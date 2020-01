Wozniacki og Williams sprudler og spiller sig i semifinalen

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv TV 2 Sport 06.00 Tennis: WTA fra Brisbane TV3+ 21.00 Fodbold: Leicester-A. Villa (Liga Cup) TV3 Sport 21.00 Fodbold: PSG-St. Etienne (Liga Cup) 01.35 Ishockey: Philadelphia-Washington Eurosport 1 17.35 Alpint: World Cup (slalom, m) 20.35 Alpint: World Cup (slalom, m)

Tennis. Samarbejdet mellem Caroline Wozniacki og Serena Williams blomstrer i ASB Classic i Auckland. Den dansk- amerikanske duo vandt kvartfinalen i double over topseedede Johanna Larson og Caroline Dolehide og er dermed i semifinalen. Sejren var så sikker som 6-2 og 6-1. Det er sjældent, Caroline Wozniacki stiller op i double, men hun vandt i 2008 og 2009 to titler i disciplinen med henholdsvis Victoria Azarenka og Medina Garrigues som makker. Den danske stjerne er ligeledes med i singlerækken i New Zealand.

Basketball. Carmela Anthony blev den store helt for Portland Trail Blazers, der på udebane slog de forsvarende NBA-mestre Toronto Raptors 101-99. 35-årige Anthony, der i sin karriere blandt andet har vundet OL-guld tre gange, scorede 28 point, og de to vigtigste sænkede han fire sekunder før tid. De gav nemlig den overraskende sejr til udeholdet. I Detroit fik Derrick Rose med 24 point en afgørende rolle, for han lavede den afgørende fuldtræffer som sikrede Piston en sejr på 115-113 over Cleveland Cavaliers.

Fodbold. Manchester City har vundet den engelske Liga Cup de seneste to år, og Josep Guardiolas hold er godt på vej mod finalen i årets udgave af turneringen, hvis rette navn er EFL Cup. I den første af to semifinaler vandt City ude 3-1 over lokalrivalerne fra United. City førte 3-0 ved pausen inden Marcus Rashford reducerede i 2. halvleg. Der er returkamp 29. januar.

Badminton. Viktor Axelsen og og Rasmus Gemke spillede sig begge videre til 2. runde i Malaysia Masters med sikre sejre. Axelsen skulle kun bruge 26 minutter på at besejre Tommy Sugiarto fra Indonesien i to sæt med cifrene 21-13 og 21-8, mens Gemke slog indiske Bhamidipati Sai Praneeth ligeledes i to sæt. Senere onsdag skal Jan Ø. Jørgensen, Anders Antonsen, Hans-Kristian Vittinghus og Line Kjærsfeldt i aktion.

Fodbold. Liverpools Sadio Mané er kåret til årets spilleri Afrika. Senegaleseren overtog prisen fra holdkammeraten i den engelske klub, egypteren Mohammed Salah, der vandt i 2017 og 2018.

Ishockey. Detroit Red Wings med den danske veteran Frans Nielsen som dobbelt målscorer fik sig en sjælden sejr i NHL, da holdet på hjemmebane vandt 4-3 over Montreal Canadiens. Montreal var foran med 2-0, da Frans Nielsen fik reduceret til 1-2 i anden periode. I tredje periode stod danskeren bag endnu en udligning, denne gang til 3-3, før Filip Zadina satte sejrsmålet ind for Red Wings med knap fire minutter tilbage af opgøret. Sejren ændrer ikke på Detroit Red Wings’ bundplacering i Eastern Conference, hvor holdet har vundet 11 ud af 44 kampe.

Fodbold. Malaga, der spiller i den næstbedste spanske række, har suspenderet sin træner, Victor Sanchez del Amo. Det skyldes, at der florerer en intim video af ham på sociale medier. Victor Sanchez del Amo skriver ifølge Ritzau på Twitter, at han er offer for chikane og afpresning, og at politiet er gået ind i sagen.