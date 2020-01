Wozniacki blæser ung newzealænder af banen

Automatisk oplæsning Beta

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 6.00 Tennis: Brisbane International (k) 18.20 Håndbold: Odense-Viborg (k) 20.20 Ishockey: Esbjerg-Herning 4.00 Tennis: Brisbane International (k) TV3 Sport 1.05 Ishockey: Washington-Ottawa

Tennis. Den næstsidste turnering i karrieren begyndte godt for Caroline Wozniacki, der – som ventet – vandt 6-1, 6-0 over 22-årige Paige Mary Hourigan (ranglistens n4. 447) fra New Zealand. Dermed er danskeren videre til 2. runde i WTA-turneringen i Auckland, hvor hun skal møde Laura Davis fra USA. » Det var min første singlekamp i sæsonen, så jeg ville gerne prøve det hele derude, og jeg synes, at jeg spillede godt«, siger Wozniacki i et sejrsinterview på banen. Wozniacki gik mandag videre i doubleturneringen sammen med Serena Williams, og det gav hende mere ro i tirsdagens singlekamp. »Jeg fik nogle af de første nerver ud i går (mandag, red.), så jeg kunne spille endnu mere frit«, siger Wozniacki.

Speedway. For første gang i årtusindet kørte Nicki Pedersen i 2019 ikke et eneste løb i speedwaysportens mest prestigefyldte konkurrence: VM-serien. Den 42-årige fynbo drømmer om et VM-comeback, så han kan få muligheden for at vinde et fjerde VM. Han har comebackplanen klar: Han skal blive europamester i 2020. Som noget nyt vil vinderen af EM-serien i fremtiden blive belønnet med en fast plads i VM-serien den efterfølgende sæson, og det er ifølge Nicki Pedersen et fremragende tiltag. »Det motiverer mig helt vildt, og EM bliver min drivkraft i 2020, for det er min vej tilbage til VM-serien. Jeg kommer ikke til at køre GP Challenge (VM-kvalifikation, red.), og jeg kan ikke kun satse på, at de høje herrer giver mig et wildcard«, siger Nicki Pedersen.

Ishockey. En storspillende Nikolaj Ehlers lavede to point i Winnipeg Jets’ sejr over Montréal Canadiens i NHL natten til tirsdag dansk tid. Med en assist til John Morrisseys mål til 1-0 og en scoring til 2-0 i anden periode var 23-årige Ehlers hovedarkitekten bag sejren på 3-2 i Montreal, Canada. Sejren var Jets’ blot tredje i de seneste ti kampe. Andetsteds blev målmand Frederik Andersen skiftet ud i målet i anden periode ved stillingen 0-3 i Toronto Maple Leafs’ nederlag til Edmonton Oilers. På det tidspunkt havde Frederik Andersen lukket tre mål ind på 19 skud. Det gik ikke meget bedre for afløseren Michael Hutchinson, der lukkede tre mål ind på 13 skud i nederlaget på 4-6.

Fodbold. Premier League-giganterne Liverpool og Manchester City får modstand fra lavere rækker i fjerde runde af den engelske pokalturnering FA Cup. Ved mandagens lodtrækning fik Liverpool udebane mod enten Bristol City fra næstbedste række eller Shrewsbury Town, der spiller i League One, hvilket er tredje niveau ligasystemet. Manchester City får fordel af hjemmebane, når det regerende mesterhold møder Fulham fra næstbedste række, Championship. Også det overraskende tophold Leicester får Championship-modstand, eftersom holdet skal på besøg hos danskerklubben Brentford, der har Thomas Frank som manager. Fjerde runde afvikles mellem 25. og 28. januar.

Dart. Fallon Sherrock skrev i juledagene historie ved det største internationale dartstævne PDC World Darts Championship. I turneringen, der kaldes det uofficielle VM, blev hun den første kvinde til at vinde over en mand. Og faktisk vandt hun to kampe over to forskellige mandlige spillere. Michael Frydendahl, der er formand for PDC Nordic & Baltic, mener, at hun viser vejen frem for kvinder i dart, som generelt er en mandsdomineret sport. »Kvinderne har aldrig gjort sig så bemærket i dart, fordi sporten har været meget mandsdomineret. Så hun giver et kæmpe boost til kvinderne rundt omkring i verden. Jeg tror, at det vil få flere kvinder til at spille dart, fordi der nu er et forbillede«, siger Michael Frydendahl. Også japanske Mikuru Suzuki stillede op til VM, men hun tabte i 1. runde. »Nu var der både Suzuki og Sherrock, og begge kvinder bragede godt igennem. Især Sherrock, som slog en af de bedste. De to piger har lige pludselig været med til at sætte kvindedart på verdenskortet. De har vist, at de kunne være med og ikke bare var kanonføde hver gang«, siger Frydendahl.