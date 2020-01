Den store mester satte Axelsen på plads efter intens start i Malaysia

Automatisk oplæsning Beta

Badminton. Viktor Axelsen fik egentlig en drømmestart på Malaysia Masters-finalen søndag, men det hjalp ham alligevel ikke nærmere titlen i opgøret med verdensmester Kento Momota. Japaneren var hurtigt bagud 1-7 i første sæt, men fik på vanlig vis spillet sig solidt tilbage i opgøret, og selv om Axelsen havde tre sætbolde, var det modstanderen, der hev sættet hjem 24-22. Kravet om at spille lige så fejlfrit som Momota var for hårdt for den danske profil, og i andet sæt var han i problemer fra start, og Kento Momota tog endnu en titel efter at have lukket kampen med 21-11 i andet sæt.

Tennis. Serena Williams kan for første gang i tre år forlade en WTA-turnering som vinder. Den 38-årige veteran besejrede i finalen i Auckland landsmanden Jessica Pegula med 6-3 og 6-4 og tog sin første finalesejr siden Australian Open i 2017. Pegula, der sendte Caroline Wozniacki ud i semifinalen, startede ellers finalen bedst, bragte sig foran 2-0 og havde fire muligheder for at øge til 3-0 i Williams’ serv. Men derefter stod der Serena Williams på det meste.

Foto: Michael Bradley/Ritzau Scanpix De havde netop tabt, Caroline Wozniacki og Serena Williams, men der var tid til en 'farvelfie' for danskeren og amerikaneren, som nåede doublefinalen i Auckland.

Til gengæld lykkedes det ikke for Williams og Caroline Wozniacki at tage doubletitlen samme sted, for i finalen mødte de amerikanerne Asia Muhammad og Taylor Townsend og tabte 4-6, 4-6. Det var 11 år, siden Caroline Wozniacki senest stod i en doublefinale. Dengang vandt hun sammen med Victoria Azarenka en turnering i Memphis i USA, men så godt gik det altså ikke i danskerens sidste doublekamp. Wozniacki har bebudet, at hun stopper karrieren efter det kommende Australian Open.

Foto: Hamad I Mohammed/Ritzau Scanpix Det 13. Dakar Rally for Paulo Goncalves blev hans sidste. Her ses han på 5. etape.

Motorsport. Motorcykelkøreren Paulo Goncalves er omkommet efter en ulykke på syvende etape af Dakar Rally. Det oplyser arrangørerne på løbets hjemmeside. Den 40-årige portugiser forulykkede efter 276 kilometer af etapen og blev med helikopter transporteret til hospitalet. Her kunne lægerne konstatere, at Goncalves var død. Det var 13. gang, Goncalves stillede op i det traditionsrige og krævende rally. Hans bedste resultat blev andenpladsen i 2015. Portugiseren er den 29. deltager, der er omkommet i Dakar Rally, siden løbet blev kørt første gang i 1979. Man skal fem år tilbage for at finde seneste dødsulykke, der ramte en polsk motorcykelkører.

Tennis. Det danske talent Holger Rune tabte søndag kvalifikationsfinalen til ATP-turneringen i Auckland i New Zealand. Den 16-årige dansker tabte i to sæt til canadieren Vasek Pospisil med cifrene 5-7, 1-6. Med nederlaget må Holger Rune vente på at få debut i ATP-sammenhæng. Holger Rune sluttede sidste år som nummer et på juniorernes verdensrangliste.