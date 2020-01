Wozniacki knækker tysk ærkerival og er klar til semifinale i Auckland

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 7.00 Tennis: ASB Classic (k) 9.00 Badminton: Malaysia Masters 18.15 Håndbold: Frankrig-Portugal (m) 20.30 Håndbold: Sverige-Schweiz (m) 3.00 Tennis: ASB Classic (k) TV3+ 18.30 Indendørs fodbold: KMD Cup TV3 Sport 18.45 Hurtigløb på skøjter: EM 1.35 Ishockey: Detroit-Ottawa TV3 Max 20.45 Fodbold: Rennes-Marseille Xee 21.00 Fodbold: Sheffield U.-West Ham Eurosport 1 9.50/13.40 Nordisk komb.: World Cup 14.20 Skiskydning: World Cup 17.55 Skihop: World Cup Vis mere

Tennis. Caroline Wozniacki er videre til semifinalen i WTA-turneringen ASB Classic i Auckland i New Zealand. Tidligt fredag morgen dansk tid blev tyskeren Julia Görges besejret 6-1, 6-4 af danskeren, der har bebudet, at hun stopper karrieren efter Australian Open senere i januar. Efter kampen blev Wozniacki spurgt, om hun ville tage imod en invitation til turneringen i Auckland i 2021. »Hvis Serena (Williams, red.) gerne vil spille double«, svarede Caroline Wozniacki med et grin. Danskeren er også med i double i årets turnering sammen med Serena Williams, hvor parret senere fredag spiller semifinale. I semifinalen venter nu den 25-årige amerikaner Jessica Pegula, der slog Alizé Cornet med 6-0, 3-2, da franskmanden trak sig. Pegula er nr. 82 i verden og har ikke tidligere spillet mod Wozniacki. Den anden semifinale står mellem Serena Williams, der vandt 6-4, 6-3 over en anden tysker, Laura Siegemund, og enten amerikanske Amanda Anisimova eller canadiske Eugenie Bouchard.

Foto: Waleed Ali/Ritzau Scanpix Lionel Messi mener, Barcelona var bedste hold i Super Cup-semifinalen, men Atlético vandt altså 3-2.

Lionel Messi mener, Barcelona var bedste hold i Super Cup-semifinalen, men Atlético vandt altså 3-2. Foto: Waleed Ali/Ritzau Scanpix

Fodbold. FC Barcelona havde kurs mod et El Clásico-opgør i den spanske Super Cup-finale, men et par kostbare fejl i slutfasen af semifinalen betød, at Atlético Madrid i stedet blev klar til Madrid-derby. Diego Simeones tropper sejrede med 3-2, men Barcelona-stjernen Lionel Messi mener, at Barcelona i ligeså høj grad tabte kampen selv. »Det er ærgerligt, fordi vi mistede koncentrationen i et øjeblik og lavede nogle børnefejl. Vi skulle have lukket kampen«, siger Messi ifølge AFP. Barcelona førte 2-1, da der resterede mindre end ti minutter af kampen og havde endda fået to mål annulleret efter gennemsyn fra VAR-rummet.

Olympisk. De tusindvis af sportsfolk, som deltager ved de olympiske lege i Tokyo til sommer og de efterfølgende paralympiske lege, kan lægge sig til at sove med god miljøsamvittighed. Atleterne skal nemlig sove i senge lavet af materialer, der kan genbruges. Det oplyste de japanske arrangører af de to store sportsstævner torsdag ved en fremvisning af den by, som deltagerne skal bo i til sommer. Det skriver nyhedsbureauet AP. Rammerne til sengene i OL-byen er således lavet af robust pap, som vil blive genanvendt som papir, når atleterne har forladt den japanske hovedstad. Og selv de tungeste atleter skal ikke frygte, at sengen braser sammen under dem. »Disse senge kan klare op til 200 kilo. De er stærkere end senge lavet af træ«, forklarede Takashi Kitajima, der har ansvaret for OL-byen, under rundvisningen torsdag.