Superstjernens fine ord får Årets Fund til at stile endnu højere

Fodbold. Philip Billing scorede to gange i Bournemouths’ 4-0-sejr over Luton i 3. runde af FA Cuppen. »Jeg er bare glad for, at holdet og publikum fik noget at juble over. Nu skal vi bygge videre på det her og fortsætte næste weekend«, siger Billing til Bournemouths hjemmeside. En anden dansker, Emiliano Marcondes, fik også scoret i pokalturneringen. Brentford-spilleren blev endda 1-0-matchvinder mod Stoke med sin første scoring for Brentford overhovedet. »Jeg er så glad. Det var virkelig fedt at se den krydse målstregen. Jeg har ventet længe, så jeg er meget glad«, siger Marcondes til klubbens hjemmeside. Marcondes var i efteråret udlejet til FC Midtjylland.

Fodbold. Frenkie de Jog fik to gule kort på 9 minutter, så Barcelona måtte spille det sidste kvarter af udebanederbyet mod Espanyol med 10 mand. Det gik derefter galt for storholdet. Kineseren Wu Lei udlignede til 2-2 et par minutter før tid. Det ene point var dog lige akkurat nok for Barcelona til at passere Real Madrid i toppen af tabellen på bedre målscore. »De Jongs røde kort gjorde stor skade på os. Vi havde tre chancer for at afgøre kampen, men i stedet udlignede Espanyol på deres ene chance«, siger Barcelona-træner Ernesto Valverde ifølge Ritzau.