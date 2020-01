Træner forsøgte at stoppe racistiske fans

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Fodbold. Nye meldinger om racistiske tilråb i den italienske Serie A. Det var på ny Brescia-spilleren Mario Balotelli, der blev udsat for racisme, da hans klub søndag tabte 1-2 hjemme til Lazio, som er kendt for at have yderligtgående fans. Ifølge Ritzau forsøgte Lazio-træner Simone Inzaghi at få de medrejste fans til at stoppe, ligesom der over stadionets højttalersystem blev mindet om, at Lazio ville blive straffet, hvis tilhængerne fortsatte. I et statement på klubbens hjememside fordømmes de racistiske fans, »der forårsager alvorlig skade på klubbens image og holdet«. Balotelli siger »skam jer« på Instagram.

Direkte sport i tv Mandag 6. januar TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Nyk. F.-Esbjerg (k) TV3 Sport 20.56 Fodbold: Arsenal-Leeds 1.05 Ishockey: Toronto-Edmonton Eurosport 1 16.45/19.00 Skihop: World Cup



Tennis. Caroline Wozniacki og Serena Williams er i deres første doubleturnering sammen klar til 2. runde. I WTA-turneringen ASB Classic i newzealandske Auckland vandt de deres første kamp over den japanske duo Nao Hibino og Makoto Ninomiya med cifrene 6-2, 6-4. Wozniacki deltager også i single, hvor hun skal i aktion tirsdag mod den lokale Paige Mary Hourigan.

Tennis. Årets Fund i dansk idræt anno 2019, Holger Rune, indledte sæsonen med nederlag. I 1. runde af Challenger-turneringen i Noumea i Ny Kaledonien tabte den 16-årige 1-6, 4-6 til den 32-årige tysker Matthias Bachinger.

Amerikansk fodbold. Minnesota sejrede 26-20 efter overtid på udebane i New Orleans, mens Seattle vandt 17-9 i Philadelphia i de sidste wildcardkampe i NFL. Næste runde af slutspillet i den kommende weekend ser derfor således ud: Baltimore-Tennessee, Kansas-Houston, San Francisco-Minnesota, Green Bay-Seattle.

Ishockey. Lars Eller blev matchvinder for Washington i NHL-mødet med San José. Washington vendte 2-4 til 4-4 i ordinær tid, inden Lars Eller med en scoring i overtiden sørgede for 5-4-sejr.

Skisport. Franske Clément Noël hentede sin første sæsonsejr, da han var hurtigst i slalomkonkurrencen på Medvednica-bjerget uden for Zagreb i Kroatien. Noël kunne sikre sig sejren, da favoritterne Alexis Pinturault (9) og Henrik Kristoffersen (19) kom i problemer allerede i 1. gennemløb.