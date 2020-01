Serena Williams efter doublesucces: Carolines og mit venskab kan godt tåle en duel i single

Automatisk oplæsning Beta

Tennis. Caroline Wozniacki og Serena Williams er klar til finalen i double i WTA-turneringen ASB Classic i Auckland efter en sejr på 7-6 (11-9), 6-2 over belgierne Kirsten Flipkens og Alison Van Uytvanck. Parret skal i titelkampen møde enten de unge amerikanere Cori Gauff-Catherine McNally eller dette pars lidt mere rutinerede landsmænd Taylor Townsend-Asia Muhammad. Efter sejren blev Wozniacki-Williams spurgt, hvad de vil sige til at mødes i singlefinalen samme dg, som de skal spille doublefinale. Begge er nået frem til semifinale i singlerækken. »Jeg har prøvet det før med min søster Venus, og vi er stadig rigtig tætte venner, så det regner jeg også med, at Caroline og jeg vil være, uanset hvem der måtte vinde i en eventuel singlefinale«, kom det fra Serena Williams.

Tennis. Caroline Wozniacki er videre til semifinalen i WTA-turneringen ASB Classic i Auckland i New Zealand. Tidligt fredag morgen dansk tid blev tyskeren Julia Görges besejret 6-1, 6-4 af danskeren, der har bebudet, at hun stopper karrieren efter Australian Open senere i januar. Efter kampen blev Wozniacki spurgt, om hun ville tage imod en invitation til turneringen i Auckland i 2021. »Hvis Serena (Williams, red.) gerne vil spille double«, svarede Caroline Wozniacki med et grin. Danskeren er også med i double i årets turnering sammen med Serena Williams, hvor parret senere fredag spiller semifinale. I semifinalen venter nu den 25-årige amerikaner Jessica Pegula, der slog Alizé Cornet med 6-0, 3-2, da franskmanden trak sig. Pegula er nr. 82 i verden og har ikke tidligere spillet mod Wozniacki. Den anden semifinale står mellem Serena Williams, der vandt 6-4, 6-3 over en anden tysker, Laura Siegemund, og amerikanske Amanda Anisimova, der i en tæt kamp besejrede canadiske Eugenie Bouchard.

Håndbold. Onsdag stoppede Dansk Håndbold Forbund (DHF) samarbejdet med kvindelandstræner Klavs Bruun Jørgensen, og det blev som altid affyringsrampe til spekulationer om, hvem der skal overtage. Flere eksperter har allerede peget på Team Esbjergs mestertræner, den tidligere landsholdsspiller Jesper Jensen, som den oplagte kandidat. Den tidligere playmaker er dog på kontrakt hos vestjyderne frem til 2022, men i Esbjerg ved man også godt, at et landstrænerjob er særdeles attraktivt for enhver træner. »Nu er det ikke mig, der er træner, men jeg vil tro, at det er en drøm, de fleste trænere ville gå med«, siger Esbjerg-direktør Hans Christian Warrer. Han ønsker ikke at stå i vejen for Jesper Jensen, hvis træneren bliver tilbudt et landstrænerjob, men han er samtidig heller ikke glad ved tanken om at skulle miste sin succestræner.

Tennis. Frederik Løchte Nielsen og Tim Pütz havde vundet 10 kampe i træk i double inden fredagens semifinale i ATP-turneringen i Doha. Men den 11. sejr i træk og en finaleplads udeblev, da Luke Bambridge og Santiago Gonzales vandt semifinalen 2-6, 6-2, 10-4. Kampen skulle egentlig være afviklet torsdag, men på grund af regn nåede den ikke at blive færdigspillet.

Tennis. Serbiens store stjerne Novak Djokovic måtte tidligt fredag slås med alt, hvad han havde, da han sikrede Serbien en plads i semifinalen ved den nye holdturnering ATP Cup i Sydney. I et opgør med det canadiske stortalent Denis Shapovalov lignede det i tredje sæt et nederlag til Djokovic, men han lykkedes med at skaffe en tiebreak, og han løftede sit niveau til allersidst, hvilket blev afgørende for 4-6, 6-1, 7-6-sejren. Serbien vandt samlet 3-0 og skal lørdag møde Rusland i semifinalen. Her får Djokovic også hænderne fulde, for han står til at møde Daniil Medvedev, der i 2019 to gange besejrede den berømte serber.