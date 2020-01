Uniteds franske superstjerne er ude i en måned

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Manchester Uniteds franske midtbanestjerne Paul Pogba skal opereres for en skade i sin ankel og ventes først at være kampklar igen om en måneds tid. Pogba er lige kommet tilbage efter at have været ude med en skade siden september, og han har kun været med i otte kampe i denne sæson.

Dart. Skotske Peter Wright er uofficiel verdensmester efter at han vandt han finalen i PDC World Darts Championship med 7-3 i sæt over den forsvarende mester, hollandske Michael van Gerwen. Det var 49-årige Peter Wrights anden VM-finale i karrieren, mens den hollandske verdensetter havde stået i situationen fire gange før. Opgøret var således en gentagelse af finalen i 2014, hvor Michael van Gerwen vandt sin første titel. I alt havde han besejret Wright 59 gange i karrieren før årets slutkamp i Londons Alexandra Palace.

Basketball. Los Angeles Lakers fik holdets tredje sejr på stribe, da det hjemme i Staples Center blev 117-107 over Phoenix Suns. Superstjernen LeBron James var atter hjemmeholdets store spiller, og med 31 point, 13 rebounds og 12 asssister præsterede han sæsonens 8. triple double.

Basketball. Reaktionerne fra tidligere og nuværende stjernespillere vælter ind efter den tidligere NBA-kommissær David Sterns død. Kommissær er i amerikansk sport betegnelsen for den øverste leder af et forbund. David Stern var kommissær i det amerikanske basketballforbund fra 1984 til 2014, hvor NBA oplevede en eksplosiv vækst i popularitet. I 2014 stoppede han som kommissær, og 1. januar 2020 døde han i en alder af 77 år grundet en hjerneblødning. »Alle medlemmer af NBA-familien er begunstiget af Davids vision, generøsitet og inspiration. På grund af David er NBA et globalt brand«, siger den nuværende kommissær, Adam Silver, i en pressemeddelelse ifølge Ritzau.

Fodbold. I tredje forsøg vandt Mikel Arteta som manager for Arsenal. Med 2-0 over Premier League blev det til 3 point for første gang siden Arteta overtog ansvaret for London-klubben. Scoringerne faldt begge før pausen, men trods sejren er Arsenal blot på rækkens 10. plads.