Den store mester satte Axelsen på plads efter tæt start i Malaysia

NFL. Med en sejr på 28-12 over Baltimore Ravens i Baltimore tidligt søndag morgen dansk tid overraskede Tennessee Titans alt og alle mod ligaens nr. 1 i grundspillet. Sejren kom i stand ved hjælp af et enormt stærkt forsvarsspil og endnu en formidabel præstation af Titans’ stjernespiller på runningback, Derrick Henry. Henry, der løb for flest yards af alle i grundspillet, løb for vanvittige 195 yards mod et lamslået Ravens-forsvar, der intet modtræk havde. Derrick Henry toppede sin præstation med et yderst sjældent kast til wide receiver Corey Davis, der sendte Titans foran 21-6 i tredje quarter.

Fodbold. Midtbanespilleren Morten Frendrup forlænger sin kontrakt med superligaklubben Brøndby, så den nu løber frem til sommeren 2023. Det oplyser klubben på sin hjemmeside. 18-årige Frendrup er i fuld gang med at bide sig fast på klubbens førstehold, hvor han i denne sæson har været på banen i 11 superligakampe og med fra start seks gange.

NFL. San Francisco 49ers er i finalen i NFC-konferencen efter en sejr over Minnesota Vikings på 27-10. 49ers dominerede opgøret igennem med en solid defensiv og et stærkt løbespil. Inden kampen var der lagt op til en regulær dyst mellem to af ligaens bedste løbeangreb. Den kamp vandt 49ers med flere længder, da holdet med 186 yards på jorden og to touchdowns moste Vikings igennem hele kampen. Vikings fik slet ikke gang i deres superstjerne på runningback, Dalvin Cook. Cook løb kun for sølle 18 yards på ni løb. Og så hjalp det heller ikke, at 49ers’ forsvar lavede seks sacks på Vikings’ quarterback Kirk Cousins, når Vikings forsøgte at kaste bolden.