ingrams skade, løb for ni yards tidligt i anden periode. Ravens, der søndag spillede med en lang række reserver, løb for hele 223 yards i sejren over Steelers. Dermed lyder den rekorden nu på 3.296 yards.

Ishockey. Rødovre Mighty Bulls stillede op til udekampen mod Rungsted Seier Capital uden tilskuere. Det var straffen for den ballade, som tilskuere lavede i Rødovres hjemmekamp mod Rungsted fredag aften. I fredagens kamp i Metal Ligaen vandt Rungsted 2-0, og søndag var forskellen på de to hold endnu mere tydelig. Rungsted vandt over lokalrivalen med cifrene 4-0.