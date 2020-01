Mads Pedersen kåret til Årets Sportsnavn 2019

Automatisk oplæsning Beta

Årets Sportsnavn. Den danske cykelrytter Mads Pedersen er ved prisuddelingen Sport 2019 blevet kåret som Årets Sportsnavn 2019 for sin VM-sejr i landevejscykling. Prisen uddeles af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark, og vinderen blev udvalgt af en dommerkomité, der blandt andre bestod af kronprins Frederik, Michael Laudrup og Camilla Martin.

De danske håndboldherrer vandt over Norge i VM-finalen på hjemmebane i 2019. Foto: Jens Dresling

Guld. Håndboldherrernes triumf ved sidste års VM i Danmark blev også hyldet ved prisuddelingen som den største danske sportspræstation i 2019. Det har 40 danske topatleter fundet frem til via en afstemning, og dermed endte Nikolaj Jacobsen og co. som vindere af B.T. Guld-prisen. Håndboldlandsholdet vandt foran Mads Pedersens sejr ved VM i landevejscykling og sejleren Anne-Marie Rindoms 2019-sæson, der ud over VM-guld også bød på en sejr ved EM og titlen som verdens bedste sejler.

Skihop. Efter en spændende konkurrence i Innsbruck, der dog blev præget af meget skiftende vindforhold, lykkedes det den 21-årige nordmand Marius Lindvik fra Sørum at lave grundigt om på den samlede stilling i den traditionsrige firebakketurnering. Efter sejren nytårsdag i Garmisch-Partenkirchen tog Lindvik også sejren i firebakketurneringens tredje afdeling med 1,3 point foran polske Dawid Kubacki og 4 point til sin landsmand Daniel Andre Tande. I den samlede stilling i firebakketurneringen overtog Kubacki dermed førstepladsen fra japanske Ryoyu Kobayashi, der havde en sløj lørdag og er faldet til en samlet fjerdeplads, foran Lindvik og tyske Karl Geiger før sidste afdeling i østrigske Bischofshofen mandag. Kan Lindvik her vinde sin tredje konkurrence på stribe, tager han den eftertragtede titel. Kobayashi, der overlegent vandt sidste års firebakketurnering, må trøste sig med, at han stadig fører i World Cuppens samlede regnskab.

Fodbold. På et frisparksmål af Emiliano Marcondes går Brentford lørdag videre i den engelske FA Cup med en 1-0-sejr over Stoke. Bolden blev sendt i nettet fra en spids vinkel. Premier League-holdet Brighton blev til gengæld på hjemmebane slået ud af Sheffield Wednesday fra Championship, der vandt 1-0. Samme skæbne overgik Premier League-kollegerne fra Aston Villa, der ude tabte 1-2 til Fulham.

Kroatiske Luka Modric (tv.) scorede lørdag til 3-0 for Real Madrid og modtager her hyldest fra holdkammerat Federico Valverde. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Fodbold. Real Madrid indledte 2020 med tre point, da storklubben lørdag var på besøg hos lokalrivalen Getafe fra den sydlige del af den spanske hovedstad. Her blev det til en sejr på 3-0. Det bringer i hvert fald for en stund Real Madrid op på førstepladsen i Primera Division med 40 point. FC Barcelona kan senere lørdag generobre den, når Lionel Messi og co. møder Espanyol.

Slovakiske Petra Vlhova var lørdag hurtigst i begge gennemløb, da hun besejrede USA's storfavorit Mikaela Shiffrin i World Cuppens slalomkonkurrence i Zagreb. Foto: Damir Sencar/Ritzau Scanpix

Alpint. Det amerikanske fænomen Mikaela Shiffrin, der for nylig blæste alle konkurrenter af banen ved to konkurrencer i østrigske Lienz, kom lørdag ud for en skuffelse. Ved World Cuppens slalomkonkurrence i Zagreb måtte Shiffrin ’nøjes’ med andenpladsen efter Petra Vlhová fra Slovakiet, der var overraskende langt foran Shiffrin allerede efter første gennemløb. På den sidste podieplads kom Østrigs Katharina Liensberger. I den samlede World Cup-stilling fører Mikaela Shiffrin fortsat stort.

Svømning. Anton Ørskov Ipsen gav sig selv en stærk start på OL-året, da han indledte Sigmas klubmesterskaber i Birkerød med at sætte dansk rekord på kortbane i 800 meter fri. Med 7.34,60 min. tog han med 5 sekunders marginal rekorden fra sin 19-årige klubkammerat Alexander Aslak Nørgaard, der for to måneder siden havde sat rekorden ved kortbane-DM i Esbjerg. 25-årige Ipsen forbedrede sin personlige rekord med 20 sekunder og er nu indehaver af tre danske rekorder efter i 2019 at have taget langbanerekorderne i 800 meter fri og 400 meter medley.

Fodbold. En 40-årig veteran er årsag til, at spillerne i Premier League-klubben Newcastle må indstille sig på en ekstra arbejdsdag i bestræbelsen på at nå fjerde runde i FA Cuppen. Storklubben måtte skuffende nøjes med 1-1 på udebane mod upåagtede Rochdale fra League One, Englands tredjebedste række. Angriberen Aaron Wilbraham er født i 1979, men den fremskredne fodboldalder forhindrede ikke Rochdale-spilleren i at udligne til 1-1 i det 79. minut foran et begejstret publikum på Spotland Stadium. Favoritterne var ellers kommet tidligt i front ved Miguel Almirón, der scorede til 1-0 i 17. minut.

Novak Djokovic kom ind i det nye år med en hårdt tilkæmpet sejr, da han lørdag vandt over den sydafrikanske superserver Kevin Anderson. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Tennis. Sportens helt store navne kom lørdag på banen i holdturneringen ATP Cup i Australien, og det udløste forventede sejre. Først sørgede Novak Djokovic med en 7-6, 7-6-sejr over den hårdt slående sydafrikaner Kevin Anderson for en sejr til Serbien i gruppe A, der endte med at lyde på 3-0, og derefter afgjorde også Rafael Nadal et opgør til Spaniens fordel i gruppe B, da han besejrede georgiske Nikoloz Basilashvili 6-3, 7-5. Spanien-Georgien endte ligeledes 3-0.

Cykling. Et sent afslag fra Tønder Kommune er årsagen til, at cykelløbet PostNord Danmark Rundt til sommer afvikles uden enkeltstart for første gang i løbets historie. Løbsarrangør Jesper Worre havde udset sig Tønder som værtskommune for tidskørslen, men et flertal i Tønders byråd vendte tommelfingeren ned, da man blev præsenteret for prisen for arrangementet. Regningen fra løbsarrangøren lød på 425.000 kroner, viser en aktindsigt, som JydskeVestkysten har fået. »Vi er ikke vant til at få et nej. Vi kommer kun de steder, hvor vi er velkommen. Det troede vi også, at vi var i Tønder«, siger Jesper Worre til JydskeVestkysten. PostNord Danmark Rundt begynder 11. august i Struer og slutter 15. august på Frederiksberg.

Alexander Nübel griber her som Schalke-spiller bolden for næsen af den danske Leipzig-angriber Yussuf Poulsen, og den unge målmand skal fra sommeren 2020 gribe for Tysklands største fodboldklub, FC Bayern München. Foto: Leon Kuegeler/Ritzau Scanpix

Fodbold. Den tyske storklub Bayern München forstærker sig på holdets bageste position. Således skifter Schalke 04-målmanden Alexander Nübel til Bayern München til sommer. Nübel har skrevet under på en femårig kontrakt. Det oplyser Bayern på sin hjemmeside. Den 23-årige Nübel har ikke ønsket at forlænge sin kontrakt med Schalke, og derfor kan stortalentet skifte på en fri transfer efter denne sæson. Bayerns førstemålmand er 33-årige Manuel Neuer, der på verdensplan regnes for en af sin generations bedste målmænd.