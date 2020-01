Skidt dag for Chelsea: Milliardunderskud og pointtab efter vanvittigt mål på saksespark

Automatisk oplæsning Beta

Dirkete sport i tv Onsdag 1. januar DR1 13.50 Nytårsskihop TV 2 Sport 15.50 Håndbold: København-Nykøbing F. (k) 00.00 Basketball: Washington-Orlando TV3 Sport 19.30 Dart: VM, finale TV3 Max 13.30 Fodbold: Burnley-Aston Villa 16.00 Fodbold: Newcastle-Leicester 18.30 Fodbold: West Ham-Bournemouth Xee 13.30 Fodbold: Brighton-Chelsea 16.00 Fodbold: Southampton-Tottenham 18.30 Fodbold: Manchester City-Everton 21.00 Fodbold: Arsenal-Manchester United Eurosport 1 11.40 Langrend: World Cup (k) 13.45 Skihop: World Cup Eurosport 2 14.55 Cykelcross: DVV Trofee Vis mere

Fodbold. Et helt forrygende saksesparksmål af Alireza Jahanbakhsh sikrede Brighton 1-1 i Premier League-kampen på hjemmebane mod Chelsea, der havde Andreas Christensen på reservebænken i hele kampen. Den 26-årige iraner, der i lørdags havde scoret sit første mål for Brighton, vendte rundt og helflugtede bolden over sit eget hoved og i mål efter 81 minutter, og udlignede dermed den føring, Cesar Azpilicueta havde givet Chelsea efter 10 minutter. Aston Villa vandt 2-1 ude over Burnley, men måtte udskifte både den brasilianske angriber Wesley og målmanden Tom Heaton, der begge forlod banen på en båre med knæskader.

Fodbold. Chelseas regnskab for sidste sæson viser et underskud på 96,6 mio. pund (ca. 855 mio. kr.). Manglende deltagelse i Champions League samt udgifter på 280 mio. pund til nye spillere som målmanden Kepa Arrizabalaga, Christian Pulisic, Mateo Kovacic og Jorginho har bidraget til det enorme underskud.

Fodbold. Den 24-årige midtbanespiller Julian Weigl har fået indfriet sit ønske om en ny klub og skifter efter 171 kampe for Borussia Dortmund til Benfica i Portugal.

Fodbold. Spanieren David Villa sluttede i en alder af 38 år sin aktive karriere med at vinde den japanske pokalfinale med Vissel Kobe, hvis hold også tæller spanieren Andrés Iniesta og belgieren Thomas Vermaelen. Villa blev indskiftet i stedet for tyskeren Lukas Podolski, da stilling var 2-0, der også blev kampens resultat.

Ishockey. Nikolaj Ehlers scorede kampens sidste mål og assisterede til yderligere to, da Winnipeg Jets vandt 7-4 over Calorado Avalanche. Frederik Andersen vandt 4-1 med Toronto Maple Leafs over Minnesota Wild, og Frans Nielsen prøvede for første gang i syv kampe at vinde, da Detroit Red Wings besejrede San Jose Sharks 2-0. Lars Eller tabte derimod med NHL-topholdet Washington Capitals, da New York Islanders vandt 4-3, og så var Columbus Blue Jackets uden den skadede Oliver Bjorkstrandi 4-1-sejren over Florida Panthers.