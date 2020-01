Amerikansk stjerne får karantæne i 81 kampe efter vold mod kæreste

Automatisk oplæsning Beta

Baseball. Hammeren er faldet hårdt over New York Yankees-kasteren Domingo German efter at han har indrømmet et tilfælde af voldelig adfærd overfor sin kæreste. Hele 81 kampes karantæne er den 27-årige spiller blevet idømt, og han skal samtidig i behandling for sine voldelige tendenser og skal bidrage økonomisk til en forening mod vold. Det er den længste straf til en spiller i Major League Baseball i en voldsssag, der ikke har ført til sigtelse i retssystemet, skriver AP.

Håndbold. Rasmus Lauge kommer ikke i aktion, når de danske verdensmestre spiller EM-opvarmning mod Norge og Frankrig ved Golden League i Metz og Paris. Playmakeren har pådraget sig en mindre skade i den ene lægmuskel, og slutter sig dermed til højrefløjen Lasse Svan, der på grund af en skulderskade heller ikke kommer i aktion i Frankrig.

Motorsport. Selv om Lewis Hamilton i den kommende sæson kan slette de største af formel 1-legenden Michael Schumachers rekorder, skal den regerende verdensmester ikke forvente særbehandling hos Mercedes, siger teamchef Toto Wolff til Sky Sports. Teamet har tradition for at give holdets kørere lige muligheder, og det vil også ske i 2020. Så Valtteri Bottas får muligheden for at udfordre Hamilton. Briten kan tangere Schumachers 7 verdensmesterskaber med en ny titel i 2020, og han er kun 7 grandprix-sejre fra tyskerens total på 91.

Basketball. Dewayne Dedmon fra Sacramento Kings er ikke tilfreds med sin rolle som bænkevarmer, og derfor har han ytret ønske om at blive solgt. Men det er imod reglerne i den nordamerikanske NBA-liga, og Dedmon skal derfor af med 50.000 dollars - ca. 335.000 kr. - i bøde.

Fodbold. Arsenal må undvære Calum Chambers i lang tid, efter at spilleren er blevet opereret for en korsbåndsskade. Klubben forventer, at den 24-årige forsvarsspiller er tilbage om seks til ni måneder.

Håndbold. Blot tre dage efter fyringen af cheftræner Jan Pytlick slog Odense ligaens ellers ubesejrede tophold Team Esbjerg 27-25. Og så endda på udebane. Verdensmester Estavana Polman gjorde med 9 mål ellers sit hos vestjyderne, men den danske landsholdsspiller Trine Østergaard og en anden hollænder, Nycke Groot, var med henholdsvis 8 og 7 scoringer store bidragydere til fynboernes sejr.

Fodbold. Målmanden Mattia Perin skifter fra Juventus til Genoa i Serie A på en lejeaftale for resten af sæsonen.

Ishockey. Frederik Andersen og Toronto Maple Leafs slog sin danske kollega Nikolaj Ehlers og Winnipeg Jets i målrigt danskeropgør i den nordamerikanske NHL-liga. Frederik Andersen stod hele kampen for Maple Leafs natten til fredag, mens Ehlers fik knap 18 minutter på isen hjemme i Winnipeg. Ehlers var ikke involveret i Jets’ mål i kampen, der endte 6-3 til Maple Leafs.

Basketball. Den 37-årige Vassilis Spanoulis fra Olympiakos blev den mest scorende spiller i Euroleague, da han blandt andet med en trepointsscoring i kampen mod Fenebahce nåede op på i alt 4.157 point. Dermed overgik den græske veteran Juan Carlos Navarros 4.152 point.