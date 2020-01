52-årig professionel tager en sæson mere, Axelsen er i finalen og Riis henter dansk rytter

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Fodbold. Verdens ældste professionelle spiller tager endnu en tørn for Yokohama FC. 52-årige Kazuyoshi Miura, der i 1990’erne lavede 55 mål i 89 landskampe for Japan og tillige spillede i den italienske Serie A, har forlænget aftalen med Yokohama FC. Klubben er netop er rykket op i den bedste japanske række. Angriberen var på banen i tre kampe i sidste sæson og 2020-sæsonen bliver hans 35. som professionel.

Direkte sport i tv Lørdag 11. januar TV 2 18.15 Håndbold: Danmark-Island (m) TV 2 Sport 7.00 Badminton: Malaysia Masters 16.00 Håndbold: Ungarn-Rusland (m) 18.15 Håndbold: Spanien-Tyskland (m) 5.00 Tennis: ASB Classic, finale (k) TV3+ 18.30 Fodbold: Tottenham-Liverpool 22.00 Am. fodbold: San Francisco-Minnesota 1.45 Am. fodbold: Baltimore-Tennessee TV3 Sport 8.30 Langrend: Pro Tour 13.30 Fodbold: Brentford-QPR 16.00 Fodbold: Charlton-West Bromwich 18.30 Fodbold: Manchester C-Everton (k) 1.05 Ishockey: Washington-New Jersey TV3 Max 13.30 Fodbold: Crystal Palace-Arsenal 16.00 Fodbold: Manchester U-Norwich 20.00 Fodbold: Angers-Nice Eurosport 1 9.20 Kælkning: World Cup 11.30 Alpint: World Cup (k) 14.30 Skiskydning: World Cup 15.40 Skihop: World Cup Eurosport 2 11.40 Skiskydning: World Cup (k)

Vis mere

Badminton. Viktor Axelsen er klar til finalen i årets første turnering på World Tour, Malaysia Masters. Axelsen var ganske overbevisende i lørdagens semifinale mod Ng Ka Long Angus fra Hongkong, som han slog 21-14, 21-18.I slutkampen venter verdensetteren Kento Momota fra Japan. Han slog enten overraskelsen Zii Jia Lee fra Malaysia 21-10, 21-19.

Cykling. 24-årige Michael Carbel har skrevet kontrakt med Bjarne Riis-holdet NTT, der får tre danske ryttere i den kommende sæson. Ud over Carbel, der tidligere har kørt for Waoo, er Michael Valgren og Andreas Stokbro på holdets lønningsliste.

Tennis. Amerikaneren Madison Keys er i finalen i Brisbane efter sejr over Petra Kvitova på 3-6, 6-2, 6-3. Finalemodstanderen bliver den forsvarende mester Karolina Pliskova, der sejrede i et endnu mere tæt opgør mod Naomi Osaka – 6-7, 7-6, 6-2.

Tennis. I WTA-turneringen i Auckland bliver det Asia Muhammad og Taylor Townsend, der bliver Caroline Wozniacki og Serena Williams’ modstandere i doublefinalen. Muhammad/ Townsend slog Cori Gauff/Caty McNally i to sæt. Inden den kamp skal Williams spille singlefinale mod Wozniacki-besejreren Jessica Pegula.

Tennis. 16-årige Holger Rune er også på spil i Auckland. I kvalifikationen til næste uges turnering for mænd skal Årets Fund i dansk idræt anno 2019 søndag spille finale mod canadiske Vasek Pospisil. Vinder han den kamp, ryger han ind i en hovedturnering, der blandt andet har deltagelse af verdensranglistens nummer 12, 14, 17 og 19 – Fabio Fognini, Denis Shapovalov, Karen Khachanov og John Isner. Holger Rune gik videre i kvalifikationsturneringen, da italienske Marco Cecchinato måtte trække sig inden semifinalen.

Tennis. I ATP Cup for landshold står finalen i Sydney mellem Serbien og Spanien. Det var giganterne, der sikrede de to mandskaber plads i slutkampen. Novak Djokovic øgede serbernes føring til 2-0 i kampe, da han slog Ruslands Daniil Medvedev 6-1, 5-7, 6-4, inden Rafael Nadal i endnu en tresætter måtte grave dybt for at få det gjort af med Australien og Alex de Minaur – 4-6, 7-5, 6-1.

Fodbold. Frans Dhia Putros fortsætter karrieren hos Viborg FF i 1. division. Frans Dhia Putros var frem til årsskiftet på kontrakt hos Hobro i Superligaen, men parterne kunne ikke blive enige om en ny aftale.

Tennis. Den canadiske US Open-vinder Bianca Andreescu har meldt afbud til Australian Open. Den 19-årige er endnu ikke kommet sig helt ovenpå en knæskade. »Det var en meget svær beslutning at træffe, for jeg elsker at spille i Melbourne, men jeg er nødt til at respektere genoptræningsplanen for mit knæ og min krop«, forklarer hun på Twitter.

Cykling. Mikkel Frøhlich Honoré har forlænget kontrakten med Quick-Step til udgangen af 2021.

Fodbold. For andet år i træk kan superligaklubben AaB kalde sig vinder af indendørsturneringen KMD Cup. Fredag aften Jyske Bank Arena i Odense slog AaB OB i finalen 6-3.