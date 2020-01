Bayern München sikrer sig afløser for en af verdens bedste målmænd

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Den tyske storklub Bayern München forstærker sig på holdets bageste position. Således skifter Schalke 04-målmanden Alexander Nübel til Bayern München til sommer. Nübel har skrevet under på en femårig kontrakt. Det oplyser Bayern på sin hjemmeside. Den 23-årige Nübel har ikke ønsket at forlænge sin kontrakt med Schalke, og derfor kan stortalentet skifte på en fri transfer efter denne sæson. Bayerns førstemålmand er 33-årige Manuel Neuer, der på verdensplan regnes for en af sin generations bedste målmænd.

Foto: Ciro De Luca/Ritzau Scanpix Yoshihito Nishioka fra Japan fejrer sin sejr ved ATP Cup over rutinerede Pablo Cuevas fra Uruguay.

Tennis. Trods ramt af et par afbud – ikke mindst fra stjernen Kei Nishikori – har Japan fået en god start på den nye holdturnering ATP Cup i Australien. Tidligt lørdag vandt japanerne 3-0 over Uruguay i gruppe B, hvor også Spanien og Georgien deltager. I gruppe A vandt Frankrig 2-1 over Chile, mens Argentina i gruppe E besejrede Polen 2-1.

Håndbold. Danmarks mandlige verdensmestre besejrede fredag aften Norge i Golden League-stævnet i franske Metz, der fungerer som optakt til det kommende EM. Der blev dog dryppet malurt i bægeret, da venstrefløjen Magnus Landin skadede en storetå og efterfølgende måtte modtage behandling. Om skaden får betydning for Kiel-spillerens deltagelse ved EM er det endnu for tidligt at sige.

Foto: Adnan Abidi/Ritzau Scanpix Caroline Wozniacki ser ud til at få en blød start på sin næstsidste turnering på WTA Touren.

Tennis. Caroline Wozniacki fik en overkommelig lodtrækning, da der natten til lørdag dansk tid blev trukket lod til ASB Classic i Auckland i New Zealand, danskerens næstsidste turnering på WTA Tour. Wozniacki, der er femteseedet, skal således møde newzealænderen Paige Mary Hourigan, der er med i hovedturneringen på et wildcard. Den 22-årige Hourigan rangerer som nr. 438 på verdensranglisten i single.

Foto: James Guillory/Ritzau Scanpix Lars Eller fra Washington Capitals (20) havde en vigtig rolle, da hans hold natten til lørdag dansk tid vandt i NHL.

Ishockey. Lars Eller lavede både et mål og en assist, da Washington Capitals natten til lørdag besejrede Carolina Hurricanes med 4-3 i et tæt NHL-opgør. Men kampen vil også blive husket for en mageløs redning af Hurricanes-målmanden Petr Mrazek på et forsøg fra danskeren. Detroit Red Wings med den danske veteran Frans Nielsen er til forskel fra Washington isoleret som bundprop i Eastern Conference efter et nyt nederlag natten til lørdag. På udebane tabte holdet 1-4 til Dallas Stars.

Foto: Michael Kooren/Ritzau Scanpix Efter pæn succes som træner i europæisk fodbold skifter Giovanni van Bronckhorst (th.) nu til kinesisk fodbold.

Fodbold. Den tidligere Arsenal- og Barcelona-stjerne Giovanni van Bronckhorst er ny cheftræner for kinesiske Guangzhou R & F. Det meddeler klubben, som blev nr. 12 af 16 i den forgangne sæson i den kinesiske liga. Den 44-årige hollænder afløser Dragan Stojkovic, som klubben 24 timer forinden stoppede samarbejdet med. Efter en succesfuld karriere som spiller stod van Bronckhorst i spidsen for hollandske Feyenoord fra maj 2015 til juni 2019.

Fodbold. En stort sorg ramte fredag den franske klub Guingamp, da en af klubbens spillere omkom i forbindelse med en trafikulykke. Klubben bekræftede ifølge Reuters, at 23-årige Nathaël Julan døde, da han var involveret i en ulykke. Klubben meddelte ikke yderligere detaljer, skriver Reuters, men ifølge L’Equipe var der tale om en bilulykke efter en træningssession.