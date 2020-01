Dansk cheftræner med et halvdansk hold på drømmekurs mod Premier League

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Er der mon en dansk cheftræner i Premier League i næste sæson? I den næstbedste engelske række fører den tidligere Brøndby-træner Thomas Frank sig frem med Brentford. Holdet med syv danske spillere i førsteholdstruppen med Henrik Dalsgaard, Christian Nørgaard og Mathias Jensen i fremtrædende roller, har haft stor succes den seneste måned. Med lørdagens 3-1-sejr på hjemmebane over Queens Park Rangers har Thomas Frank-holdet hentet 16 af 21 mulige point og er 3’er i Championship med 46 point.

Fodbold. Den tidligere toptræner Peter Rudbæk stopper til sommer som trænerudviklingschef hos Dansk Boldspil-Union (DBU) efter 15 år på posten. 64-årige Rudbæk siger til DBU’s hjemmeside, at det efter 15 år i jobbet er tid til at give opgaven videre.

Håndbold. Odenses kvinder knuste MKS Lublin i EHF Cup-gruppespillet og scoret på 35 af 45 forsøg i en storsejr på 38-18. Holdet har nu vundet de to første af de seks gruppekampe og ligger til at kunne avancere. Det samme gør Herning-Ikast, som også vandt sin anden kamp i gruppen, da midtjyderne udeslog russiske Lada med 25-20. Værre ser det ud for København Håndbold, som hjemme tabte 26-28 til Podravka Vegeta fra Kroatien. Københavnerne er dermed uden point efter to kampe. (Ritzau)

Fodbold. Arsenal-anfører Pierre-Emerick Aubameyang havde en begivenhedsrig eftermiddag i 1-1-mødet på udebane med Crystal Palace i Premier League. Angriberen scorede til 1-0 i 12. minut, da han prikkede bolden forbi Crystal Palace-målmand Vicente Guaita efter et fornemt opspil, inden han 13 minutter efter Jordan Ayews udligning i 54 blev udvist. Aubameyangs tackling på Max Meyers ankel gav først gult, men efter et VAR-tjek blev det vekslet til et rødt.

Fodbold. Verdens ældste professionelle spiller tager endnu en tørn for Yokohama FC. 52-årige Kazuyoshi Miura, der i 1990’erne lavede 55 mål i 89 landskampe for Japan og tillige spillede i den italienske Serie A, har forlænget aftalen med Yokohama FC. Klubben er netop er rykket op i den bedste japanske række. Angriberen var på banen i tre kampe i sidste sæson og 2020-sæsonen bliver hans 35. som professionel.

Fodbold. Mike Jensen skal efter syv år, 291 kampe og 55 mål for Rosenborg i Norge prøve kræfter med den cypriotiske liga. Midtbanespilleren har indgået en aftale med Cyperns største klub Apoel gældene til sommeren 2021. »Rosenborg og Trondheim kommer altid til at betyde meget for mig - både personligt og fodboldmæssigt. Det var i Rosenborg, jeg etablerede mig på et højt niveau. Det var der, jeg beviste, at jeg er god nok«, siger Mike Jensen, der har spillet 7 A-landskampe og er hentet til Cypern af den tidligere Rosenborg-træner Kåre Ingebrigtsen.

Golf. Der er ringe udsigter til en dansk topplacering i South African Open. Jeff Winther og Joachim B. Hansen går søndag ind til sidste runde i henholdsvis fem og fire slag under par. Winther gik tredje runde i et slag over par, mens Hansen var et enkelt slag bedre og sluttede i par. De to danskere er placeret på en delt 45.-plads og en delt 59.-plads. Louis Oosthuizen, der er på hjemmebane, fører 15 slag under par. (Ritzau)

Fodbold. FC Barcelona må undvære Luis Suárez på ubestemt tid. Angriberen fra Uruguay skal søndag opereres i højre knæ, oplyser klubben. Det er menisken, som volder Suárez problemer.

Alpint. Schweizeren Corinne Suter vandt sølv og bronze i fartdisciplinerne ved VM i Åre i 2019, og i december var hun på podiet to gange. Lørdag vandt den 25-årige så karrierens første sejr i World Cup. I Altenmarkt i Østrig på den vanskelige Kälberloch-piste leverede hun med 1.18,79 minut dagens bedste tid foran italieneren Nicol Delago.

Badminton. Viktor Axelsen er klar til finalen i årets første turnering på World Tour, Malaysia Masters. Axelsen var ganske overbevisende i lørdagens semifinale mod Ng Ka Long Angus fra Hongkong, som han slog 21-14, 21-18.I slutkampen venter verdensetteren Kento Momota fra Japan. Han slog enten overraskelsen Zii Jia Lee fra Malaysia 21-10, 21-19.