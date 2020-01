Slideren Wozniacki er videre i nærmest klassisk stil

Automatisk oplæsning Beta

Tennis. I karrierens næstsidste turnering er Caroline Wozniacki nu fremme ved kvartfinalen. I Auckland i New Zealand sled den snart 30-årige i nærmest klassisk Wozniacki-stil i næsten to en halv time, før amerikaneren Lauren Davis blev besejret 6-1, 4-6, 6-4. »Det var til tider frustrerende, da jeg følte, jeg gjorde alt rigtigt, men hun bare blev bedre og bedre. Jeg blev ved med at tro på det, og jeg var nok lidt heldig til sidst«, analyserede Wozniqacki ifølge AP. Nu venter tyskeren Julia Görges – en af de spillere, som Wozniacki har en negativ statistik mod. Görges har vundet 6 af 10 møder og blandt andet de seneste to kampe i Auckland i 2017 og 2018. Kvartfinaler i Auckland: Wozniacki-Görges, Serena Williams-Laura Siegemund, Eugenie Bouchard-Amanda Anisimova, Jessica Pegula-Alize Cornet.

.@CaroWozniacki seals the dramatic win over Davis!



Taking is 6-1, 4-6, 6-4 at the at the @ASB_Classic! pic.twitter.com/Jo5kPz0GRv — WTA (@WTA) January 9, 2020

Direkte sport i tv Torsdag 9. januar TV 2 Sport 7.00Tennis: ASB Classic (k) 11.00 Tennis: Brisbane International (k) 18.15 Håndbold-EM: Tyskland-Holland (m) 20.30 Håndbold-EM: Kroatien-Montenegro (m) 00.00 Tennis: ASB Classic (k) TV3 Sport 1.05 Ishockey: NY Rangers-New Jersey Eurosport 1 14.20 Skiskydning: World Cup (k)



Håndbold. Odense tager efter denne sæson afsked med landsholdstrioen Stine Jørgensen, Trine Østergaard og Kathrine Heindahl. I en pressemeddelelse annoncerer den stormomsuste fynske klub, at i alt syv spillere plus den skadede Mette Tranborg, som skifter til Esbjerg, er fortid til sommer. Udover de danske landsholdsspillere drejer det sig blandt andet om svenske Nathalie Hagman og nordmanden Ingvild Bakkerud. Til gengæld får Odense, der for nylig fyrede cheftræner Jan Pytlick, tilgang af stregspilleren Rikke Iversen, den hollandske verdensmester Lois Abbingh og den japanske højre fløj Ayaka Ikehara. Hvor Stine Jørgensen, Trine Østergaard og Kathrine Heindahl, der alle var en del af den danske trup ved VM i Japan i december, skal hen, meddeles ikke.

Fodbold. Spillerforeningens medlemmer har sat årets danske hold anno 2019: Kasper Schmeichel, Henrik Dalsgaard, Simon Kjær, Mathias Zanka Jørgensen, Jens Stryger Larsen, Christian Eriksen, Thomas Delaney, Lasse Schöne, Kasper Dolberg, Yussuf Poulsen og Robert Skov.

Ridning. 21-årige Emil Hallundbæk, der for nylig blev nummer 7 i kampen om Årets Fund-prisen 2019, har sikret dansk deltagelse ved OL i Tokyo i ridebanespringning. Emil Hallundbæk lå ved årsskiftet nummer ét i gruppe A på Det Internationale Rideforbunds (FEI) individuelle OL-rangliste, hvilket udløser OL-billet. Det er nu Dansk Ride Forbund, som skal indstille til Danmarks Idrætsforbund (DIF), hvem man ønsker at sende afsted. »Da det er en kvoteplads, ved vi ikke med sikkerhed, hvem der ender med at blive udtaget, men det er dog ikke utænkeligt, at det bliver Emil selv, der skal afsted, da han er et stort talent«, meddeler forbundet.

Håndbold. Klavs Bruun Jørgensen blev onsdag sat fra bestillingen som landstræner for kvinderne. Og noget tyder på, at Jørgensens skilsmisse fra Dansk Håndbold Forbund (DHF) er en af de mindre gode. Klavs Bruun Jørgensen beskylder nemlig DHF for at have manglende fokus på eliten. »Grundlæggende kan man sige, at DHF har sovet i timen. Man sidder med en amatørbestyrelse, hvis du spørger mig. En bestyrelse, som kigger på bredde og elite samtidig«, siger den nu tidligere landstræner til B.T. og tilføjer: »Og det kan du bare ikke, som tingene er i dag. Bestyrelsesmedlemmerne sidder ikke med dårlige hensigter, og der er mange gode mennesker, men de er bare ikke gearet til det«. Klavs Bruun Jørgensen er fortaler for en elitebestyrelse, da det ikke nytter noget, at det er bredden, der styrer, hvad eliten skal.

Fodbold. Den spanske Super Cup er i denne sæson kontroversiel af flere årsager. Der er som noget nyt fire hold med i turneringen, der afvikles i Saudi-Arabien. Onsdagens første semifinale sikrede Real Madrid avancement med en 3-1-sejr mod Valencia og Daniel Wass. Real Madrids Toni Kroos scorede på særpræget facon til 1-0, da Valencia-forsvaret og keeper Jaume Domenech ved et hjørnespark slet ikke var kommet på plads endnu. Atletico Madrid og Barcelona mødes i den anden semifinale i aften.