Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Team Esbjerg-Odense (k) 02.30 Basketball: Dallas-Brooklyn TV3 Sport 20.45 Fodbold: Swansea-Charlton 01.05 Ishockey: NY Islanders-New Jersey Xee 21.00 Fodbold: Liverpool-Sheffield United

Fodbold. Det er langt fra gået ubemærket hen, at José Mourinho er tilbage i Premier League som manager for Tottenham. Onsdag efter Tottenhams nederlag i Southampton leverede Mourinho så endnu en verbal klassiker, da han skulle forholde sig til det gule kort, han fik af dommer Mike Dean. Årsagen til advarslen var et mundhuggeri med Southamptons målmandstræner, som fik en mindre kærlig hilsen med fra Mourinho. »Jeg var uforskammet. Men jeg var uforskammet over for en idiot. Jeg fortjente så afgjort det gule kort«, var Mourinhos analyse over for tv-stationen BT Sport. Episoden skete kort efter Harry Kane havde haft bolden i nettet, men var blevet dømt offside. José Mourinho var angiveligt utilfreds med, at Southampton-spillerne forsøgte at trække tiden ud.

Fodbold. To Brighton-fans og en Chelsea-fan kan se frem til karantæne og mulig fængselsstraf. I kølvandet på kampen i Premier League mellem de to klubber vil trioen nu alle tre blive retsforfulgt. To af tilfældene drejer sig om homofobiske tilråb mod modstanderfansene, mens den sidste ytrede sig racistisk mod det andet holds fans. »Det er umuligt for mig at forstå, hvordan nogle personer kan tro, at det er acceptabelt at opføre sig på denne måde«, siger Brighton-direktør Paul Barber.

Motorsport. Frederik Vesti, der netop er blevet nr. 4 i Politikens kåring af årets Fund i dansk idræt, har fået sæsonen 2020 på plads. 17-årige Vesti skal køre med i det internationale formel 3-mesterskab, der afvikles sammen med formel 1-sæsonen. Danskeren vandt i 2019 det regionale formel 3-mesterskab, og Vesti har skrevet kontrakt med det italienske team Prema, som han også kørte for i fjor.

Cykling. Forårsklassikeren Milano-Sanremo, 21. marts, står muligvis foran en aflysning. Det skriver Ritzau med det italienske medie Ansa Liguria som kilde. I november smadrede et jordskred dele af vejen, der leder feltet hen til den legendariske Poggio-stigning, som er højdepunktet i løbets finale. Siden har ca. 300 millimeter regn har ført til flere ødelæggelser af vejene på ruten. Det vil ifølge det italienske medie Riviera24 koste mindst 75 millioner kroner at udbedre vejene.

Fodbold. Manchester Uniteds franske midtbanestjerne Paul Pogba skal opereres for en skade i sin ankel og ventes først at være kampklar igen om en måneds tid. Pogba er lige kommet tilbage efter at have været ude med en skade siden september, og han har kun været med i otte kampe i denne sæson.

Fodbold. 21-årige Oliver Kjærgaard, der har 6 superligakampe for Lyngby på cv’et, har fået ophævet kontrakten med norske Tromsø IF. Han nåede 8 kampe og 4 mål for klubben, siden skiftet fra Lyngby i 2018.

Tennis. Maria Sharapova spillede senest på højeste niveau ved US Open i august sidste år, og på grund af skader blev det blot til 15 kampe i hele 2019. Men nu er den tidligere verdensetter klar igen og stiller op i Brisbane International i denne måned efter at have fået et wildcard. Den 32-årige russer er dalet ned som nr. 133 i verden og skal derfor håbe på et nyt wildcard, hvis hun skal spille med i Australian Open.

Fodbold. Den 19-årige svenske landsholdsspiller Dejan Kulusevski mangler blot at bestå det obligatoriske lægetjek, før han kan kalde sig Juventus-spiller. Kusulevski er aktuelt udlejet fra Atalanta til Parma, og han koster ifølge italienske Sky 261 millioner kroner.