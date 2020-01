DHF-boss afviser Klavs Bruun-kritik: Det er altså noget vrøvl

Automatisk oplæsning Beta

Håndbold. Klavs Bruun Jørgensen vrøvler, når han siger, at Dansk Håndbold Forbund (DHF) mangler fokus på eliten og landsholdet. Det mener DHF-formand Per Bertelsen, som afviser kritikken fra Klavs Bruun Jørgensen, der onsdag stoppede som landstræner for kvindelandsholdet ovenpå en skuffende niendeplads ved VM i december. »Det er altså noget vrøvl«, siger Per Bertelsen til Ekstra Bladet og tilføjer: »Vores elitedel bliver der arbejdet med i det professionelle udvalg, som vi har haft i otte år nu, hvor vi sidder med Divisionsforeningen og klubberne og har diskuteret alt, hvad der sker på elitesiden – også på landsholdene. I et interview med B.T. sagde Klavs Bruun følgende: »Grundlæggende kan man sige, at DHF har sovet i timen. Man sidder med en amatørbestyrelse, hvis du spørger mig. En bestyrelse, som kigger på bredde og elite samtidig. Og det kan du bare ikke, som tingene er i dag. Bestyrelsesmedlemmerne sidder ikke med dårlige hensigter, og der er mange gode mennesker, men de er bare ikke gearet til det«, sagde Klavs Bruun til B.T.

Cykling. Smilet var bredt på Bjarne Riis’ ansigt, da han onsdag på D’Angleterre i København på et pressemøde kunne bekendtgøre, at han skulle være team manager og øverste sportslige ansvarlige på World Tour-holdet NTT. Virtu Cycling Group, som Riis ejer sammen med rigmændene Lars Seier Christensen og Jan Bech Andersen, har købt en tredjedel af det sydafrikanske hold, som til gengæld gør Riis til team manager. Selv præsenterede Riis og Seier det på pressemødet som en stor dag for dansk cykelsport, men sådan ser den tidligere cykelrytter Michael Rasmussen ikke på det. »Det her er i realiteten et spørgsmål om, at Bjarne Riis har fået nyt job, og at han og hans kompagnoner har købt ham et. De har ikke skabt noget. De har bare købt en del af et allerede eksisterende produkt«, skriver Rasmussen på Facebook.

Tennis. I karrierens næstsidste turnering er Caroline Wozniacki nu fremme ved kvartfinalen. I Auckland i New Zealand sled den snart 30-årige i nærmest klassisk Wozniacki-stil i næsten to en halv time, før amerikaneren Lauren Davis torsdag blev besejret 6-1, 4-6, 6-4. »Det var til tider frustrerende, da jeg følte, jeg gjorde alt rigtigt, men hun bare blev bedre og bedre. Jeg blev ved med at tro på det, og jeg var nok lidt heldig til sidst«, analyserede Wozniacki ifølge AP. Nu venter tyskeren Julia Görges – en af de spillere, som Wozniacki har en negativ statistik mod. Görges har vundet 6 af 10 møder og blandt andet de seneste to kampe i Auckland i 2017 og 2018. Kvartfinaler i Auckland: Wozniacki-Görges, Serena Williams-Laura Siegemund, Eugenie Bouchard-Amanda Anisimova, Jessica Pegula-Alize Cornet.

.@CaroWozniacki seals the dramatic win over Davis!



Taking is 6-1, 4-6, 6-4 at the at the @ASB_Classic! pic.twitter.com/Jo5kPz0GRv — WTA (@WTA) January 9, 2020

Direkte sport i tv Torsdag 9. januar TV 2 Sport 7.00Tennis: ASB Classic (k) 11.00 Tennis: Brisbane International (k) 18.15 Håndbold-EM: Tyskland-Holland (m) 20.30 Håndbold-EM: Kroatien-Montenegro (m) 00.00 Tennis: ASB Classic (k) TV3 Sport 1.05 Ishockey: NY Rangers-New Jersey Eurosport 1 14.20 Skiskydning: World Cup (k)



Fodbold. Det Engelske Fodboldforbunds (FA) salg af tv- og streamingrettigheder til FA Cuppen via tredjepart til en verdensomspændende spiludbyder er kommet i politisk søgelys. »Alle idrætsorganisationer skal være opmærksomme på den indflydelse, gambling kan have på de mest sårbare«, siger den britiske minister for sport, Nigel Adams, ifølge BBC.

Tennis. Verdensetteren Ashleigh Barty fik en skidt optakt til Australian Open, da hun overraskende tabte 4-6, 6-7 til den amerikanske kvalifikationsspiller Jennifer Brady i anden runde i WTA-turneringen i Brisbane. Brady, der er nr. 53 i verden og i 1. runde besejrede Maria Sharapova, havde aldrig tidligere slået en spiller i top-10. I Australien er der kolossale forventninger til Ashleigh Barty ved Australian Open, der starter 20. januar. Det er 42 år siden, en australsk kvinde (Christine O’Neil) senest sejrede i den store grand slam-turnering.

Tennis. Efter et sandt drama i den afgørende doubles tiebreak blev det Australien, der i Sydney torsdag indløste billet til semifinalen ved den nye holdturnering ATP Cup. Taberen, der næsten lige så godt kunne have været vinderen, var Storbritannien, som efter at have haft adskillige matchbolde til parret Jamie Murray-Joe Salisbury måtte bøje sig 6-3, 3-6, 16-18 til Alex De Minaur-Nick Kyrgios, så australierne samler vandt duellen 2-1. I semifinalen møder Australien lørdag enten Spanien eller Belgien. Den anden semifinale står mellem Rusland, der torsdag besejrede Argentina 3-0, og enten Serbien eller Canada.

Fodbold. Brøndbys norske midtbanespiller Tobias Børkeeiet skal opereres i hoften, meddeler klubben, der ikke ved, hvornår Børkeeiet er til rådighed igen. Yderligere fire spillere – Hjörtur Hermannsson, Josip Radosevic, Kasper Fisker og Joel Kabongo – døjer med skader, der holder dem ude 6-12 uger.

Badminton. Viktor Axelsen er videre til kvartfinalen i Malaysia Masters som den eneste dansker. Femteseedede Axelsen 21-6, 21-17 over japaneren Kenta Nishimoto. Axelsen skal i kvartfinalen skal møde Chen Long. Jan Ø. Jørgensen og Rasmus Gemke er færdige efter nederlag til hhv. Xu Xiang Huang fra Kina og Jonathan Christie, Indonesien. Mixeddoublen Mathias Christiansen og Alexandra Bøje tabte 18-21, 21-11, 10-21 til hollænderne Robin Tabeling og Selena Piek.

Fodbold. De politiske spændinger mellem USA og Iran har fået indflydelse på den hollandske klub Ajax’ træningslejr i Qatar. Forsvarsspilleren Sergiño Dest, der er amerikansk statsborger, følte sig utryg i Mellemøsten og har nu fået lov til at forlade træningslejren og i stedet forberede sig på kommende kampe med Ajax’ reservehold i Amsterdam.

Håndbold. Odense tager efter denne sæson afsked med landsholdstrioen Stine Jørgensen, Trine Østergaard og Kathrine Heindahl. I en pressemeddelelse annoncerer den stormomsuste fynske klub, at i alt syv spillere plus den skadede Mette Tranborg, som skifter til Esbjerg, er fortid til sommer. Udover de danske landsholdsspillere drejer det sig blandt andet om svenske Nathalie Hagman og nordmanden Ingvild Bakkerud. Til gengæld får Odense, der for nylig fyrede cheftræner Jan Pytlick, tilgang af stregspilleren Rikke Iversen, den hollandske verdensmester Lois Abbingh og den japanske højre fløj Ayaka Ikehara. Hvor Stine Jørgensen, Trine Østergaard og Kathrine Heindahl, der alle var en del af den danske trup ved VM i Japan i december, skal hen, meddeles ikke.

Fodbold. Spillerforeningens medlemmer har sat årets danske hold anno 2019: Kasper Schmeichel, Henrik Dalsgaard, Simon Kjær, Mathias Zanka Jørgensen, Jens Stryger Larsen, Christian Eriksen, Thomas Delaney, Lasse Schöne, Kasper Dolberg, Yussuf Poulsen og Robert Skov.