Axelsen nedkæmper sej kineser og tager semifinalebillet i Malaysia

Tennis. Frederik Løchte Nielsen og Tim Pütz havde vundet 10 kampe i træk i double inden fredagens semifinale i ATP-turneringen i Doha. Men den 11. sejr i træk og en finaleplads udeblev, da Luke Bambridge og Santiago Gonzales vandt semifinalen 2-6, 6-2, 10-4. Kampen skulle egentlig være afviklet torsdag, men på grund af regn nåede den ikke at blive færdigspillet.

Tennis. Serbiens store stjerne Novak Djokovic måtte tidligt fredag slås med alt, hvad han havde, da han sikrede Serbien en plads i semifinalen ved den nye holdturnering ATP Cup i Sydney. I et opgør med det canadiske stortalent Denis Shapovalov lignede det i tredje sæt et nederlag til Djokovic, men han lykkedes med at skaffe en tiebreak, og han løftede sit niveau til allersidst, hvilket blev afgørende for 4-6, 6-1, 7-6-sejren. Serbien vandt samlet 3-0 og skal lørdag møde Rusland i semifinalen. Her får Djokovic også hænderne fulde, for han står til at møde Daniil Medvedev, der i 2019 to gange besejrede den berømte serber.

Foto: Waleed Ali/Ritzau Scanpix Lionel Messi mener, Barcelona var bedste hold i Super Cup-semifinalen, men Atlético vandt altså 3-2.

Lionel Messi mener, Barcelona var bedste hold i Super Cup-semifinalen, men Atlético vandt altså 3-2. Foto: Waleed Ali/Ritzau Scanpix

Fodbold. FC Barcelona havde kurs mod et El Clásico-opgør i den spanske Super Cup-finale, men et par kostbare fejl i slutfasen af semifinalen betød, at Atlético Madrid i stedet blev klar til Madrid-derby. Diego Simeones tropper sejrede med 3-2, men Barcelona-stjernen Lionel Messi mener, at Barcelona i ligeså høj grad tabte kampen selv. »Det er ærgerligt, fordi vi mistede koncentrationen i et øjeblik og lavede nogle børnefejl. Vi skulle have lukket kampen«, siger Messi ifølge AFP. Barcelona førte 2-1, da der resterede mindre end ti minutter af kampen og havde endda fået to mål annulleret efter gennemsyn fra VAR-rummet.