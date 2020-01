Dansk håndboldklub henter afløser for legende ved Middelhavet

Automatisk oplæsning Beta

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 6.00 Tennis: Brisbane International (k) 18.20 Håndbold: Odense-Viborg (k) 20.20 Ishockey: Esbjerg-Herning 4.00 Tennis: Brisbane International (k) TV3 Sport 1.05 Ishockey: Washington-Ottawa

Håndbold. Bjerringbro-Silkeborg (BSH) har fundet afløseren for Michael V. Knudsen, der stopper sin håndboldkarriere til sommer. Det bliver den 29-årige stregspiller Alexander Lynggaard, som efter denne sæson skifter til den jyske klub fra franske Saint-Raphaël. Alexander Lynggaard har skrevet kontrakt med BSH frem til sommeren 2024. »Jeg ser frem til at spille med i toppen af ligaen og være med helt fremme i alle turneringer både nationalt og internationalt. Jeg har også et stort ønske om at blive dansk mester, og jeg tror på, at Bjerringbro-Silkeborg igen kan komme øverst på skamlen«, siger stregspilleren til klubbens hjemmeside. Tidligere har han været med på det danske landshold, men er ikke en del af det hold, der skal spille EM.

Fodbold. Danmarks kvindelige landshold skal i sin første kamp i 2020 møde Norge. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) på Twitter. Det sker 4. marts ved turneringen Algarve Cup, der spilles i Portugal. Mødet mellem Danmark og Norge er en kvartfinale, men uanset resultatet er begge hold garanteret tre kampe i turneringen. Vinderen af kampen skal møde vinderen af opgøret mellem Tyskland og Sverige i semifinalen. De to tabere skal mødes i en placeringskamp. I den tredje kamp skal Danmark enten i en finale eller placeringskamp møde Portugal, New Zealand, Belgien eller Italien. For Danmark kommer Algarve Cup til at fungere som testkampe inden de næste kampe i EM-kvalifikationen. I gruppen, hvor Danmark har vundet sine første fem kampe, venter Bosnien-Hercegovina og Malta henholdsvis 9. og 14. april.

I karrierens næstsidste turnering fik Caroline Wozniacki tirsdag morgen en god start, da hun sikkert vandt sin kamp i Auckland. Foto: Michael Bradley/Ritzau Scanpix

Tennis. Den næstsidste turnering i karrieren begyndte godt for Caroline Wozniacki, der – som ventet – vandt 6-1, 6-0 over 22-årige Paige Mary Hourigan (ranglistens n4. 447) fra New Zealand. Dermed er danskeren videre til 2. runde i WTA-turneringen i Auckland, hvor hun skal møde Laura Davis fra USA. » Det var min første singlekamp i sæsonen, så jeg ville gerne prøve det hele derude, og jeg synes, at jeg spillede godt«, siger Wozniacki i et sejrsinterview på banen. Wozniacki gik mandag videre i doubleturneringen sammen med Serena Williams, og det gav hende mere ro i tirsdagens singlekamp. »Jeg fik nogle af de første nerver ud i går (mandag, red.), så jeg kunne spille endnu mere frit«, siger Wozniacki.

E-sport. Det danske Counter-Strike-hold North holder på en af de store profiler. Tirsdag oplyser North i en pressemeddelelse, at 21-årige Markus ’Kjaerbye’ Kjærbye har sat sin signatur på en kontraktforlængelse. Det oplyses dog ikke, hvor lang kontrakten er. Den unge e-sportsstjerne skiftede til manges overraskelse fra det danske storhold Astralis til North i februar 2018, hvor North-holdet, som er ejet af Parken Sport & Entertainment og Nordisk Film, var en ret ny satsning.

Efter en god indsats i kvalifikationen er Hans-Kristian Vittinghus med i hovedturneringen ved Malaysia Masters. Foto: Jens Dresling

Badminton. Tre danske doubler var i aktion i Malaysia Masters tirsdag, og alle tre røg ud af turneringen. Mathias Boe og Mads Conrad-Petersen var første danske duo i aktion og tabte 17-21, 14-21 til de femteseedede indonesere, Fajar Alfian og Muhammad Rian Ardianto. Dernæst var Maiken Fruergaard og Sara Thygesen på banen, men også her endte det med dansk nederlag i to sæt. Duoen tabte 19-21, 10-21 til de femteseedede sydkoreanere, So Hee Lee og Wooi Yik Shin, efter 40 minutter spil. Og heller ikke Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen nåede videre fra første runde, men her var der mere spænding om resultatet. Det endte med et dansk nederlag i tre sæt på 20-22, 21-10, 10-21 til kineserne Xiang Kai Huang og Cheng Liu. I mændenes singlerække vandt Hans-Kristian Vittinghus to kvalifikationskampe tirsdag og træder onsdag ind i hovedturneringen, hvor også Anders Antonsen, Viktor Axelsen, Rasmus Gemke og Jan Ø. Jørgensen deltager.

Motorsport. Hollandske Max Verstappen, der i sæson 2019 leverede en række fremragende præstationer i formel 1, forlænger sin aftale med Red Bull frem til 2023. Det oplyser formel 1-holdet på sin hjemmeside.

Nicki Pedersen kæmper for et comeback til eliten. Foto: Pabijan Jarek/Ritzau Scanpix

Speedway. For første gang i årtusindet kørte Nicki Pedersen i 2019 ikke et eneste løb i speedwaysportens mest prestigefyldte konkurrence: VM-serien. Den 42-årige fynbo drømmer om et VM-comeback, så han kan få muligheden for at vinde et fjerde VM. Han har comebackplanen klar: Han skal blive europamester i 2020. Som noget nyt vil vinderen af EM-serien i fremtiden blive belønnet med en fast plads i VM-serien den efterfølgende sæson, og det er ifølge Nicki Pedersen et fremragende tiltag. »Det motiverer mig helt vildt, og EM bliver min drivkraft i 2020, for det er min vej tilbage til VM-serien. Jeg kommer ikke til at køre GP Challenge (VM-kvalifikation, red.), og jeg kan ikke kun satse på, at de høje herrer giver mig et wildcard«, siger Nicki Pedersen.

Emmanuel Sabbi fra USA bliver ny offensiv spiller hos OB. Foto: Jens Dresling

Fodbold. OB henter endnu en offensiv profil gratis hos en af rivalerne i Superligaen. Mandag oplyste OB, at Sønderjyske-angriberen Mart Lieder til sommer skifter transferfrit til fynboerne. Og tirsdag kunne OB så fortælle, at offensivspilleren Emmanuel Sabbi skifter fra Hobro på en fireårig kontrakt. Ligeledes transferfrit. Sabbi har fået en aftale med OB, der løber frem til sommeren 2024, skriver Ritzau.