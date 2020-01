Stoppede som landstræner i går: Nu langer han ud efter DHF's amatørbestyrelse

Automatisk oplæsning Beta

Håndbold. Klavs Bruun Jørgensen blev onsdag sat fra bestillingen som landstræner for kvinderne. Og noget tyder på, at Jørgensens skilsmisse fra Dansk Håndbold Forbund (DHF) er en af de mindre gode. Klavs Bruun Jørgensen beskylder nemlig DHF for at have manglende fokus på eliten. »Grundlæggende kan man sige, at DHF har sovet i timen. Man sidder med en amatørbestyrelse, hvis du spørger mig. En bestyrelse, som kigger på bredde og elite samtidig«, siger den nu tidligere landstræner til B.T. og tilføjer: »Og det kan du bare ikke, som tingene er i dag. Bestyrelsesmedlemmerne sidder ikke med dårlige hensigter, og der er mange gode mennesker, men de er bare ikke gearet til det«. Klavs Bruun Jørgensen er fortaler for en elitebestyrelse, da det ikke nytter noget, at det er bredden, der styrer, hvad eliten skal.





Fodbold. Den spanske Super Cup er i denne sæson kontroversiel af flere årsager. Der er som noget nyt fire hold med i turneringen, der afvikles i Saudi-Arabien. Onsdagens første semifinale sikrede Real Madrid avancement med en 3-1-sejr mod Valencia og Daniel Wass. Real Madrids Toni Kroos scorede på særpræget facon til 1-0, da Valencia-forsvaret og keeper Jaume Domenech ved et hjørnespark slet ikke var kommet på plads endnu. Atletico Madrid og Barcelona mødes i den anden semifinale i aften.





Any range is shooting range when you're Toni Kroos pic.twitter.com/8SjzSN72D5 — Goal (@goal) January 8, 2020

Fodbold. Leicester og Kasper Schmeichel ligger til kvalifikation til næste sæsons Champions League, men det er i Liga Cuppen klubben har den bedste mulighed for at vinde et trofæ i denne sæson. 1-1 på hjemmebane i første semifinalemøde i Liga Cuppen mod Aston Villa er ikke prangende, men Leicesters 2. halvleg, der var et langt pres mod Birmingham-klubben, må være opløftende for Premier Leagues nummer 2. Frederic Guilbert bragte Villa foran i 1. halvleg, mens Kelechi Iheanacho udlignede et kvarter før tid. Der er returkamp 28. januar.

Håndbold. Ældste mand i den danske EM-trup, 38-årige Hans Lindberg, tager gerne et par år mere på landsholdet. »Jeg tror, det vigtigste er, at lysten stadig er der«, siger Hans Lindberg til Ritzau. Lindberg har kontrakt med Füchse Berlin til sommeren 2021.

Ishockey. Winnipeg Jets med Nikolaj Ehlers besejrede Toronto Maple Leafs med målmand Frederik Andersen i NHL. Ehlers scorede i et tomt mål i 4. minut, da Frederik Andersen var snublet bag ved sit mål og forgæves forsøgte at nå tilbage. Siden blev det 3-3 i ordinær tid, inden Blake Wheeler skaffede Winnipeg sejren på 8. straffeslag.

Tennis. Frederik Løchte og tyskeren Tim Pütz slog brasilianske Bruno Soares og Mare Pavic fra Kroatien i kvartfinalen i ATP-turneringen i Doha i Qatar i double. 4-6, 6-2, 10-7 sluttede det. I semifinalen venter britiske Luke Bambridge og Santiago González fra Mexico. Den kamp spilles torsdag 13.30.

Skisport. Norske Henrik Kristoffersen tog den samlede førsteplads i World Cuppen i slalom, da han onsdag blev nummer to i italienske Madonna di Campiglio. Schweiziske Daniel Yule vandt snert foran Kristoffersen med franske Clement Noël på tredjepladsen. I den samlede stilling i slalom topper Henrik Kristoffersen med 242 point foran Noëls 240 point.